https://ukraina.ru/20261107/ii-est-peregovorschik-zelenskogo-perelozhil-otvetstvennost-za-vorovstvo-na-rossiyu-1084341310.html

"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию

"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию - 07.11.2026 Украина.ру

"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на вопрос журналистки о его причастности к громким коррупционным схемам ответил креативно: "У вас есть ИИ?! Вот у него и спросите"

2026-11-07T19:07

2026-11-07T19:07

2026-11-07T19:07

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И добавил: все упоминания его в контексте громких коррупционных скандалов – происки врагов и информационная компания России, чтобы отстранить его от переговоров и ослабить переговорную позицию Украины.Арахамия – постоянный участник украинских переговорных групп. В частности, на днях он принимал участие во встрече с Первой леди США Меланией Трамп в Белом доме. Украину, помимо Арахамии, представлял омбудсмен Дмитрий Лубинец, Россию – глава РФПИ Кирилл Дмитриев и коллега Лубинца Яна Лантратова. Встреча была посвящена недавно проведённой гуманитарной операции по эвакуации жителей херсонского городка Алешки.В данный момент речь идёт о последующих встречах. В ноябре планируются переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби, также Арахамия говорил о встрече G20. Саммит "Большой двадцатки" состоится 14-15 декабря в Майами.По его словам, Украина поучаствует в саммите, если на нём будет российский президент Владимир Путин. Трамп же ранее допускал приглашение на саммит "Большой двадцатки" Владимира Зеленского.Но журналистки редакций "Новини.Live" и Deutsche Welle* задавали Арахамии совсем другие вопросы – о коррупционных скандалах в верхушке украинской власти и его причастности.Арахамия не растерялся: проверьте, мол, с участием искусственного интеллекта, это всё враги обо мне сочиняют.Журналисты взяли и проверили. И ChatGPT с Арахамией не согласился: информационные атаки, конечно, не исключены, но НАБУ, Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд действительно расследуют его причастность к громкому делу "Карфаген", исключать обвинительное заключение никак нельзя, а переговорные процессы к этому вопросу не имеют вообще никакого отношения.Ранее по заявлению "Центра противодействия коррупции", поданному антикоррупционными активистами Дарьей Каленюк и Виталием Шабуниным, Высший антикоррупционный суд Украины обязал и.о. генерального прокурора открыть уголовное производство в отношении Арахамии."ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского открыть дело в отношении Арахамии. Теперь он должен внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении главы фракции "Слуга народа"", — говорится в сообщении организации.Одновременно с этим детективы НАБУ и прокуроры САП выискивают связи главы "Слуги народа" с фигурантами масштабных коррупционных синдикатов в операциях "Мидас" и "Карфаген".Расследование в рамках спецоперации "Карфаген" украинские антикоррупционные структуры ведут с начала сентября: под подозрением и обвинениям сотрудники СБУ и полиции. Среди преступлений – не только коррупционные схемы непосредственно, но и похищения и пытки людей, избиения, наркоторговля, мошеннические кол-центры.Кроме того, НАБУ и САП установили связь фигурантов дела с политиками и чиновниками из ближайшего окружения Зеленского. А один из главных фигурантов – бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко бежал в Австрию, неизвестно как перейдя границу в разгар следственных действий.*СМИ-иноагент

https://ukraina.ru/20261105/utaschit-zelenskogo-za-soboy-delo-arakhamii-obernetsya-koshmarom-dlya-kievskogo-rezhima-1084296439.html

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новости, украина, россия, сша, давид арахамия, владимир зеленский, мелания трамп, слуга народа, набу, высший антикоррупционный суд