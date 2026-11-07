"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию - 07.11.2026 Украина.ру
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"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию
"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию - 07.11.2026 Украина.ру
"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на вопрос журналистки о его причастности к громким коррупционным схемам ответил креативно: "У вас есть ИИ?! Вот у него и спросите"
2026-11-07T19:07
2026-11-07T19:07
новости
украина
россия
сша
давид арахамия
владимир зеленский
мелания трамп
слуга народа
набу
высший антикоррупционный суд
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И добавил: все упоминания его в контексте громких коррупционных скандалов – происки врагов и информационная компания России, чтобы отстранить его от переговоров и ослабить переговорную позицию Украины.Арахамия – постоянный участник украинских переговорных групп. В частности, на днях он принимал участие во встрече с Первой леди США Меланией Трамп в Белом доме. Украину, помимо Арахамии, представлял омбудсмен Дмитрий Лубинец, Россию – глава РФПИ Кирилл Дмитриев и коллега Лубинца Яна Лантратова. Встреча была посвящена недавно проведённой гуманитарной операции по эвакуации жителей херсонского городка Алешки.В данный момент речь идёт о последующих встречах. В ноябре планируются переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби, также Арахамия говорил о встрече G20. Саммит "Большой двадцатки" состоится 14-15 декабря в Майами.По его словам, Украина поучаствует в саммите, если на нём будет российский президент Владимир Путин. Трамп же ранее допускал приглашение на саммит "Большой двадцатки" Владимира Зеленского.Но журналистки редакций "Новини.Live" и Deutsche Welle* задавали Арахамии совсем другие вопросы – о коррупционных скандалах в верхушке украинской власти и его причастности.Арахамия не растерялся: проверьте, мол, с участием искусственного интеллекта, это всё враги обо мне сочиняют.Журналисты взяли и проверили. И ChatGPT с Арахамией не согласился: информационные атаки, конечно, не исключены, но НАБУ, Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд действительно расследуют его причастность к громкому делу "Карфаген", исключать обвинительное заключение никак нельзя, а переговорные процессы к этому вопросу не имеют вообще никакого отношения.Ранее по заявлению "Центра противодействия коррупции", поданному антикоррупционными активистами Дарьей Каленюк и Виталием Шабуниным, Высший антикоррупционный суд Украины обязал и.о. генерального прокурора открыть уголовное производство в отношении Арахамии."ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского открыть дело в отношении Арахамии. Теперь он должен внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении главы фракции "Слуга народа"", — говорится в сообщении организации.Одновременно с этим детективы НАБУ и прокуроры САП выискивают связи главы "Слуги народа" с фигурантами масштабных коррупционных синдикатов в операциях "Мидас" и "Карфаген".Расследование в рамках спецоперации "Карфаген" украинские антикоррупционные структуры ведут с начала сентября: под подозрением и обвинениям сотрудники СБУ и полиции. Среди преступлений – не только коррупционные схемы непосредственно, но и похищения и пытки людей, избиения, наркоторговля, мошеннические кол-центры.Кроме того, НАБУ и САП установили связь фигурантов дела с политиками и чиновниками из ближайшего окружения Зеленского. А один из главных фигурантов – бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко бежал в Австрию, неизвестно как перейдя границу в разгар следственных действий.*СМИ-иноагент
https://ukraina.ru/20261105/utaschit-zelenskogo-za-soboy-delo-arakhamii-obernetsya-koshmarom-dlya-kievskogo-rezhima-1084296439.html
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новости, украина, россия, сша, давид арахамия, владимир зеленский, мелания трамп, слуга народа, набу, высший антикоррупционный суд
Новости, Украина, Россия, США, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Мелания Трамп, Слуга народа, НАБУ, Высший антикоррупционный суд

"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию

19:07 07.11.2026
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© Фото : POOL
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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на вопрос журналистки о его причастности к громким коррупционным схемам ответил креативно: "У вас есть ИИ?! Вот у него и спросите"
И добавил: все упоминания его в контексте громких коррупционных скандалов – происки врагов и информационная компания России, чтобы отстранить его от переговоров и ослабить переговорную позицию Украины.
Арахамия – постоянный участник украинских переговорных групп. В частности, на днях он принимал участие во встрече с Первой леди США Меланией Трамп в Белом доме. Украину, помимо Арахамии, представлял омбудсмен Дмитрий Лубинец, Россию – глава РФПИ Кирилл Дмитриев и коллега Лубинца Яна Лантратова. Встреча была посвящена недавно проведённой гуманитарной операции по эвакуации жителей херсонского городка Алешки.
В данный момент речь идёт о последующих встречах. В ноябре планируются переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби, также Арахамия говорил о встрече G20. Саммит "Большой двадцатки" состоится 14-15 декабря в Майами.
По его словам, Украина поучаствует в саммите, если на нём будет российский президент Владимир Путин. Трамп же ранее допускал приглашение на саммит "Большой двадцатки" Владимира Зеленского.
Но журналистки редакций "Новини.Live" и Deutsche Welle* задавали Арахамии совсем другие вопросы – о коррупционных скандалах в верхушке украинской власти и его причастности.
Арахамия не растерялся: проверьте, мол, с участием искусственного интеллекта, это всё враги обо мне сочиняют.
Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
5 ноября, 17:01
Утащит Зеленского за собой: дело Арахамии обернется кошмаром для киевского режимаВысший антикоррупционный суд Украины вынес прецедентное решение: следственный судья ВАКС Маркиян Галабала обязал Офис генерального прокурора открыть уголовное производство против лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по фактам системной раздачи теневых доплат парламентариям.
Журналисты взяли и проверили. И ChatGPT с Арахамией не согласился: информационные атаки, конечно, не исключены, но НАБУ, Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд действительно расследуют его причастность к громкому делу "Карфаген", исключать обвинительное заключение никак нельзя, а переговорные процессы к этому вопросу не имеют вообще никакого отношения.
Ранее по заявлению "Центра противодействия коррупции", поданному антикоррупционными активистами Дарьей Каленюк и Виталием Шабуниным, Высший антикоррупционный суд Украины обязал и.о. генерального прокурора открыть уголовное производство в отношении Арахамии.

"ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского открыть дело в отношении Арахамии. Теперь он должен внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении главы фракции "Слуга народа"", — говорится в сообщении организации.
Одновременно с этим детективы НАБУ и прокуроры САП выискивают связи главы "Слуги народа" с фигурантами масштабных коррупционных синдикатов в операциях "Мидас" и "Карфаген".
Расследование в рамках спецоперации "Карфаген" украинские антикоррупционные структуры ведут с начала сентября: под подозрением и обвинениям сотрудники СБУ и полиции. Среди преступлений – не только коррупционные схемы непосредственно, но и похищения и пытки людей, избиения, наркоторговля, мошеннические кол-центры.
Кроме того, НАБУ и САП установили связь фигурантов дела с политиками и чиновниками из ближайшего окружения Зеленского. А один из главных фигурантов – бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко бежал в Австрию, неизвестно как перейдя границу в разгар следственных действий.
*СМИ-иноагент
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