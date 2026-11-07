https://ukraina.ru/20261107/kiev-otrezan-ot-aes-rassvet-na-peredovoy-budanov-nastupil-na-yazykovuyu-minu-itogi-7-noyabrya-1084339786.html

Киев отрезан от АЭС, "Рассвет" на передовой, Буданов* наступил на языковую мину. Итоги 7 ноября

Киев отрезан от АЭС, "Рассвет" на передовой, Буданов* наступил на языковую мину. Итоги 7 ноября - 07.11.2026 Украина.ру

Киев отрезан от АЭС, "Рассвет" на передовой, Буданов* наступил на языковую мину. Итоги 7 ноября

Сегодняшние российские удары высокоточным оружием привели к критическим повреждениям украинской энергосистемы. Как заявил в своем телеграм-канале Зеленский, столичный и центральный регионы Украины фактически отрезаны от Ровенской и Хмельницкой АЭС

2026-11-07T18:00

2026-11-07T18:00

2026-11-07T18:00

эксклюзив

киев

украина

россия

владимир зеленский

reuters

укрэнерго

дтэк

кирилл буданов*

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В Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. "Киевская область: по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", — сообщает энергохолдинг ДТЭК. По предварительным оценкам, жители столицы будут сидеть без света до 19 часов в сутки. Помимо Киевской, повреждены подстанции в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях. Горсовет Чернигова заявил о полном отключении электроэнергии в городе. В Кременчуге, по сообщению областной администрации, в результате попадания российских беспилотников в два предприятия возникли пожары. Всего, по признанию Зеленского, под ударами оказались Киев и еще 12 областей.Ночью инфраструктурный кризис усугубился: трижды был атакован объект "Нафтогаза" на центральной Украине."На объекте произошел взрыв и возник масштабный пожар, обошлось без пострадавших", — сообщил и.о. главы компании Сергей Федоренко.Регион официально не называется, однако можно предположить, что это Полтавская область — крупнейшие газовые месторождения находятся именно там."Рассвет" вместо StarlinkРоссия уже задействовала собственный аналог Starlink — низкоорбитальную систему "Рассвет" — для управления ударными беспилотниками над Украиной, пишет Reuters. По данным украинской военной разведки, на которые ссылается агентство, новая спутниковая сеть должна сделать российские дроны точнее и практически неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы."Россия уже использует спутниковую систему "Рассвет" для военной связи над Украиной", — констатирует Reuters.В марте и июле Россия вывела на орбиту 32 спутника, а до конца года планирует новые запуски. Разработчик системы, компания "Бюро 1440", рассчитывает к 2035 году развернуть орбитальную группировку численностью более 900 аппаратов.Пока группировка слишком малочисленна для непрерывного покрытия, и связь появляется лишь во время пролета спутников над нужными районами. Однако, по данным ГУР, этого достаточно для двустороннего обмена информацией: разведывательные аппараты передают данные в реальном времени, а операторы меняют маршруты ударных дронов прямо в полете, обходя системы ПВО.Киевский эксперт по безопасности Николай Зинцев подтвердил агентству пугающие для ВСУ перспективы. По его словам, Россия уже располагает как минимум двумя ежедневными окнами спутниковой связи продолжительностью более часа каждое."Этого достаточно, чтобы иметь оперативные последствия", — подчеркнул эксперт.Стоит отметить, разработчик "Бюро 1440" планирует обеспечить передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с с минимальными задержками для гражданских нужд. Реакция Киева на появление "Рассвета" была истеричной: Зеленский уже обращался к западным союзникам с требованием уничтожить российскую группировку, однако военные эксперты объясняют, что любые попытки сбить "Рассвет" приведут к ответному уничтожению самого Starlink.После событий в Петропавловской Борщаговке первым наказали Буданова*Немощная украинская власть решила продемонстрировать всю свою суровость и наказала "главного преступника" в деле о тайной тюрьме под Киевом. И это не те, кто незаконно держал людей в подвале частного дома, а тот, кто посмел говорить на "неправильном" языке. В роли нарушителя закона оказался глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов*. По данным "мовного" омбудсмена Ивановской, во время разговора с протестующими у дома "Азова"** он использовал русский язык — и теперь должен заплатить штраф.Сам Буданов* не стал спорить с протоколом. По словам Ивановской, с ним уже провели беседу, нарушение он признал и пообещал уложиться в сроки оплаты. Сумма штрафа — от 3400 до 6800 гривен (примерно от 6000 до 12000 рублей)."Факт нарушения признан без попыток найти оправдания или включить защитные механизмы", — заявила омбудсмен.На Украине русский язык постепенно вытесняют из публичного пространства уже больше десяти лет. Ещё в 2017 году квота украинского языка на общенациональном ТВ и радио выросла до 75%. Поворотной точкой стал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко* в мае 2019 года: он закрепил за украинским исключительный статус в образовании, СМИ и культуре. С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы перешли на государственный язык обучения — с редкими исключениями для начальных классов, а с января 2022-го на украинский перевели все печатные СМИ.Закон о нацменьшинствах, принятый в декабре 2023-го ради требований Еврокомиссии, дал послабления языкам ЕС, для русского же ограничения остались бессрочными. А 3 декабря 2025 года Верховная рада исключила русский из перечня языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков, — после двух неудачных попыток, когда законопроект снимали с повестки под давлением Брюсселя и Страсбурга. Летом 2026 года закон был подписан Зеленским.Под регламент попадают неожиданные сферы. С начала нового учебного года родителям официально напомнили: переписка в школьных чатах — это "публичная сфера образования", значит, писать учителям надо только на украинском. Учительницу первого класса в Киеве оштрафовали за показ детям фрагмента мультфильма на русском языке. Педагогам предписано следить за языком учеников даже на переменах.Особенно примечательна позиция самой Ивановской. В июле 2025 года она предложила исключить упоминание русского языка из конституции, назвав его "инструментом дестабилизации", хотя во время военного положения менять основной закон запрещено. Среди ее инициатив — увеличение штрафов в десять раз — для тех, кто "систематически игнорирует" государственный язык.*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов**признан террористической организацией и запрещён в России

https://ukraina.ru/20261107/prilt-po-voennym-tylam-chernigov-polnostyu-obestochen-v-kieve-razrushen-severnyy-most-1084335058.html

https://ukraina.ru/20261107/istoriya-na-radio-zaporozhstal--zvezda-stalinskoy-industrializatsii-novorossii-1084312080.html

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Яна Карцева

Яна Карцева

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Яна Карцева

эксклюзив, киев, украина, россия, владимир зеленский, reuters, укрэнерго, дтэк, кирилл буданов*