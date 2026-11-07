https://ukraina.ru/20261107/smertelnyy-prizyv-kak-epileptika-otpravili-na-voynu-a-potom-brosili-umirat-1084341050.html

Смертельный призыв: как эпилептика отправили на войну, а потом бросили умирать

Смертельный призыв: как эпилептика отправили на войну, а потом бросили умирать - 07.11.2026 Украина.ру

Смертельный призыв: как эпилептика отправили на войну, а потом бросили умирать

Очередная принудительная мобилизация стоила жизни тяжелобольному жителю Золотоноши

2026-11-07T18:03

2026-11-07T18:03

2026-11-07T18:04

новости

звенигородка

киев

тцк

украина.ру

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец сообщил, что погибшего жителя Золотоноши по имени Сергей задержали, а затем доставили в Звенигородку, расположенную в 140 километрах от его дома. Здесь местная военно-врачебная комиссия признала его годным к службе в штурмовой бригаде, невзирая на то, что прямо во время медосмотра у него случился тяжелый приступ.Однако штурмовое подразделение наотрез отказалось принимать тяжелобольного новобранца, после чего военкомы просто высадили его в неизвестном месте и оставили без помощи. Сергей бесследно пропал, и лишь спустя два месяца его тело обнаружили в 120 километрах от родного дома.Точные причины гибели мужчины до сих пор официально не раскрываются. Лубинец заявил, что уже направил соответствующие запросы во все компетентные инстанции, требуя тщательного расследования инцидента.Накануне в сети появились кадры с очередными противоправными действиями представителей военкомата. Сотрудники киевского ТЦК напали на пожилого мужчину, который попытался зафиксировать на камеру телефона процесс принудительной мобилизации. Подробности – в материале Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем на сайте Украина.ру.

звенигородка

киев

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2026

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новости, звенигородка, киев, тцк, украина.ру