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Смертельный призыв: как эпилептика отправили на войну, а потом бросили умирать
Смертельный призыв: как эпилептика отправили на войну, а потом бросили умирать - 07.11.2026 Украина.ру
Смертельный призыв: как эпилептика отправили на войну, а потом бросили умирать
Очередная принудительная мобилизация стоила жизни тяжелобольному жителю Золотоноши
2026-11-07T18:03
2026-11-07T18:03
2026-11-07T18:04
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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец сообщил, что погибшего жителя Золотоноши по имени Сергей задержали, а затем доставили в Звенигородку, расположенную в 140 километрах от его дома. Здесь местная военно-врачебная комиссия признала его годным к службе в штурмовой бригаде, невзирая на то, что прямо во время медосмотра у него случился тяжелый приступ.Однако штурмовое подразделение наотрез отказалось принимать тяжелобольного новобранца, после чего военкомы просто высадили его в неизвестном месте и оставили без помощи. Сергей бесследно пропал, и лишь спустя два месяца его тело обнаружили в 120 километрах от родного дома.Точные причины гибели мужчины до сих пор официально не раскрываются. Лубинец заявил, что уже направил соответствующие запросы во все компетентные инстанции, требуя тщательного расследования инцидента.Накануне в сети появились кадры с очередными противоправными действиями представителей военкомата. Сотрудники киевского ТЦК напали на пожилого мужчину, который попытался зафиксировать на камеру телефона процесс принудительной мобилизации. Подробности – в материале Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем на сайте Украина.ру.
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Новости, Звенигородка, Киев, ТЦК, Украина.ру
Смертельный призыв: как эпилептика отправили на войну, а потом бросили умирать
18:03 07.11.2026 (обновлено: 18:04 07.11.2026)
Очередная принудительная мобилизация стоила жизни тяжелобольному жителю Золотоноши
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец сообщил, что погибшего жителя Золотоноши по имени Сергей задержали, а затем доставили в Звенигородку, расположенную в 140 километрах от его дома. Здесь местная военно-врачебная комиссия признала его годным к службе в штурмовой бригаде, невзирая на то, что прямо во время медосмотра у него случился тяжелый приступ.
Однако штурмовое подразделение наотрез отказалось принимать тяжелобольного новобранца, после чего военкомы просто высадили его в неизвестном месте и оставили без помощи. Сергей бесследно пропал, и лишь спустя два месяца его тело обнаружили в 120 километрах от родного дома.
Точные причины гибели мужчины до сих пор официально не раскрываются. Лубинец заявил, что уже направил соответствующие запросы во все компетентные инстанции, требуя тщательного расследования инцидента.
Накануне в сети появились кадры с очередными противоправными действиями представителей военкомата. Сотрудники киевского ТЦК напали на пожилого мужчину, который попытался зафиксировать на камеру телефона процесс принудительной мобилизации. Подробности – в материале Били ногами: в Киеве озверевшие военкомы набросились на пенсионера с костылем
на сайте Украина.ру.