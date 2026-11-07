https://ukraina.ru/20261107/merzostno-eto-vyglyadit-nash-voenkor-klichko-otvetil-zelenskomu-na-obvineniya-1084336679.html

"Мерзостно это выглядит": "Наш военкор" Кличко ответил Зеленскому на обвинения

"Мерзостно это выглядит": "Наш военкор" Кличко ответил Зеленскому на обвинения - 07.11.2026 Украина.ру

"Мерзостно это выглядит": "Наш военкор" Кличко ответил Зеленскому на обвинения

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на обвинения центральных властей и лично Владимира Зеленского в неготовности украинской столицы к отопительному сезону

2026-11-07T12:56

2026-11-07T12:56

2026-11-07T12:56

киев

украина

россия

владимир кличко

владимир зеленский

новости

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Свой ответ Владимиру Зеленскому градоначальник украинской столицы Виталий Кличко разместил в телеграм-канале."Невыполнение каких именно решений "на городском уровне" (как утверждает президент (Зеленский – Ред.)) вызвало неподготовленность "к отопительному сезону и этой российской спецоперации против украинской энергетики"?! Как столица, которая, кстати, начала отопительный сезон 16 октября, должна была упредить "российскую спецоперацию против украинской энергетики"? На каких совещаниях и с кем обсуждают подготовку и усилия Киева, не приглашая на них представителей столичной власти?" – задал наболевшие вопросы Кличко.Ещё один вопрос, который озвучил мэр Киева, касался того, в курсе ли Зеленский реальной ситуации с энергоснабжением в других регионах, а также того, что на Украине – единая, т.е. взаимосвязанная, энергосистема."И когда её разносят по всей стране, не может где-то сиять, а где-то Кличко всё погасил… Ещё, может, и энергетиков разгонял, если их полиция собирает на работу?" – поддел Кличко центральную власть.Он также назвал обвинения Зеленского "плохой историей"."Мантра центральной власти, что Киев – наихудший, постоянные манипуляции, ложь – плохая история. Ведь в стремлении избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препоны и не помогая столице, центральная власть, фактически, уничтожает Киев. Мерзостно всё это выглядит по отношению к жителям столицы… А также по отношению к энергетикам, коммунальщикам, другим специалистам, которые рискуя жизнью, под обстрелами, круглосуточно делают практически невозможное", – подчеркнул Кличко.Он также заявил, что в конце концов "стоит прекратить назначать виноватых в ситуации, когда сложно всем, когда стоит вопрос, выстоит ли страна."А выстоять она может только совместными усилиями, совместной конструктивной работой власти всех уровней, слаженной работой всех структур и специалистов. А для выводов ещё будет время…", – подытожил Кличко.Тем временем противники киевского мэра, в т.ч. и связанные с украинской властью, стали критиковать Кличко за то, что он публикует видео с места ударов по Северному (бывшему Московскому – Ред.) мосту в Киеве, хотя на Украине запрещено публиковать подобные фото и видео.В России также обратили внимание на это видео."Наш военкор (зачёркнуто) Мэр Виталий Кличко представляет объективный контроль результатов ночных ударов по очередному мосту в Киеве. В глазах Виталия читается вопрос к российским военным экспертам, которые в былые времена рассказывали, что удары по мостам не приносят результат и вообще невозможны. "Где вы все теперь?", интересуется Виталий. "Что делать надо? Давайте думать, подсказывайте"", – прокомментировал видео Кличко депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев.Движение по Северному мосту в Киеве полностью перекрыли. Кроме того, киевлян предупредили о перебоях в работе метро. Как рассказали жителям украинской столицы, из-за перепадов напряжения возможно увеличение интервалов между поездами. Кроме того, проблемы с электроснабжением могут повлиять на работу эскалаторов.

https://ukraina.ru/20261106/premiyu-mne-kievlyane-vyzhivayut-bez-sveta-i-vody-mestnyy-chinovnik-trebuet-deneg--1084324583.html

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киев, украина, россия, владимир кличко, владимир зеленский, новости