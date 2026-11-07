Киев уходит с молотка: началась грандиозная распродажа украинской столицы
© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich
В Киеве сейчас грандиозная "распродажа": по смешным ценам продаются кафе, рестораны, салоны красоты
Как сообщает один из местных каналов, за кофейню площадью 50 м просят 22 тысячи долларов, хотя её открытие обошлось в два раза дороже. Цветочный магазин, который изначально выставили за 45 тысяч, в итоге продали всего за 10 тысяч.
Основная причина: нет спроса, нет посетителей и покупателей. Некому работать. Женщины в эмиграции, мужчины "от 25 до 60" уже либо мобилизованы, либо прячутся и сидят по домам.
И самое главное: впереди – "чёрная зима".
Киевляне и их мэр
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани полного отключения электроэнергии и что "дальнейшая работа городских энергетических объектов находится под большим вопросом".
Разрушены три ТЭЦ, начались проблемы с транспортом, в том числе с железнодорожным. Во всём Киеве отключения света, в некоторых районах – воды и тепла.
А самому Виталию Кличко повезло!
© Фото : Виталий Кличко / Telegram
© Фото : Виталий Кличко / Telegram
Он живет в трехэтажной квартире на улице Богдана Хмельницкого, где никогда не отключают свет.
Квартира Кличко "совершенно случайно" оказалась на одной линии с объектами критической инфраструктуры.
Ну а если света всё-таки не будет, у мэра есть огромное поместье в пригороде, с автономной электростанцией.
"Коррупционерам отрубим уши!"
На днях от Виталия прозвучал новый "перл" – угрозы замешанным в коррупции чиновникам (это логическая ошибка или оксюморон, сочетание несочетаемого: не замешанных в коррупции киевских чиновников не существует в природе).
Вчера, 16:42Катастрофа для Киева: Маск разлюбил Украину, а в США не переизбрали друзей ЗеленскогоВопреки всеобщему ликованию украинских политологов, что поражение партии Трампа – это победа Киева, перспективы Украины после выборов в США совсем не радостно оценил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Боже упаси, если окажется, что какой-либо государственный чиновник в Киеве замешан в коррупции; мы отрубим им пальцы, руки, уши и головы", – заявил киевский глава.
Это звучит пугающе, но на самом деле очень смешно. Весь Киев хорошо осведомлён, в какой коррупции погрязла мэрия. Основная тема – застройщики и застройки. Мэрия даёт разрешения на строительство домов, чиновники получают баснословные "откаты".
А ведь есть ещё рынки – "золотое дно" любого города. А ещё МАФы – тысячи киосков и ларьков, которые тоже платят дань мэрии.
Но скоро некому будет платить, вот в чём проблема.
Декоммунизация столицы
Как пишут в соцсетях, "декоммунизация Киева" продолжается.
Во многих районах перебои с водой, до сих пор нет отопления.
Возле станции метро "Житомирская" и возле жилмассива "Академгородок" люди перекрывают дороги: у них уже пять дней нет света.
Перестали ходить киевские трамваи.
Прекратили работу три ветки киевского метро.
В городе – транспортный коллапс.
© REUTERS / Vladyslav Sodel
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Теперь Киев наконец избавляется от "советского наследия", как они и мечтали последние 30 лет, нещадно эксплуатируя всё, что построили при СССР.
Кличко уже приглашает всех "на чай" в "пункты стойкости".
Глава Деснянского района Киева предлагает всем начинать рыть уличные туалеты. Видимо, надо поспешить, пока не замёрзла земля.
А в Раде выступают депутаты с предложениями "построить 21 мост через Днепр". 21 мост!
Они бы хоть один попробовали построить. Зато звучит красиво, "переможно". И даже представить сложно, сколько на этом строительстве можно будет "заработать".
Южный мост и "уникальные кадры"
Киевская горадминистрация призвала горожан проявить сознательность и не выкладывать в интернет фото разрушений Южного моста.
Первым же человеком, кто выложил в сеть фото разрушений, стал мэр Киева Виталий Кличко.
© Фото : Виталий Кличко / Telegram
© Фото : Виталий Кличко / Telegram
ДТЭК публикует "уникальные кадры" уже не существующих киевских ТЭС и жалуется: полностью разрушены три теплоэлектростанции, которые питали украинскую столицу.
Что в этих кадрах уникального – непонятно, но так решили в пресс-службе ДТЭК. Это крупнейшая энергетическая компания Украины, которая принадлежит "уважаемому Ринату Леонидовичу*" – самому богатому олигарху Украины Ринату Ахметову*.
Сам Ахметов* давно живёт за рубежом.
Страну же все украинские олигархи рассматривают только как место выкачки денег. Сами они и их семьи – многие годы – граждане западных стран.
А ТЭС – ещё советские, купленные в своё время, как это обычно бывает, за бесценок компанией Ахметова*.
Разрушена ТЭС в Виннице, и, по словам местного депутата, она не подлежит восстановлению.
Вчера, 16:01По заветам Сталина: чем власти Украины собрались заменить мосты через ДнепрВ Киеве замахнулись на строительство двадцати одной переправы через Днепр. Мысль эта пришла украинским и киевским властям через месяц после первых серьезных ударов российской армии по мостам через реку, до середины которой едва долетит редкая птица.
Полный блэкаут
К Новому году "полный блэкаут" не только Киеву, но и всей Украины прогнозирует бывший советник Кучмы (второй президент Украины Леонид Кучма – Ред.) Олег Соскин.
"Луцк, Ковель без света, скоро Тернополь. Киев и Днепропетровск однозначно, генерация разрушена, наступил шатдаун", – говорит Соскин и задаётся вопросом: можно ли в принципе восстановить энергетику Украины?
Ссылаясь на мнения украинских экспертов, он утверждает: это невозможно:
"Полный крах в Киеве и в Днепре вот этих энергетических систем. Киев своих источников генерации энергии уже не имеет. Стратегический шатдаун произойдёт где-то под ватиканское Рождество.
Харьков каким-то образом удерживает генерацию. Молодцы, распределили мощности. А в Киеве и Днепропетровске – будет полный крах. Ни одно госучреждение не сможет в Киеве работать. Так если бы их не было, никто бы по Киеву и не бил".
© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich
Метро не будет работать, мосты не будут работать, почта, магазины, левый берег Киева будет отрезан от правого. Такую апокалиптическую картину рисует эксперт.
В больших городах этой зимой на Украине выжить будет невозможно. Вот такой вывод.
Самые уязвимые места для жизни – высотки.
"Столица уничтожена. Оказалось, что её не надо захватывать. Разрушили просто центры ее генерации, и все. Лучше всего, конечно, чтобы "ветки власти" были удалены из Киева", – предлагает Олег Соскин.
*Входит в экстремистское объединение
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