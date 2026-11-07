https://ukraina.ru/20261107/kiev-ukhodit-s-molotka-nachalas-grandioznaya-rasprodazha-ukrainskoy-stolitsy-1084328385.html

Киев уходит с молотка: началась грандиозная распродажа украинской столицы

Киев уходит с молотка: началась грандиозная распродажа украинской столицы - 07.11.2026 Украина.ру

Киев уходит с молотка: началась грандиозная распродажа украинской столицы

В Киеве сейчас грандиозная "распродажа": по смешным ценам продаются кафе, рестораны, салоны красоты

2026-11-07T13:31

2026-11-07T13:31

2026-11-07T13:31

эксклюзив

киев

украина

днепропетровск

виталий кличко

ринат ахметов

соскин

дтэк

рада

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Как сообщает один из местных каналов, за кофейню площадью 50 м просят 22 тысячи долларов, хотя её открытие обошлось в два раза дороже. Цветочный магазин, который изначально выставили за 45 тысяч, в итоге продали всего за 10 тысяч.Основная причина: нет спроса, нет посетителей и покупателей. Некому работать. Женщины в эмиграции, мужчины "от 25 до 60" уже либо мобилизованы, либо прячутся и сидят по домам.И самое главное: впереди – "чёрная зима".Киевляне и их мэрМэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани полного отключения электроэнергии и что "дальнейшая работа городских энергетических объектов находится под большим вопросом".Разрушены три ТЭЦ, начались проблемы с транспортом, в том числе с железнодорожным. Во всём Киеве отключения света, в некоторых районах – воды и тепла.А самому Виталию Кличко повезло!Он живет в трехэтажной квартире на улице Богдана Хмельницкого, где никогда не отключают свет.Квартира Кличко "совершенно случайно" оказалась на одной линии с объектами критической инфраструктуры.Ну а если света всё-таки не будет, у мэра есть огромное поместье в пригороде, с автономной электростанцией."Коррупционерам отрубим уши!"На днях от Виталия прозвучал новый "перл" – угрозы замешанным в коррупции чиновникам (это логическая ошибка или оксюморон, сочетание несочетаемого: не замешанных в коррупции киевских чиновников не существует в природе)."Боже упаси, если окажется, что какой-либо государственный чиновник в Киеве замешан в коррупции; мы отрубим им пальцы, руки, уши и головы", – заявил киевский глава.Это звучит пугающе, но на самом деле очень смешно. Весь Киев хорошо осведомлён, в какой коррупции погрязла мэрия. Основная тема – застройщики и застройки. Мэрия даёт разрешения на строительство домов, чиновники получают баснословные "откаты".А ведь есть ещё рынки – "золотое дно" любого города. А ещё МАФы – тысячи киосков и ларьков, которые тоже платят дань мэрии.Но скоро некому будет платить, вот в чём проблема.Декоммунизация столицыКак пишут в соцсетях, "декоммунизация Киева" продолжается.Во многих районах перебои с водой, до сих пор нет отопления.Возле станции метро "Житомирская" и возле жилмассива "Академгородок" люди перекрывают дороги: у них уже пять дней нет света.Перестали ходить киевские трамваи.Прекратили работу три ветки киевского метро.В городе – транспортный коллапс.Теперь Киев наконец избавляется от "советского наследия", как они и мечтали последние 30 лет, нещадно эксплуатируя всё, что построили при СССР.Кличко уже приглашает всех "на чай" в "пункты стойкости".Глава Деснянского района Киева предлагает всем начинать рыть уличные туалеты. Видимо, надо поспешить, пока не замёрзла земля.А в Раде выступают депутаты с предложениями "построить 21 мост через Днепр". 21 мост!Они бы хоть один попробовали построить. Зато звучит красиво, "переможно". И даже представить сложно, сколько на этом строительстве можно будет "заработать".Южный мост и "уникальные кадры"Киевская горадминистрация призвала горожан проявить сознательность и не выкладывать в интернет фото разрушений Южного моста.Первым же человеком, кто выложил в сеть фото разрушений, стал мэр Киева Виталий Кличко.ДТЭК публикует "уникальные кадры" уже не существующих киевских ТЭС и жалуется: полностью разрушены три теплоэлектростанции, которые питали украинскую столицу.Что в этих кадрах уникального – непонятно, но так решили в пресс-службе ДТЭК. Это крупнейшая энергетическая компания Украины, которая принадлежит "уважаемому Ринату Леонидовичу*" – самому богатому олигарху Украины Ринату Ахметову*.Сам Ахметов* давно живёт за рубежом.Страну же все украинские олигархи рассматривают только как место выкачки денег. Сами они и их семьи – многие годы – граждане западных стран.А ТЭС – ещё советские, купленные в своё время, как это обычно бывает, за бесценок компанией Ахметова*.Разрушена ТЭС в Виннице, и, по словам местного депутата, она не подлежит восстановлению.Полный блэкаутК Новому году "полный блэкаут" не только Киеву, но и всей Украины прогнозирует бывший советник Кучмы (второй президент Украины Леонид Кучма – Ред.) Олег Соскин."Луцк, Ковель без света, скоро Тернополь. Киев и Днепропетровск однозначно, генерация разрушена, наступил шатдаун", – говорит Соскин и задаётся вопросом: можно ли в принципе восстановить энергетику Украины?Ссылаясь на мнения украинских экспертов, он утверждает: это невозможно:"Полный крах в Киеве и в Днепре вот этих энергетических систем. Киев своих источников генерации энергии уже не имеет. Стратегический шатдаун произойдёт где-то под ватиканское Рождество.Харьков каким-то образом удерживает генерацию. Молодцы, распределили мощности. А в Киеве и Днепропетровске – будет полный крах. Ни одно госучреждение не сможет в Киеве работать. Так если бы их не было, никто бы по Киеву и не бил".Метро не будет работать, мосты не будут работать, почта, магазины, левый берег Киева будет отрезан от правого. Такую апокалиптическую картину рисует эксперт.В больших городах этой зимой на Украине выжить будет невозможно. Вот такой вывод.Самые уязвимые места для жизни – высотки."Столица уничтожена. Оказалось, что её не надо захватывать. Разрушили просто центры ее генерации, и все. Лучше всего, конечно, чтобы "ветки власти" были удалены из Киева", – предлагает Олег Соскин.*Входит в экстремистское объединение

https://ukraina.ru/20261106/katastrofa-dlya-kieva-mask-razlyubil-ukrainu-a-v-ssha-ne-pereizbrali-druzey-zelenskogo-1084321512.html

https://ukraina.ru/20261106/po-zavetam-stalina-chem-vlasti-ukrainy-sobralas-zamenit-mosty-cherez-dnepr-1084319242.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, киев, украина, днепропетровск, виталий кличко, ринат ахметов, соскин, дтэк, рада