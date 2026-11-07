Taurus не полетит?: АдГ блокирует поставки, но Берлин может тайно готовить сделку
"Альтернатива для Германии" отказалась содействовать поставкам дальнобойных ракетных систем Taurus Украине, а член парламента Штеффен Котре в беседе с "Известиями" прямо обозначил позицию своих единомышленников: они твёрдо стоят на своём и не устают заявлять об этом в стенах Бундестага
При этом политик отметил, что военная поддержка Украины держится в секрете, и потому полностью исключать поставки нельзя.
"На данный момент открытые источники не предоставляют неопровержимых подтверждений того, что такие поставки неизбежны. Но так как правительство ФРГ утаивает детали отгрузок оружия, нельзя полностью сбрасывать со счетов вероятность подобных действий", — отметил Котре.
Уже не первый год Киев настойчиво добивается от Берлина поставок Taurus. По своим характеристикам они схожи с британскими Storm Shadow, уже стоящими на вооружении Украины, но отличаются дальностью — она доходит до 500 километров.
На этой неделе немецкое издание Handelsblatt сообщило, что АдГ готовится к переговорам с Москвой по возрождению "Северного потока". Будущее газопровода партия намерена обсудить на саммите по вопросам энергетики и экономики с участием представителей России и США, который должен состояться весной 2027 года, предположительно в Абу-Даби. Подробнее – в материале Татьяны Стоянович Германия ждёт российский газ, США ищут оружие для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте на сайте Украина.ру.
Уже не первый год Киев настойчиво добивается от Берлина поставок Taurus. По своим характеристикам они схожи с британскими Storm Shadow, уже стоящими на вооружении Украины, но отличаются дальностью — она доходит до 500 километров.
На этой неделе немецкое издание Handelsblatt сообщило, что АдГ готовится к переговорам с Москвой по возрождению "Северного потока". Будущее газопровода партия намерена обсудить на саммите по вопросам энергетики и экономики с участием представителей России и США, который должен состояться весной 2027 года, предположительно в Абу-Даби. Подробнее – в материале Татьяны Стоянович Германия ждёт российский газ, США ищут оружие для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на