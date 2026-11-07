https://ukraina.ru/20261107/my-sdelali-vs-vozmozhnoe-germaniya-bolshe-ne-mozhet-peredavat-zelenskomu-rakety-1084342031.html

"Мы сделали всё возможное": Германия больше не может передавать Зеленскому ракеты

"Мы сделали всё возможное": Германия больше не может передавать Зеленскому ракеты - 07.11.2026 Украина.ру

"Мы сделали всё возможное": Германия больше не может передавать Зеленскому ракеты

Берлин больше не может передавать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, потому что истощение ракетного арсенала приведет к критическому снижению боеспособности бундесвера

2026-11-07T18:25

2026-11-07T18:25

2026-11-07T18:25

эксклюзив

германия

украина

берлин

владимир зеленский

фридрих мерц

борис писториус

верховная рада

хдс

audi q5

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"Снабжение [Украины], прежде всего комплексами Patriot, идёт тяжело. Германия уже поставила несколько таких систем и передала к ним множество управляемых ракет. Большего мы сейчас сделать не можем. Всё, что мы отдадим сейчас, нельзя будет сразу же возместить – это проделает в нашей обороне бреши, допустить которые мы не имеем права", – заявил в субботу, 7 ноября, министр обороны ФРГ Борис Писториус.Эти слова прозвучали после заявления Владимира Зеленского, который посетил на уходящей неделе Германию. Глава киевского режима встретился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, после чего объявил о предстоящих поставках немецких ракет для комплексов Patriot, которые могут вскоре доставить на Украину. Однако на самом деле речь идёт о только что подписанном контракте на производство зенитных ракет, рассчитанном на два года. И никто не может сказать, когда они в действительности начнут поступать в Киев.Председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет – известный политик, который в прошлом возглавлял Христианско-демократический союз, – также говорит о том, что Германия не может отдать Зеленскому свои средства противовоздушной обороны, оставив без защиты собственное небо. Тем более что немецкое правительство запугивает избирателей угрозой российских беспилотников, которые якобы замечены в воздушном пространстве Европы."Мы сделали всё возможное для помощи Украине. С моей точки зрения, места для манёвра нет. Наши ресурсы не безграничны", – сказал Лашет, когда его спросили о возможности поставить ракеты для украинской ПВО.Немецкий депутат призвал Киев к деэскалации. По словам Армина Лашета, Зеленский должен прислушаться к советам президента США Дональда Трампа, прекратив террористические атаки против российских нефтеперерабатывающих предприятий, – и мотивировал это тем, что обострение отношений с Соединенными Штатами Америки может навредить самой Украине.Судя по всему, эта точка зрения отражает нынешние позиции немецкого политического истеблишмента – потому что Мерц позвонил президенту Трампу сразу после встречи с Зеленским, чтобы обсудить с ним перспективы мирного урегулирования на Украине."Стороны пришли к единому мнению о том, что украинский конфликт должен быть прекращён как можно скорее", – рассказал об этом разговоре спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус.Конечно, это не значит, что Мерц в одночасье превратился из евроатлантического ястреба в голубя мира. В Берлине, несомненно, хотели бы продолжать поставки оружия украинскому режиму – чтобы затягивать этот конфликт до последнего украинца, закрывая глаза на тайные тюрьмы, где пытают насильно мобилизованных украинских мужчин.Однако Армин Лашет не лукавил: финансовые возможности немецкой власти имеют свои пределы. Германская экономика находится в состоянии стагнации, социальное недовольство в стране растет, рейтинг Мерца достиг рекордных отрицательных показателей. И это оказывает свое влияние на позицию немецкого руководства.Канцлер ФРГ принимал Зеленского на фоне масштабной забастовки, в которой приняли участие свыше 400 тысяч человек, работающих на 3 800 промышленных предприятиях во всех федеральных землях. Профсоюз IG Metall потребовал увеличить зарплаты работников как минимум на 5%, мотивируя это рекордным уровнем инфляции, обесценившей доходы рядовых немцев. Забастовка сопровождалась масштабными акциями протеста. Митинг на заводе Audi в Неккарзульме собрал более 6 500 участников, которые дополнили экономические требования политическими воззваниями – требуя немедленно отправить Мерца в отставку.По немецким заводам катится волна увольнений, поскольку они сокращают производственные мощности на фоне энергетического кризиса, спровоцированного войной в Персидском заливе и отказом от российского газа. Представители объединения работодателей Gesamtmetall предупредили о том, что предприятия машиностроения и автопрома готовятся сократить 300 тысяч рабочих мест, что приведёт страну к острому социальному кризису.Жители ФРГ, которые страдали летом от рекордной жары, с тревогой ожидают зиму – многие из них не могут позволить себе полноценно отапливать жилые дома. А Берлин отказывает малоимущим гражданам в субсидиях, предпочитая отправлять так называемые "зимние" деньги на Украину."Когда я спросил министра иностранных дел Йоханна Вадефуля, как можно, учитывая нехватку в собственной стране, отправить 200 миллионов евро зимней помощи на Украину, он обвинил меня в том, что я не вижу украинских проблем. А что насчет страданий немцев? Христианско-демократическому союзу все равно, что многие немцы из-за страха перед расходами почти не осмеливаются больше отапливать свои дома? Партии ХДС следовало бы участвовать в выборах на Украине", – с иронией высказался об этом оппозиционный депутат бундестага Маркус Фронмайер.Немецкие блогеры насмешливо обсуждают итоги работы специального центра по репатриации украинцев, который торжественно открыли в апреле в Германии – чтобы возвращать домой украинских беженцев. За полгода его услугами воспользовались всего лишь трое мужчин призывного возраста. На территории ФРГ проживают более 1,3 млн украинцев, включая 265 тысяч потенциальных призывников с украинскими паспортами. Они категорически не желают ехать в пыточные тюрьмы Зеленского. И немцы прекрасно видят, что рядовые украинцы не хотят становиться на защиту украинского узурпатора, которого щедро финансирует правительство Мерца."В интервью немецкому ZDF Зеленский заявил, что Украина хочет заказать Taurus для уничтожения российских пусковых установок, поскольку США не могут обеспечить необходимое количество противобаллистических ракет для ПВО. И тут, я думаю, Фридрих Мерц явно обалдел. Сначала немцам рассказывают про украинскую ракету, которая может заменить "Томагавки", а потом снова звучит просьба дать Taurus. И все это на фоне непростой внутренней ситуации самого Мерца", – пишет об этом бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.Конечно, Германия не думает отказываться от конфронтации с Россией. Достаточно сказать, что Писториус назначил на должность нового генерального инспектора бундесвера Кристиана Фройдинга, который непосредственно отвечал за помощь украинскому режиму и прославился воинственными антироссийскими комментариями.Этот одиозный генерал олицетворяет милитаристский курс Берлина, постоянно запугивая немцев вымышленной "российской угрозой". Но Фройдинг тоже жаловался на нехватку финансов, которая не позволяет оказывать полномасштабную помощь Киеву. И это говорит о том, что украинского диктатора ожидают трудные времена.*Внесён в список экстремистов и террористов

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https://ukraina.ru/20261107/krov-i-volosy-na-yakhte-prozrenie-germanii-novye-podrobnosti-terakta-na-severnykh-potokakh-1084327642.html

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