"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан - 07.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261107/pravda-s-brevnom-vo-rtu-pod-pamyatnikom-vo-lvove-ttsk-pakuet-zazevavshikhsya-grazhdan-1084337551.html
"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан
"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан - 07.11.2026 Украина.ру
"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан
Рядом с недавно открытой во Львове скульптурой, должной по задумке создателей символизировать "правду", ТЦКшники могилизовали еще одного велосипедиста. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как горожане молча проходят мимо, ускоряя шаг
2026-11-07T13:54
2026-11-07T13:54
новости
львов
украина
донбасс
андрей садовый
павел волков
тцк
"азов"
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084325692_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_e1143fe5b5886fea8728cde2f7e8e529.jpg
Горькая ирония в том, что именно бревно во рту скульптуры идеально описывает состояние обычного украинца в этот момент: сказать ничего нельзя, иначе будешь избит или бусифицирован.Напомним, в центре Львова установили новый арт-объект — скульптуру "Правда". Это деревянная голова, рот которой пронзен длинным черным бревном. Автор, Владимир Семкив, глубокомысленно пояснил, что это "комок в горле", который не дает словам выйти наружу. Мэр города Андрей Садовый дипломатично признал, что работа нравится далеко не всем, а искусствовед Павел Гудимов добавил, что "Правда — это всегда больно".И, пока официальные лица утверждают, что Украина — это маяк европейских свобод, рядовые граждане на практике познают, что их "правда" заканчивается ровно там, где начинается тотальная власть ТЦК.Напомним ситуацию с очередной "пыточной" в Петропавловской Борщаговке, где в итоге были арестованы защитники, а не виновники. О том, что с 2015 года и до начала СВО свои "тайные тюрьмы" держали все нацбаты в зоне боевых действий в Донбассе – в материале Павла Волкова Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"* на сайте Украина.ру.* организация признана в РФ террористической
львов
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084325692_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_e8260f36f5caaf0b9014e534da4e091b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, львов, украина, донбасс, андрей садовый, павел волков, тцк, "азов", украина.ру
Новости, Львов, Украина, Донбасс, Андрей Садовый, Павел Волков, ТЦК, "Азов", Украина.ру

"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан

13:54 07.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий Скульптура во Львове
 Скульптура во Львове - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий
Читать в
ДзенTelegram
Рядом с недавно открытой во Львове скульптурой, должной по задумке создателей символизировать "правду", ТЦКшники могилизовали еще одного велосипедиста. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как горожане молча проходят мимо, ускоряя шаг
Горькая ирония в том, что именно бревно во рту скульптуры идеально описывает состояние обычного украинца в этот момент: сказать ничего нельзя, иначе будешь избит или бусифицирован.

Напомним, в центре Львова установили новый арт-объект — скульптуру "Правда". Это деревянная голова, рот которой пронзен длинным черным бревном. Автор, Владимир Семкив, глубокомысленно пояснил, что это "комок в горле", который не дает словам выйти наружу. Мэр города Андрей Садовый дипломатично признал, что работа нравится далеко не всем, а искусствовед Павел Гудимов добавил, что "Правда — это всегда больно".
И, пока официальные лица утверждают, что Украина — это маяк европейских свобод, рядовые граждане на практике познают, что их "правда" заканчивается ровно там, где начинается тотальная власть ТЦК.

Напомним ситуацию с очередной "пыточной" в Петропавловской Борщаговке, где в итоге были арестованы защитники, а не виновники. О том, что с 2015 года и до начала СВО свои "тайные тюрьмы" держали все нацбаты в зоне боевых действий в Донбассе – в материале Павла Волкова Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"* на сайте Украина.ру.

* организация признана в РФ террористической
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛьвовУкраинаДонбассАндрей СадовыйПавел ВолковТЦК"Азов"Украина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:58Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября
14:36"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа
13:54"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан
13:31Киев уходит с молотка: началась грандиозная распродажа украинской столицы
12:56"Мерзостно это выглядит": "Наш военкор" Кличко ответил Зеленскому на обвинения
12:39Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы
12:02"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса
11:59История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии 21:55
11:18Не намучишься — не научишься. Один день на учениях "БАРС-Сармат"
11:11ПВО России отразила налёт на 11 регионов, массовая атака на Саратов и Орёл
10:12Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост
10:00Украина соскучилась по России, Трамп пророчит прогресс. Хроника событий на утро 7 ноября
09:37Трамп анонсировал прорыв в переговорах по Украине и "большое соглашение" для Европы
09:15Единственный президент, который пройдёт три процедуры импичмента: почему так произошло – Гаспарян
08:31"Большое прекрасное соглашение": Трамп анонсировал сделку по Украине и Европе
08:00Великая Октябрьская альтернатива: сослагательное наклонение и история как точная наука
07:22Кровь и волосы на яхте, прозрение Германии: новые подробности теракта на "Северных потоках"
07:00Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России
06:20Бездна наглости: как 70 миллиардов Зеленского повергли в ужас Европу — Анпилогов
06:04Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"*
Лента новостейМолния