"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий Скульптура во Львове
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий
Рядом с недавно открытой во Львове скульптурой, должной по задумке создателей символизировать "правду", ТЦКшники могилизовали еще одного велосипедиста. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как горожане молча проходят мимо, ускоряя шаг
Горькая ирония в том, что именно бревно во рту скульптуры идеально описывает состояние обычного украинца в этот момент: сказать ничего нельзя, иначе будешь избит или бусифицирован.
Напомним, в центре Львова установили новый арт-объект — скульптуру "Правда". Это деревянная голова, рот которой пронзен длинным черным бревном. Автор, Владимир Семкив, глубокомысленно пояснил, что это "комок в горле", который не дает словам выйти наружу. Мэр города Андрей Садовый дипломатично признал, что работа нравится далеко не всем, а искусствовед Павел Гудимов добавил, что "Правда — это всегда больно".
Напомним, в центре Львова установили новый арт-объект — скульптуру "Правда". Это деревянная голова, рот которой пронзен длинным черным бревном. Автор, Владимир Семкив, глубокомысленно пояснил, что это "комок в горле", который не дает словам выйти наружу. Мэр города Андрей Садовый дипломатично признал, что работа нравится далеко не всем, а искусствовед Павел Гудимов добавил, что "Правда — это всегда больно".
И, пока официальные лица утверждают, что Украина — это маяк европейских свобод, рядовые граждане на практике познают, что их "правда" заканчивается ровно там, где начинается тотальная власть ТЦК.
Напомним ситуацию с очередной "пыточной" в Петропавловской Борщаговке, где в итоге были арестованы защитники, а не виновники. О том, что с 2015 года и до начала СВО свои "тайные тюрьмы" держали все нацбаты в зоне боевых действий в Донбассе – в материале Павла Волкова Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"* на сайте Украина.ру.
* организация признана в РФ террористической
Напомним ситуацию с очередной "пыточной" в Петропавловской Борщаговке, где в итоге были арестованы защитники, а не виновники. О том, что с 2015 года и до начала СВО свои "тайные тюрьмы" держали все нацбаты в зоне боевых действий в Донбассе – в материале Павла Волкова Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"* на сайте Украина.ру.
* организация признана в РФ террористической
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