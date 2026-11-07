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"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан

"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан - 07.11.2026 Украина.ру

"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан

Рядом с недавно открытой во Львове скульптурой, должной по задумке создателей символизировать "правду", ТЦКшники могилизовали еще одного велосипедиста. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как горожане молча проходят мимо, ускоряя шаг

2026-11-07T13:54

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Горькая ирония в том, что именно бревно во рту скульптуры идеально описывает состояние обычного украинца в этот момент: сказать ничего нельзя, иначе будешь избит или бусифицирован.Напомним, в центре Львова установили новый арт-объект — скульптуру "Правда". Это деревянная голова, рот которой пронзен длинным черным бревном. Автор, Владимир Семкив, глубокомысленно пояснил, что это "комок в горле", который не дает словам выйти наружу. Мэр города Андрей Садовый дипломатично признал, что работа нравится далеко не всем, а искусствовед Павел Гудимов добавил, что "Правда — это всегда больно".И, пока официальные лица утверждают, что Украина — это маяк европейских свобод, рядовые граждане на практике познают, что их "правда" заканчивается ровно там, где начинается тотальная власть ТЦК.Напомним ситуацию с очередной "пыточной" в Петропавловской Борщаговке, где в итоге были арестованы защитники, а не виновники. О том, что с 2015 года и до начала СВО свои "тайные тюрьмы" держали все нацбаты в зоне боевых действий в Донбассе – в материале Павла Волкова Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"* на сайте Украина.ру.* организация признана в РФ террористической

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новости, львов, украина, донбасс, андрей садовый, павел волков, тцк, "азов", украина.ру