https://ukraina.ru/20261107/golosa-v-golove-prikazali-stali-izvestny-podrobnosti-pokusheniya-na-trampa-1084337955.html

"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа

"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа - 07.11.2026 Украина.ру

"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа

В Секретной службе США рассказали о задержанном возле Белого дома мигранте, покушавшемся на американского президента Дональда Трампа

2026-11-07T14:36

2026-11-07T14:36

2026-11-07T14:36

новости

дональд трамп

джо байден

вашингтон

венесуэла

сша

fox news

вооруженные силы украины

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Сотрудники Секретной службы США задержали возле Белого дома нелегального мигранта из Венесуэлы, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа. Мужчину с несколькими единицами оружия обнаружили в угнанном автомобиле на Конститьюшн-авеню.Задержанного зовут Ронни Йордрикс Гуанипа Кринос. Как сообщил телеканал Fox News, он нелегально въехал в США через Техас в марте 2024 года и был задержан пограничной службой. Во время правления Джо Байдена венесуэльца освободили.Fox News, ссылаясь на Министерство внутренней безопасности, сообщает, что причиной задержания гражданина Венесуэлы стало то, что он "действовал подозрительно в машине, которая была припаркована на Конститьюшн-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия". При задержании подозреваемый заявил полицейским, что слышал голоса в голове. Эти голоса приказали ему ехать в Вашингтон и убить президента США. В машине задержанного нашли винтовку типа AR-15, два пистолета и десятки патронов.AR-15 является самой популярной в мире платформой полуавтоматических винтовок и карабинов. Она разработана на базе американской армейской винтовки M16.Задержание венесуэльца отражает растущую угрозу, заявил директор Секретной службы Шон Карран."Нас тревожит рост числа угроз, которые продолжают возникать", — отметил он.Карран подчеркнул, что его служба продолжит работу по выявлению тех, кто угрожает охраняемым лицам. Цель – пресечь все риски до того, как потенциальные киллеры доберутся до Вашингтона.Ранее, в сентябре 2024 года, в США задержали покушавшегося на тогда ещё кандидата от республиканцев Дональда Трампа 58-летнего американца Райна Уэсли Раута. Раут пытался убить Трампа во Флориде.Позднее выяснилось, что задержанный неоднократно пытался присоединиться к Вооружённым силам Украины, о чём писал в своей книге, которую он издал самостоятельно. Книга называлась "Война на Украине, которую не выиграть".В ней Раут описывал свои попытки присоединиться к ВСУ. Но с учётом того, что свои 56 лет у него не было опыта военной службы, его "постоянно разворачивали".Затем американец организовал импровизированный волонтерский центр в центре Киева – на Площади Независимости (укр. Майдані Незалежності – Ред.), пытаясь привлечь больше бойцов для украинских войск. Импровизированный центр разогнали правоохранители.В итоге Раут, по его словам, "утратил все аргументы и призывы к городским властям" и из протеста провел несколько месяцев в палатках. В книге он вспоминал, как предпринимал попытки строить дроны для украинской армии в команде с международными инженерами. Однако и эти попытки провалились.

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новости, дональд трамп, джо байден, вашингтон, венесуэла, сша, fox news, вооруженные силы украины