"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа - 07.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261107/golosa-v-golove-prikazali-stali-izvestny-podrobnosti-pokusheniya-na-trampa-1084337955.html
"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа
"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа - 07.11.2026 Украина.ру
"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа
В Секретной службе США рассказали о задержанном возле Белого дома мигранте, покушавшемся на американского президента Дональда Трампа
2026-11-07T14:36
2026-11-07T14:36
новости
дональд трамп
джо байден
вашингтон
венесуэла
сша
fox news
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/07/1084337691_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_a92d36f736c7408efc883c6133a6b58b.jpg
Сотрудники Секретной службы США задержали возле Белого дома нелегального мигранта из Венесуэлы, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа. Мужчину с несколькими единицами оружия обнаружили в угнанном автомобиле на Конститьюшн-авеню.Задержанного зовут Ронни Йордрикс Гуанипа Кринос. Как сообщил телеканал Fox News, он нелегально въехал в США через Техас в марте 2024 года и был задержан пограничной службой. Во время правления Джо Байдена венесуэльца освободили.Fox News, ссылаясь на Министерство внутренней безопасности, сообщает, что причиной задержания гражданина Венесуэлы стало то, что он "действовал подозрительно в машине, которая была припаркована на Конститьюшн-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия". При задержании подозреваемый заявил полицейским, что слышал голоса в голове. Эти голоса приказали ему ехать в Вашингтон и убить президента США. В машине задержанного нашли винтовку типа AR-15, два пистолета и десятки патронов.AR-15 является самой популярной в мире платформой полуавтоматических винтовок и карабинов. Она разработана на базе американской армейской винтовки M16.Задержание венесуэльца отражает растущую угрозу, заявил директор Секретной службы Шон Карран."Нас тревожит рост числа угроз, которые продолжают возникать", — отметил он.Карран подчеркнул, что его служба продолжит работу по выявлению тех, кто угрожает охраняемым лицам. Цель – пресечь все риски до того, как потенциальные киллеры доберутся до Вашингтона.Ранее, в сентябре 2024 года, в США задержали покушавшегося на тогда ещё кандидата от республиканцев Дональда Трампа 58-летнего американца Райна Уэсли Раута. Раут пытался убить Трампа во Флориде.Позднее выяснилось, что задержанный неоднократно пытался присоединиться к Вооружённым силам Украины, о чём писал в своей книге, которую он издал самостоятельно. Книга называлась "Война на Украине, которую не выиграть".В ней Раут описывал свои попытки присоединиться к ВСУ. Но с учётом того, что свои 56 лет у него не было опыта военной службы, его "постоянно разворачивали".Затем американец организовал импровизированный волонтерский центр в центре Киева – на Площади Независимости (укр. Майдані Незалежності – Ред.), пытаясь привлечь больше бойцов для украинских войск. Импровизированный центр разогнали правоохранители.В итоге Раут, по его словам, "утратил все аргументы и призывы к городским властям" и из протеста провел несколько месяцев в палатках. В книге он вспоминал, как предпринимал попытки строить дроны для украинской армии в команде с международными инженерами. Однако и эти попытки провалились.
вашингтон
венесуэла
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/07/1084337691_107:0:647:405_1920x0_80_0_0_ef7074bec47cc50f7f847b62a7de1e87.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дональд трамп, джо байден, вашингтон, венесуэла, сша, fox news, вооруженные силы украины
Новости, Дональд Трамп, Джо Байден, Вашингтон, Венесуэла, США, Fox News, Вооруженные силы Украины

"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа

14:36 07.11.2026
 
© Фото : US Departament of Homeland SecurityРонни Йордрикс Гуанипа Кринос
Ронни Йордрикс Гуанипа Кринос - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© Фото : US Departament of Homeland Security
Читать в
ДзенTelegram
В Секретной службе США рассказали о задержанном возле Белого дома мигранте, покушавшемся на американского президента Дональда Трампа
Сотрудники Секретной службы США задержали возле Белого дома нелегального мигранта из Венесуэлы, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа. Мужчину с несколькими единицами оружия обнаружили в угнанном автомобиле на Конститьюшн-авеню.
Задержанного зовут Ронни Йордрикс Гуанипа Кринос. Как сообщил телеканал Fox News, он нелегально въехал в США через Техас в марте 2024 года и был задержан пограничной службой. Во время правления Джо Байдена венесуэльца освободили.
Fox News, ссылаясь на Министерство внутренней безопасности, сообщает, что причиной задержания гражданина Венесуэлы стало то, что он "действовал подозрительно в машине, которая была припаркована на Конститьюшн-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия".
При задержании подозреваемый заявил полицейским, что слышал голоса в голове. Эти голоса приказали ему ехать в Вашингтон и убить президента США. В машине задержанного нашли винтовку типа AR-15, два пистолета и десятки патронов.
AR-15 является самой популярной в мире платформой полуавтоматических винтовок и карабинов. Она разработана на базе американской армейской винтовки M16.
Задержание венесуэльца отражает растущую угрозу, заявил директор Секретной службы Шон Карран.
"Нас тревожит рост числа угроз, которые продолжают возникать", — отметил он.
Карран подчеркнул, что его служба продолжит работу по выявлению тех, кто угрожает охраняемым лицам. Цель – пресечь все риски до того, как потенциальные киллеры доберутся до Вашингтона.
© Фото : US Department of Homeland Securityизъятое оружие у покушавшегося на Трампа
изъятое оружие у покушавшегося на Трампа - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© Фото : US Department of Homeland Security
изъятое оружие у покушавшегося на Трампа
Ранее, в сентябре 2024 года, в США задержали покушавшегося на тогда ещё кандидата от республиканцев Дональда Трампа 58-летнего американца Райна Уэсли Раута. Раут пытался убить Трампа во Флориде.
Позднее выяснилось, что задержанный неоднократно пытался присоединиться к Вооружённым силам Украины, о чём писал в своей книге, которую он издал самостоятельно. Книга называлась "Война на Украине, которую не выиграть".
В ней Раут описывал свои попытки присоединиться к ВСУ. Но с учётом того, что свои 56 лет у него не было опыта военной службы, его "постоянно разворачивали".
Затем американец организовал импровизированный волонтерский центр в центре Киева – на Площади Независимости (укр. Майдані Незалежності – Ред.), пытаясь привлечь больше бойцов для украинских войск. Импровизированный центр разогнали правоохранители.
В итоге Раут, по его словам, "утратил все аргументы и призывы к городским властям" и из протеста провел несколько месяцев в палатках. В книге он вспоминал, как предпринимал попытки строить дроны для украинской армии в команде с международными инженерами. Однако и эти попытки провалились.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДональд ТрампДжо БайденВашингтонВенесуэлаСШАFox NewsВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:58Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября
14:36"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа
13:54"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан
13:31Киев уходит с молотка: началась грандиозная распродажа украинской столицы
12:56"Мерзостно это выглядит": "Наш военкор" Кличко ответил Зеленскому на обвинения
12:39Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы
12:02"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса
11:59История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии 21:55
11:18Не намучишься — не научишься. Один день на учениях "БАРС-Сармат"
11:11ПВО России отразила налёт на 11 регионов, массовая атака на Саратов и Орёл
10:12Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост
10:00Украина соскучилась по России, Трамп пророчит прогресс. Хроника событий на утро 7 ноября
09:37Трамп анонсировал прорыв в переговорах по Украине и "большое соглашение" для Европы
09:15Единственный президент, который пройдёт три процедуры импичмента: почему так произошло – Гаспарян
08:31"Большое прекрасное соглашение": Трамп анонсировал сделку по Украине и Европе
08:00Великая Октябрьская альтернатива: сослагательное наклонение и история как точная наука
07:22Кровь и волосы на яхте, прозрение Германии: новые подробности теракта на "Северных потоках"
07:00Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России
06:20Бездна наглости: как 70 миллиардов Зеленского повергли в ужас Европу — Анпилогов
06:04Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"*
Лента новостейМолния