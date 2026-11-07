https://ukraina.ru/20261107/tsel-ukrainy--voyna-s-rossiey-skorikov--o-glavnom-tezise-vrazheskoy-propagandy-1084330742.html

"Цель Украины — война с Россией": Скориков — о главном тезисе вражеской пропаганды

"Цель Украины — война с Россией": Скориков — о главном тезисе вражеской пропаганды - 07.11.2026 Украина.ру

"Цель Украины — война с Россией": Скориков — о главном тезисе вражеской пропаганды

Уровень русофобии на Украине не снижается: пропаганда внедрила в общество тезис, что война с Россией внутри и вовне — цель государства, а внутренние перегибы нужно терпеть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2026-11-07T20:30

2026-11-07T20:30

2026-11-07T20:30

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История с частной тюрьмой "Азова"* в Петропавловской Борщаговке, по словам Скорикова, не означает, что украинское общество отказалось от прежнего подхода. "К сожалению, да", — подтвердил он, что подход сохраняется.Причина — в пропаганде, которая сделала своё дело. "Уровень русофобии на Украине не снижается. Все-таки их пропаганда смогла внедрить в общество главный тезис: "Война с Россией внутри и вовне – это цель украинского государства. А какие-то внутренние перегибы или российские бомбежки нужно терпеть ради главной цели"", — пояснил эксперт.При этом Скориков отметил, что запрос на смену власти в украинском обществе может появиться — именно поэтому говорят об использовании этой истории в неявной политической борьбе, поскольку политического пространства на Украине нет.Но обольщаться не стоит: оппоненты Зеленского, которые будут использовать этот инцидент, продолжат сеять русофобию. "При этом все оппоненты Зеленского, которые будут использовать этот ужасный инцидент, продолжат сеять русофобию. В этом плане мы не должны обольщаться", — подчеркнул эксперт."Для нас гораздо важнее, чтобы люди там сберегли себя до нашей победы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Весной 2027 года в Европе начнутся процессы, которые могут поменять ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.*Запрещенная в России террористическая организация.

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