https://ukraina.ru/20261107/chomu-ne-derzhavnoyu-budanov-borolsya-za-azov-a-narvalsya-na-shtraf-1084340338.html
"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф
"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф - 07.11.2026 Украина.ру
"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф
Главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова* оштрафуют за использование русского языка во время стычек на Петропавловской Борщаговке
2026-11-07T17:43
2026-11-07T17:43
2026-11-07T17:43
новости
максим бужанский
россия
украина
"азов"
офис президента
слуга народа
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О том, что глава Офиса президента Кирилл Буданов* заплатит штраф за то, что общался с протестующими на русском языке, сообщила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская."Уважаемые друзья! Несколько мыслей по поводу ситуации на Петропавловской Борщаговке, о которой сейчас активно гудит лента, в частности и об использовании русского языка главой ОП К.А.Будановым*. Пишу тут исключительно как гражданка и человек, для которого языковой вопрос – это ежедневный внутренний ориентир. Вижу возмущение, искренне разделяю чувствительность темы, но призыва всех немного выдохнуть и посмотреть на вещи конструктивно", – написала Ивановская в соцсети.Она заявила, что "закон о языке существует для того, чтобы работать, а не чтобы раскалывать общество или становится поводом для бесконечных хейт-штормов". При этом Ивановская указала, что в этом конкретном случае "все надлежащие юридические процедуры уже запущены"."Коммуникация с фигурантами инцидента состоялась – спокойно, без лишнего пафоса и в границах правового поля. Факт нарушения признан без способов найти оправдание или включить защитные реакции. Предвиденный законом штраф будет выплачен в определённые сроки", – заявила Ивановская.Она заявила, что инцидент исчерпывается так, как и должно быть в цивилизованной стране – путём закона и ответственности."Держим фокус на главном, поддерживаем друг друга и бережём ресурсы для общей победы", – подытожила языковой омбудсмен.Но не все украинские политики настолько оптимистичны. Так, народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что произошедшее на Петропавловской Борщаговке обнажило ряд проблем украинского общества."Борщаговка – это сразу несколько огромных проблем, каждая из которых способна обрушить государство. Проблема обращения с мобилизованными и ушедшими в сзч, с возможными нарушениями закона и жестоким обращением. Проблема манипуляции общественным мнением, когда с пол оборота раскручивается массовая акция, и девушка 22-х лет требует перевернуть автобус Нацгвардии и бросается его раскачивать. Проблема, когда толпа готова набросится на боевого генерала, Героя Украины Пивненко, да и на самого Буданова*, такого же боевого генерала и Героя, и их авторитета едва хватает на то, чтобы сдержать вспышку неконтролируемого насилия. Проблема сетей анонимных телеграм-каналов, неизвестно кем и из какой страны регулируемых, способных в минуты обрушить информационное пространство Украины", – назвал Бужанский эти проблемы.Позиция Ивановской его возмутила."Если во всём этом мовная омбудсмен способна разглядеть проблему нарушения языкового законодательства, и взяться решать её путем применения штрафов, то это значит, что она абсолютно ничего не понимает в произошедшем там и в происходящем в стране в принципе. И не может и не должна занимать эту должность по причине интеллектуально-когнитивного несоответствия", – подчеркнул Бужанский.Он обратился к руководству Украины с призывом пересмотреть кадровую политику в стране."Уважаемое военно-политическое руководство, хватит назначать идиотов, это уже не просто смешно и грустно, как было в мирное время, небезопасно в нынешнее. Ивановская тому яркий пример", – подытожил Бужанский.Ранее он не раз критиковал языкового омбудсмена за её инициативы. Деятельность Ивановской не находит понимания и у значительного числа украинцев, которые считают, что в нынешней непростой ситуации не стоит раскалывать общество по языковому вопросу. Несмотря на это, языковой омбудсмен продолжает свою деятельность, озвучивая подчас весьма резонансные инициативы. Среди прочего, ранее она объявила о ъявила о введении или возможности применения штрафов в размере до 11 900 грн. (около 21 500 руб. – Ред.) за использование русского языка в родительских и школьных чатах.* - лицо, внесённое в список экстремистов и террористов** – запрещённая в РФ организация
https://ukraina.ru/20261026/kladbischenskaya-mova-yazykovaya-printsipialnost-zakonchilas-na-zelenskom-1084068688.html
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новости, максим бужанский, россия, украина, "азов", офис президента, слуга народа
"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф
Главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова* оштрафуют за использование русского языка во время стычек на Петропавловской Борщаговке
О том, что глава Офиса президента Кирилл Буданов
* заплатит штраф за то, что общался с протестующими на русском языке, сообщила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская
.
"Уважаемые друзья! Несколько мыслей по поводу ситуации на Петропавловской Борщаговке, о которой сейчас активно гудит лента, в частности и об использовании русского языка главой ОП К.А.Будановым*. Пишу тут исключительно как гражданка и человек, для которого языковой вопрос – это ежедневный внутренний ориентир. Вижу возмущение, искренне разделяю чувствительность темы, но призыва всех немного выдохнуть и посмотреть на вещи конструктивно", – написала Ивановская в соцсети.
Она заявила, что "закон о языке существует для того, чтобы работать, а не чтобы раскалывать общество или становится поводом для бесконечных хейт-штормов". При этом Ивановская указала, что в этом конкретном случае "все надлежащие юридические процедуры уже запущены".
"Коммуникация с фигурантами инцидента состоялась – спокойно, без лишнего пафоса и в границах правового поля. Факт нарушения признан без способов найти оправдание или включить защитные реакции. Предвиденный законом штраф будет выплачен в определённые сроки", – заявила Ивановская.
Она заявила, что инцидент исчерпывается так, как и должно быть в цивилизованной стране – путём закона и ответственности.
"Держим фокус на главном, поддерживаем друг друга и бережём ресурсы для общей победы", – подытожила языковой омбудсмен.
Но не все украинские политики настолько оптимистичны. Так, народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил
, что произошедшее на Петропавловской Борщаговке обнажило ряд проблем украинского общества.
"Борщаговка – это сразу несколько огромных проблем, каждая из которых способна обрушить государство. Проблема обращения с мобилизованными и ушедшими в сзч, с возможными нарушениями закона и жестоким обращением. Проблема манипуляции общественным мнением, когда с пол оборота раскручивается массовая акция, и девушка 22-х лет требует перевернуть автобус Нацгвардии и бросается его раскачивать.
Проблема, когда толпа готова набросится на боевого генерала, Героя Украины Пивненко, да и на самого Буданова*, такого же боевого генерала и Героя, и их авторитета едва хватает на то, чтобы сдержать вспышку неконтролируемого насилия. Проблема сетей анонимных телеграм-каналов, неизвестно кем и из какой страны регулируемых, способных в минуты обрушить информационное пространство Украины", – назвал Бужанский эти проблемы.
Позиция Ивановской его возмутила.
"Если во всём этом мовная омбудсмен способна разглядеть проблему нарушения языкового законодательства, и взяться решать её путем применения штрафов, то это значит, что она абсолютно ничего не понимает в произошедшем там и в происходящем в стране в принципе. И не может и не должна занимать эту должность по причине интеллектуально-когнитивного несоответствия", – подчеркнул Бужанский.
Он обратился к руководству Украины с призывом пересмотреть кадровую политику в стране.
"Уважаемое военно-политическое руководство, хватит назначать идиотов, это уже не просто смешно и грустно, как было в мирное время, небезопасно в нынешнее. Ивановская тому яркий пример", – подытожил Бужанский.
Ранее он не раз критиковал языкового омбудсмена за её инициативы. Деятельность Ивановской не находит понимания и у значительного числа украинцев, которые считают, что в нынешней непростой ситуации не стоит раскалывать общество по языковому вопросу.
Несмотря на это, языковой омбудсмен продолжает свою деятельность, озвучивая подчас весьма резонансные инициативы. Среди прочего, ранее она объявила о ъявила о введении или возможности применения штрафов в размере до 11 900 грн. (около 21 500 руб. – Ред.) за использование русского языка в родительских и школьных чатах.
* - лицо, внесённое в список экстремистов и террористов
** – запрещённая в РФ организация