"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф - 07.11.2026 Украина.ру
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"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф
"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф - 07.11.2026 Украина.ру
"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф
Главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова* оштрафуют за использование русского языка во время стычек на Петропавловской Борщаговке
2026-11-07T17:43
2026-11-07T17:43
новости
максим бужанский
россия
украина
"азов"
офис президента
слуга народа
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О том, что глава Офиса президента Кирилл Буданов* заплатит штраф за то, что общался с протестующими на русском языке, сообщила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская."Уважаемые друзья! Несколько мыслей по поводу ситуации на Петропавловской Борщаговке, о которой сейчас активно гудит лента, в частности и об использовании русского языка главой ОП К.А.Будановым*. Пишу тут исключительно как гражданка и человек, для которого языковой вопрос – это ежедневный внутренний ориентир. Вижу возмущение, искренне разделяю чувствительность темы, но призыва всех немного выдохнуть и посмотреть на вещи конструктивно", – написала Ивановская в соцсети.Она заявила, что "закон о языке существует для того, чтобы работать, а не чтобы раскалывать общество или становится поводом для бесконечных хейт-штормов". При этом Ивановская указала, что в этом конкретном случае "все надлежащие юридические процедуры уже запущены"."Коммуникация с фигурантами инцидента состоялась – спокойно, без лишнего пафоса и в границах правового поля. Факт нарушения признан без способов найти оправдание или включить защитные реакции. Предвиденный законом штраф будет выплачен в определённые сроки", – заявила Ивановская.Она заявила, что инцидент исчерпывается так, как и должно быть в цивилизованной стране – путём закона и ответственности."Держим фокус на главном, поддерживаем друг друга и бережём ресурсы для общей победы", – подытожила языковой омбудсмен.Но не все украинские политики настолько оптимистичны. Так, народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что произошедшее на Петропавловской Борщаговке обнажило ряд проблем украинского общества."Борщаговка – это сразу несколько огромных проблем, каждая из которых способна обрушить государство. Проблема обращения с мобилизованными и ушедшими в сзч, с возможными нарушениями закона и жестоким обращением. Проблема манипуляции общественным мнением, когда с пол оборота раскручивается массовая акция, и девушка 22-х лет требует перевернуть автобус Нацгвардии и бросается его раскачивать. Проблема, когда толпа готова набросится на боевого генерала, Героя Украины Пивненко, да и на самого Буданова*, такого же боевого генерала и Героя, и их авторитета едва хватает на то, чтобы сдержать вспышку неконтролируемого насилия. Проблема сетей анонимных телеграм-каналов, неизвестно кем и из какой страны регулируемых, способных в минуты обрушить информационное пространство Украины", – назвал Бужанский эти проблемы.Позиция Ивановской его возмутила."Если во всём этом мовная омбудсмен способна разглядеть проблему нарушения языкового законодательства, и взяться решать её путем применения штрафов, то это значит, что она абсолютно ничего не понимает в произошедшем там и в происходящем в стране в принципе. И не может и не должна занимать эту должность по причине интеллектуально-когнитивного несоответствия", – подчеркнул Бужанский.Он обратился к руководству Украины с призывом пересмотреть кадровую политику в стране."Уважаемое военно-политическое руководство, хватит назначать идиотов, это уже не просто смешно и грустно, как было в мирное время, небезопасно в нынешнее. Ивановская тому яркий пример", – подытожил Бужанский.Ранее он не раз критиковал языкового омбудсмена за её инициативы. Деятельность Ивановской не находит понимания и у значительного числа украинцев, которые считают, что в нынешней непростой ситуации не стоит раскалывать общество по языковому вопросу. Несмотря на это, языковой омбудсмен продолжает свою деятельность, озвучивая подчас весьма резонансные инициативы. Среди прочего, ранее она объявила о ъявила о введении или возможности применения штрафов в размере до 11 900 грн. (около 21 500 руб. – Ред.) за использование русского языка в родительских и школьных чатах.* - лицо, внесённое в список экстремистов и террористов** – запрещённая в РФ организация
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новости, максим бужанский, россия, украина, "азов", офис президента, слуга народа
Новости, Максим Бужанский, Россия, Украина, "Азов", Офис президента, Слуга народа

"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф

17:43 07.11.2026
 
© Фото : Кирило Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов) / TelegramКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© Фото : Кирило Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов) / Telegram
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Главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова* оштрафуют за использование русского языка во время стычек на Петропавловской Борщаговке
О том, что глава Офиса президента Кирилл Буданов* заплатит штраф за то, что общался с протестующими на русском языке, сообщила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская.
"Уважаемые друзья! Несколько мыслей по поводу ситуации на Петропавловской Борщаговке, о которой сейчас активно гудит лента, в частности и об использовании русского языка главой ОП К.А.Будановым*. Пишу тут исключительно как гражданка и человек, для которого языковой вопрос – это ежедневный внутренний ориентир. Вижу возмущение, искренне разделяю чувствительность темы, но призыва всех немного выдохнуть и посмотреть на вещи конструктивно", – написала Ивановская в соцсети.
Она заявила, что "закон о языке существует для того, чтобы работать, а не чтобы раскалывать общество или становится поводом для бесконечных хейт-штормов". При этом Ивановская указала, что в этом конкретном случае "все надлежащие юридические процедуры уже запущены".
"Коммуникация с фигурантами инцидента состоялась – спокойно, без лишнего пафоса и в границах правового поля. Факт нарушения признан без способов найти оправдание или включить защитные реакции. Предвиденный законом штраф будет выплачен в определённые сроки", – заявила Ивановская.
Она заявила, что инцидент исчерпывается так, как и должно быть в цивилизованной стране – путём закона и ответственности.
"Держим фокус на главном, поддерживаем друг друга и бережём ресурсы для общей победы", – подытожила языковой омбудсмен.
Но не все украинские политики настолько оптимистичны. Так, народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что произошедшее на Петропавловской Борщаговке обнажило ряд проблем украинского общества.
"Борщаговка это сразу несколько огромных проблем, каждая из которых способна обрушить государство. Проблема обращения с мобилизованными и ушедшими в сзч, с возможными нарушениями закона и жестоким обращением. Проблема манипуляции общественным мнением, когда с пол оборота раскручивается массовая акция, и девушка 22-х лет требует перевернуть автобус Нацгвардии и бросается его раскачивать.
Проблема, когда толпа готова набросится на боевого генерала, Героя Украины Пивненко, да и на самого Буданова*, такого же боевого генерала и Героя, и их авторитета едва хватает на то, чтобы сдержать вспышку неконтролируемого насилия. Проблема сетей анонимных телеграм-каналов, неизвестно кем и из какой страны регулируемых, способных в минуты обрушить информационное пространство Украины", – назвал Бужанский эти проблемы.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
26 октября, 16:01
Кладбищенская мова. Языковая принципиальность закончилась на ЗеленскомКогда-то это должно было случиться - и оно случилось. Языковые скандалы добрались до кладбищ: в Кропивницком матери и вдовы погибших военнослужащих ВСУ скандалят из-за надписей на "мове врага", сделанных на могильных памятниках
Позиция Ивановской его возмутила.
"Если во всём этом мовная омбудсмен способна разглядеть проблему нарушения языкового законодательства, и взяться решать её путем применения штрафов, то это значит, что она абсолютно ничего не понимает в произошедшем там и в происходящем в стране в принципе. И не может и не должна занимать эту должность по причине интеллектуально-когнитивного несоответствия", – подчеркнул Бужанский.
Он обратился к руководству Украины с призывом пересмотреть кадровую политику в стране.
"Уважаемое военно-политическое руководство, хватит назначать идиотов, это уже не просто смешно и грустно, как было в мирное время, небезопасно в нынешнее. Ивановская тому яркий пример", – подытожил Бужанский.
Ранее он не раз критиковал языкового омбудсмена за её инициативы. Деятельность Ивановской не находит понимания и у значительного числа украинцев, которые считают, что в нынешней непростой ситуации не стоит раскалывать общество по языковому вопросу.
Несмотря на это, языковой омбудсмен продолжает свою деятельность, озвучивая подчас весьма резонансные инициативы. Среди прочего, ранее она объявила о ъявила о введении или возможности применения штрафов в размере до 11 900 грн. (около 21 500 руб. – Ред.) за использование русского языка в родительских и школьных чатах.
* - лицо, внесённое в список экстремистов и террористов
** – запрещённая в РФ организация
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