"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт - 07.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261107/vam-nuzhno-sbivat-vse-srazu-zachem-gerberam-boevaya-chast-v-25-kilogrammov--ekspert-1084321323.html
"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт
"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт - 07.11.2026 Украина.ру
"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт
"Герберы" с боевой частью в 25 килограммов меняют саму логику перегрузки украинской ПВО: если раньше их могли пропускать как ложные цели, то теперь сбивать нужно всё сразу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-11-07T18:32
2026-11-07T18:32
новости
украина
россия
днепропетровск
алексей анпилогов
украина.ру
борис рожин
аналитика
аналитики
украина аналитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083613689_0:159:1255:864_1920x0_80_0_0_6ef4d14ec6b80bed251e00b3563462df.png
Отвечая на сообщения украинской стороны о том, что "Герберам", которые ранее служили средством перегрузки ПВО, установили боевую часть в 25 килограммов, Анпилогов объяснил, как это меняет саму логику прорыва обороны: теперь противнику нужно сбивать всё сразу.Анпилогов заявил, что для прорыва ПВО нужно создавать максимальное количество угроз с минимальной предсказуемостью. "Если бы Украина знала, что "Гербера" - это однозначно приманки, она бы их вычисляла по апертуре (то, как они светятся на радаре) и по скорости, а потом пропускала", — пояснил эксперт. Именно так и работала прежняя схема: распознав приманку, противник не тратил на неё ракету.Но с боевой частью этот хитрый расчёт противника перестаёт работать. "А если ложная цель несет небольшую, но злую боевую часть, вам нужно сбивать все сразу. Это и есть перегрузка ПВО", — сообщил Анпилогов."Вам нужно сбивать все сразу", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
украина
россия
днепропетровск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083613689_0:41:1255:982_1920x0_80_0_0_c6e3bcd4d24ca4febace3375f9749460.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, днепропетровск, алексей анпилогов, украина.ру, борис рожин, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, бпла, беспилотники, пво, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Борис Рожин, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, БПЛА, беспилотники, ПВО, война, война на Украине

"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт

18:32 07.11.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Читать в
ДзенTelegram
"Герберы" с боевой частью в 25 килограммов меняют саму логику перегрузки украинской ПВО: если раньше их могли пропускать как ложные цели, то теперь сбивать нужно всё сразу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на сообщения украинской стороны о том, что "Герберам", которые ранее служили средством перегрузки ПВО, установили боевую часть в 25 килограммов, Анпилогов объяснил, как это меняет саму логику прорыва обороны: теперь противнику нужно сбивать всё сразу.
Анпилогов заявил, что для прорыва ПВО нужно создавать максимальное количество угроз с минимальной предсказуемостью.
"Если бы Украина знала, что "Гербера" - это однозначно приманки, она бы их вычисляла по апертуре (то, как они светятся на радаре) и по скорости, а потом пропускала", — пояснил эксперт. Именно так и работала прежняя схема: распознав приманку, противник не тратил на неё ракету.
Но с боевой частью этот хитрый расчёт противника перестаёт работать. "А если ложная цель несет небольшую, но злую боевую часть, вам нужно сбивать все сразу. Это и есть перегрузка ПВО", — сообщил Анпилогов.
"Вам нужно сбивать все сразу", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияДнепропетровскАлексей АнпилоговУкраина.руБорис РожинАналитикааналитикиУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеСВОдзен СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВО Россияновости СВОновости СВО сейчасСпецоперацияБПЛАбеспилотникиПВОвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:30Буданов* рвётся к власти: глава Офиса под шумок примеряет кресло Зеленского
19:07"ИИ есть?!": переговорщик Зеленского переложил ответственность за воровство на Россию
18:40Стрельба в Кракове: пять погибших
18:32"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт
18:25"Мы сделали всё возможное": Германия больше не может передавать Зеленскому ракеты
18:03Смертельный призыв: как эпилептика отправили на войну, а потом бросили умирать
18:00Киев отрезан от АЭС, "Рассвет" на передовой, Буданов* наступил на языковую мину. Итоги 7 ноября
17:43"Чому не державною?": Буданов* боролся за "Азов"**, а нарвался на штраф
17:39Taurus не полетит?: АдГ блокирует поставки, но Берлин может тайно готовить сделку
16:22Принуждавший журналистку к сексу Зализняк высмеял противников тюрьмы "Азова"*
15:58Протеже Довженко и икона украинских шестидесятников. 90 лет Николаю Винграновскому
14:58Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября
14:36"Голоса в голове приказали!": стали известны подробности покушения на Трампа
13:54"Правда" с бревном во рту: под памятником во Львове ТЦК пакует зазевавшихся граждан
13:31Киев уходит с молотка: началась грандиозная распродажа украинской столицы
12:56"Мерзостно это выглядит": "Наш военкор" Кличко ответил Зеленскому на обвинения
12:39Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы
12:02"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса
11:59История на радио: "Запорожсталь" – звезда сталинской индустриализации Новороссии 21:55
11:18Не намучишься — не научишься. Один день на учениях "БАРС-Сармат"
Лента новостейМолния