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"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт

"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт - 07.11.2026 Украина.ру

"Вам нужно сбивать все сразу": зачем "Герберам" боевая часть в 25 килограммов — эксперт

"Герберы" с боевой частью в 25 килограммов меняют саму логику перегрузки украинской ПВО: если раньше их могли пропускать как ложные цели, то теперь сбивать нужно всё сразу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-07T18:32

2026-11-07T18:32

2026-11-07T18:32

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Отвечая на сообщения украинской стороны о том, что "Герберам", которые ранее служили средством перегрузки ПВО, установили боевую часть в 25 килограммов, Анпилогов объяснил, как это меняет саму логику прорыва обороны: теперь противнику нужно сбивать всё сразу.Анпилогов заявил, что для прорыва ПВО нужно создавать максимальное количество угроз с минимальной предсказуемостью. "Если бы Украина знала, что "Гербера" - это однозначно приманки, она бы их вычисляла по апертуре (то, как они светятся на радаре) и по скорости, а потом пропускала", — пояснил эксперт. Именно так и работала прежняя схема: распознав приманку, противник не тратил на неё ракету.Но с боевой частью этот хитрый расчёт противника перестаёт работать. "А если ложная цель несет небольшую, но злую боевую часть, вам нужно сбивать все сразу. Это и есть перегрузка ПВО", — сообщил Анпилогов."Вам нужно сбивать все сразу", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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