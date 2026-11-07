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Савченко: "У нас здоровых уже нет, у нас здоровые те, кто не мёртв"

Савченко: "У нас здоровых уже нет, у нас здоровые те, кто не мёртв" - 07.11.2026 Украина.ру

Савченко: "У нас здоровых уже нет, у нас здоровые те, кто не мёртв"

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко прокомментировала скандал с тайной тюрьмой на Петропавловской Борщаговке

2026-11-07T20:04

2026-11-07T20:04

2026-11-07T20:04

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украина

киев

савченко

светлана савченко

вооруженные силы украины

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Военнослужащая и бывший народный депутат Украины Надежда Савченко прокомментировала скандал с тайной тюрьмой на Петропавловской Борщаговке в Киеве. Она заявила, что частные дома используются различными подразделениями ВСУ как места расположения резервных рот. Это связано с увеличением численности Вооружённых сил и нехваткой места в пунктах постоянной дислокации. По словам Савченко, частный дом использует и её подразделение."У нашей воинской части это тоже определённая территория. Она не является "под жилмассив", не является жилой, но она является определённой территорией, на которой находятся люди", – отметила Савченко в интервью Наталье Влащенко.Она признала, что в таких домах на окнах – решётки."На этой территории на окнах стоят решётки, потому что есть очень много разных мобилизованных. Часто они бывают наркоманами, после какого-то наркотического или алкогольного опьянения. Они только пришли с гражданской жизни, они могут выпрыгивать из окон – такие случаи тоже бывают. Поэтому это огороженная территория, за которую также отвечают военные", – отметила Савченко.На этой территории, по её словам, "начинает нарабатываться определённая дисциплина у гражданских людей".Что же до конкретного случая на Петропавловской Борщаговке, то в нём, подчеркнула Савченко, пускай разбирается следствие.Когда же Влащенко спросила, чем можно объяснить то, что в доме на Петропавловской Борщаговке находились люди, которые нуждались в медицинской помощи, Савченко ответила, что сама этих людей не видела. Но признала: то, что она узнала, её не обрадовало."То, что там происходило, это был треш. Там понять, кто в чём нуждался было тяжело. Такое впечатление, что там все были полоумными и нуждались в психической помощи как минимум. Поэтому сказать тяжело", – отметила Савченко.При этом она рассказала о проблемах с состоянием здоровья мобилизованных."У нас здоровых уже нет. У нас здоровые те, кто ещё не мёртв", – отметила Савченко.При этом она призвала украинских мужчин следить за своим здоровьем до того, как их мобилизуют. И в то же время Савченко заявила, что в армии хватает людей, у которых есть ограничения по здоровью.В целом же бывший народный депутат как могла уходила от неудобных вопросов Влащенко по поводу происходившего на Петропавловской Борщаговке.Однако и её осторожные ответы свидетельствуют о проблемах с пополнением в ВСУ. В украинскую армию берут людей с опытом употребления наркотиков, а также с большими проблемами со здоровьем.

https://ukraina.ru/20261107/nakazat-nevinovnykh-chto-vlasti-ukrainy-skryvayut-v-pytochnoy-azova-1084318469.html

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новости, украина, киев, савченко, светлана савченко, вооруженные силы украины