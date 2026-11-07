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"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса

"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса - 07.11.2026 Украина.ру

"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что открытое против него уголовное дело — это целенаправленная информационная атака. По его мнению, цель кампании — отстранить его от участия в переговорах по завершению конфликта

2026-11-07T12:02

2026-11-07T12:02

2026-11-07T12:02

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павел волков

слуга народа

набу

высший антикоррупционный суд

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Арахамия сообщил, что узнал об обвинениях в свой адрес во время пребывания в Осло, где он встречался с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии."Я считаю, что это и сделано для того, чтобы я отошёл от переговоров", — утверждает он.Лидер парламентской фракции категорически отверг свою вину. Он заявил, что не является обвиняемым по делу и не участвовал ни в каких коррупционных схемах. Арахамия прямо указал на организаторов кампании — антикоррупционных активистов Дарью Каленюк и Виталия Шабунина. По его словам, с Каленюк его связывали "персональные и продуктивные отношения".Ранее по заявлению "Центра противодействия коррупции", поданному Каленюк и Шабуниным, Высший антикоррупционный суд Украины обязал и.о. генерального прокурора открыть уголовное производство в отношении Арахамии."ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского открыть дело в отношении Арахамии. Теперь он должен внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении главы фракции "Слуга народа"", — говорится в сообщении организации. Это расследование совпало с новым витком дела "Карфаген" от НАБУ, в рамках которого детективы проводят обыски у высокопоставленных лиц. Подробнее – в материале Павла Волкова Называли наркобаронов "братьями" и отчаянно защищали Зеленского: НАБУ пришло за СБУ на сайте Украина.ру.

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новости, осло, финляндия, норвегия, давид арахамия, виталий шабунин, павел волков, слуга народа, набу, высший антикоррупционный суд