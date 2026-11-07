"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса
© Фото : скриншот видео YouTube-канала Наталія МосейчукДавид Арахамия
© Фото : скриншот видео YouTube-канала Наталія Мосейчук
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что открытое против него уголовное дело — это целенаправленная информационная атака. По его мнению, цель кампании — отстранить его от участия в переговорах по завершению конфликта
Арахамия сообщил, что узнал об обвинениях в свой адрес во время пребывания в Осло, где он встречался с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии.
"Я считаю, что это и сделано для того, чтобы я отошёл от переговоров", — утверждает он.
Лидер парламентской фракции категорически отверг свою вину. Он заявил, что не является обвиняемым по делу и не участвовал ни в каких коррупционных схемах.
Арахамия прямо указал на организаторов кампании — антикоррупционных активистов Дарью Каленюк и Виталия Шабунина. По его словам, с Каленюк его связывали "персональные и продуктивные отношения".
Арахамия прямо указал на организаторов кампании — антикоррупционных активистов Дарью Каленюк и Виталия Шабунина. По его словам, с Каленюк его связывали "персональные и продуктивные отношения".
Ранее по заявлению "Центра противодействия коррупции", поданному Каленюк и Шабуниным, Высший антикоррупционный суд Украины обязал и.о. генерального прокурора открыть уголовное производство в отношении Арахамии.
"ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского открыть дело в отношении Арахамии. Теперь он должен внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении главы фракции "Слуга народа"", — говорится в сообщении организации.
Это расследование совпало с новым витком дела "Карфаген" от НАБУ, в рамках которого детективы проводят обыски у высокопоставленных лиц. Подробнее – в материале Павла Волкова Называли наркобаронов "братьями" и отчаянно защищали Зеленского: НАБУ пришло за СБУ на сайте Украина.ру.
"ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского открыть дело в отношении Арахамии. Теперь он должен внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении главы фракции "Слуга народа"", — говорится в сообщении организации.
Это расследование совпало с новым витком дела "Карфаген" от НАБУ, в рамках которого детективы проводят обыски у высокопоставленных лиц. Подробнее – в материале Павла Волкова Называли наркобаронов "братьями" и отчаянно защищали Зеленского: НАБУ пришло за СБУ на сайте Украина.ру.
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