"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса - 07.11.2026 Украина.ру
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"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса
"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса - 07.11.2026 Украина.ру
"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что открытое против него уголовное дело — это целенаправленная информационная атака. По его мнению, цель кампании — отстранить его от участия в переговорах по завершению конфликта
2026-11-07T12:02
2026-11-07T12:02
новости
осло
финляндия
норвегия
давид арахамия
виталий шабунин
павел волков
слуга народа
набу
высший антикоррупционный суд
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Арахамия сообщил, что узнал об обвинениях в свой адрес во время пребывания в Осло, где он встречался с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии."Я считаю, что это и сделано для того, чтобы я отошёл от переговоров", — утверждает он.Лидер парламентской фракции категорически отверг свою вину. Он заявил, что не является обвиняемым по делу и не участвовал ни в каких коррупционных схемах. Арахамия прямо указал на организаторов кампании — антикоррупционных активистов Дарью Каленюк и Виталия Шабунина. По его словам, с Каленюк его связывали "персональные и продуктивные отношения".Ранее по заявлению "Центра противодействия коррупции", поданному Каленюк и Шабуниным, Высший антикоррупционный суд Украины обязал и.о. генерального прокурора открыть уголовное производство в отношении Арахамии."ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского открыть дело в отношении Арахамии. Теперь он должен внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении главы фракции "Слуга народа"", — говорится в сообщении организации. Это расследование совпало с новым витком дела "Карфаген" от НАБУ, в рамках которого детективы проводят обыски у высокопоставленных лиц. Подробнее – в материале Павла Волкова Называли наркобаронов "братьями" и отчаянно защищали Зеленского: НАБУ пришло за СБУ на сайте Украина.ру.
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новости, осло, финляндия, норвегия, давид арахамия, виталий шабунин, павел волков, слуга народа, набу, высший антикоррупционный суд
Новости, Осло, Финляндия, Норвегия, Давид Арахамия, Виталий Шабунин, Павел Волков, Слуга народа, НАБУ, Высший антикоррупционный суд

"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса

12:02 07.11.2026
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала Наталія МосейчукДавид Арахамия
Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© Фото : скриншот видео YouTube-канала Наталія Мосейчук
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что открытое против него уголовное дело — это целенаправленная информационная атака. По его мнению, цель кампании — отстранить его от участия в переговорах по завершению конфликта
Арахамия сообщил, что узнал об обвинениях в свой адрес во время пребывания в Осло, где он встречался с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии.
"Я считаю, что это и сделано для того, чтобы я отошёл от переговоров", — утверждает он.
Лидер парламентской фракции категорически отверг свою вину. Он заявил, что не является обвиняемым по делу и не участвовал ни в каких коррупционных схемах.

Арахамия прямо указал на организаторов кампании — антикоррупционных активистов Дарью Каленюк и Виталия Шабунина. По его словам, с Каленюк его связывали "персональные и продуктивные отношения".
Ранее по заявлению "Центра противодействия коррупции", поданному Каленюк и Шабуниным, Высший антикоррупционный суд Украины обязал и.о. генерального прокурора открыть уголовное производство в отношении Арахамии.

"ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского открыть дело в отношении Арахамии. Теперь он должен внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении главы фракции "Слуга народа"", — говорится в сообщении организации.

Это расследование совпало с новым витком дела "Карфаген" от НАБУ, в рамках которого детективы проводят обыски у высокопоставленных лиц. Подробнее – в материале Павла Волкова Называли наркобаронов "братьями" и отчаянно защищали Зеленского: НАБУ пришло за СБУ на сайте Украина.ру.

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НовостиОслоФинляндияНорвегияДавид АрахамияВиталий ШабунинПавел ВолковСлуга народаНАБУВысший антикоррупционный суд
 
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