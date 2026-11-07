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Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября

Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября - 07.11.2026 Украина.ру

Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября

Во вторник, 3 ноября, в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. На них ожидаемо победила Демпартия, что в перспективе ослабит позиции республиканцев и нынешнего президента США Дональда Трампа. Но это – не единственное событие, которое потенциально может изменить политическую конфигурацию в мире.

2026-11-07T14:58

2026-11-07T14:58

2026-11-07T15:42

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россия

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дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

нато

республиканская партия

сенат

мнения

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Но начнем все-таки с него. Проигрыш республиканцев сильно ударил по авторитету Дональда Трампа и его планам. Но ничего неожиданного в этом не было. Республиканская партия, согласно всем соцопросам, проигрывала, что промежуточные выборы только подтвердили.Однако до перехода в конфигурацию "хромой утки" у Трампа есть еще время. Поскольку новые члены Сената и Палаты представительства вступят в свои полномочия только 3 января, а, согласительные и процедурные процессы в Конгрессе будут проходить две-три недели, можно предположить, что у Трампа есть от двух с половиной до трех месяцев для осуществления задуманного, на что изменившийся в Конгрессе расклад политических сил повлиять не сможет.Почему это важно?Хотя промежуточные выборы в Конгресс США – дело сугубо внутреннее, тем не менее они со временем могут существенно повлиять на политическую ситуацию в мире. Демпартия США, в отличие от Республиканской, настроена, как утверждают западные аналитики, на продолжение конфликта в Европе и более существенную поддержку Украины в противостоянии с Россией. Это для демократов будет реваншем за проигранные в 2024-2025 годах президентские выборы и, как следствие, ослабление со стороны США поддержки Украины.Но вряд ли Демпартии удастся отыграть все обратно. Разрушенную экономику Украины по щелчку пальцев не восстановить, а так называемые мирные инициативы Трампа уже набрали определенный ход и скорость.При этом необходимо учитывать, что ослабление антироссийских санкций, выразившееся в дизельной сделке, может быть существенно переиграно в сторону их усиления к весне 2027 года. Еще до промежуточных выборов некоторые из демократов потребовали сохранить всю документацию по этой сделке, что может свидетельствовать о попытках в будущем ее существенного торможения, если не полного пересмотра или даже отказа от нее под влиянием большинства демократов в обеих палатах Конгресса.Что касается иранского конфликта, то демократы, скорее всего, постараются его постепенно свернуть и, возможно, даже остановить с тем, чтобы восстановить поставки энергоносителей через Ормузский пролив. А это в свою очередь, так же может ослабить позиции России.Конечно, все это только предположения, основанные на предыдущих заявлениях демократов. Ясно одно: ничего хорошего от победы на промежуточных выборах в Конгресс США России ожидать не стоит и, если российско-украинский конфликт до начала 2027 года не будет завершен мирной сделкой, война при поддержке Запада продолжится еще на неопределенное время.В общем, первое событие ноября – промежуточные выборы в Конгресс США, могут в перспективе существенно изменить политическую ситуацию в мире, скорее всего, затормозив и мирные инициативы, и возможности урегулирования российско-украинского конфликта. При условии, что за оставшиеся два с половиной-три месяца такая сделка не будет все же заключена.Второе событие ноября, которое характеризует нынешнюю ситуацию, – трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, которые пройдут 10-11 ноября. Да, они носят технический характер, но и здесь вряд ли удастся добиться существенного прорыва тем, кто хотел бы скорейшего мирного завершения конфликта.У главных участников конфликта слишком разные, в большинстве своем диаметрально противоположные позиции.Москва настаивает на полноценном долгосрочном мирном соглашении, исключающем "временную заморозку" конфликта. Ее требования носят ультимативный характер.Во-первых, полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ, а также официальное признание Киевом и Западом статуса этих регионов и Крыма как субъектов РФ.Во-вторых, закрепление за Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса; отказ от вступления в НАТО и законодательное ограничение численности украинских вооруженных сил.В-третьих, денацификация Украины, а также полное обеспечение прав русскоязычного населения на законодательном уровне.И в-четвертых, постепенная полная отмена всех западных антироссийских санкций.При этом последний пункт, как и отказ от вступления Украины в НАТО, возможен при достижении договоренностей с европейскими правительствами, которые в Абу-Даби в переговорах участия не принимают.Украинский режим изначально опирался на "формулу мира" Владимира Зеленского, однако под давлением Вашингтона вынужден обсуждать новые компромиссные форматы.Во-первых, базовая позиция Украины — восстановление территориальной целостности в границах 1991 года. Однако украинские чиновники допускают фактическую фиксацию границ по линии фронта (без юридического признания потерь), если это компенсируется абсолютными западными гарантиями. Эта позиция укррежима полностью противоречит российским предложениям.Зеленский, во-вторых, предлагает сначала заключить энергетическое перемирие, временно приостановить военные действия по линии боестолкновения и только потом приступить к обсуждению условий мирной сделки, против чего также выступает Россия.В-третьих, руководство Украины настаивает на предоставлении гарантий безопасности, при которых членство в НАТО остается долгосрочным приоритетом, но Киев готов согласиться на альтернативную модель жестких двусторонних или многосторонних оборонных пактов с США и европейскими лидерами.В-четвертых, Украина предполагает получить масштабный инвестиционный пакет от ЕС и США с последующей интеграцией в европейский рынок.Как видим, за исключением четвертого пункта об экономической интеграции Украины, по основным вопросам мирного урегулирования Россия и Украина имеют диаметрально противоположные позиции.И каким образом США попытаются их совместить или, проще говоря, урегулировать, остается абсолютно непонятным.Отсюда очевидный вывод, что встреча в Абу-Даби 10-11 ноября существенного результата не даст, но важен сам факт начала мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США.И наконец, третье событие ноября – переговоры между Россией, США и Китаем, которые назначены на 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь на полях предстоящего там в эти дни саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Предполагается, что это будет встреча лидеров трех государств – президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.Инициатива проведения такой встречи была выдвинута президентом РФ в телефонном разговоре с Трампом, а сам Трамп подтвердил готовность к расширенному диалогу, подчеркнув, что рамки встречи будут гораздо шире исключительно украинского вопроса.По заявлениям сторон и утечкам в ведущих СМИ, в частности, The Wall Street Journal, на саммите "большой тройки" предполагается обсудить несколько важных геополитических тем.Во-первых, глобальную безопасность и архитектуру мира: поиск компромисса по завершению российско-украинского конфликта (без прямого участия Владимира Зеленского на данном этапе).Во-вторых, ядерное разоружение и стратегическую стабильность. Трамп прямо утверждает, что ключевой темой этого саммита станет сокращение ядерных вооружений и предотвращение новой гонки.В-третьих, ближневосточный кризис (Иран). Предполагается обсудить и найти пути деэскалации на Ближнем Востоке, где Россия и Китай могут выступить посредниками с учетом интересов Тегерана.И наконец, в-четвертых, раздел сфер влияния и торгово-экономические сделки. Трамп рассматривает этот саммит как бизнес-переговоры, где урегулирование конфликтов увязывается с торговлей, пошлинами, снятием санкций и поставками энергоносителей (например, дизельного топлива) прежде всего в США.Именно этот саммит после неудачных для Республиканской партии выборов в Конгресс США крайне важен для президента Трампа в качестве восстановления его политического реноме.Однако здесь для США слишком большое поле неопределенности. Китай вряд ли пойдет на сокращение ядерных вооружений, поскольку его потенциал несравнимо мал (общий потенциал ядерных вооружений России и США составляет 86 процентов от мирового) и Китай заинтересован в росте собственных ядерных сил и доведении их до паритета с Россией и США.Сложным будет и урегулирование ближневосточного кризиса, поскольку Россия и Китай, сохраняя нейтралитет, все-таки являются в этом конфликте скорее союзниками Ирана. И США придется для достижения мира идти на уступки, к которым пока администрация Трампа не готова, так как это может стать свидетельством поражения США в ирано-американском конфликте.Кроме того, при разделе сфер влияния, Трампу необходимо ослабить связку Россия-Китай, на что его партнеры по саммиту в Шэньчжэне вряд ли согласятся.Таким образом, для Трампа все три политических события ноября становятся крайне сложной партией, где ему приходится играть как пианисту одновременно на двух роялях – пытаться вести переговоры при сохранении лидерства в них США, но при наличии диаметрально противоположных позиций всех участников переговоров по всем основным пунктам геополитического противостояния.Единственным очевидным достижением в этой игре являются сами переговоры без их очевидных результатов в итоге.О сложных взаимоотношениях президента США и главы украинского режима - в статье Захара Виноградова "Зеленский и Трамп: развод и новая family"

https://ukraina.ru/20261102/voyna-voynoy-a-dengi-i-oruzhie-ukraine--po-raspisaniyu-pochemu-zelenskiy-lzhet--o-postavkakh-vooruzheniy-1084225674.html

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https://ukraina.ru/20261020/pazl-trampa-nastal-posledniy-raund-peregovorov-o-mirnom-uregulirovanii-rossiysko-ukrainskogo-1083954971.html

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