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Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы

Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы - 07.11.2026 Украина.ру

Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально назвал имена участников трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые пройдут в ОАЭ 10–11 ноября

2026-11-07T12:39

2026-11-07T12:39

2026-11-07T12:39

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Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Вместе с ним в Абу-Даби отправятся заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генерального штаба — начальник Главного управления Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский."Вместе с ним в ОАЭ отправятся замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба Игорь Костюков и Юрий Жигарловский", — сообщил Дмитрий Песков "Интерфаксу".Накануне все пятеро делегатов участвовали в совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Как уточнил Песков, помощник президента Юрий Ушаков, также присутствовавший на встрече Совбеза, будет курировать переговорный процесс, однако в состав официальной делегации не войдет.Напомним, Владимир Мединский уже возглавлял российскую делегацию на предыдущих этапах консультаций, и, как отмечал ранее Песков, он остается главным переговорщиком с российской стороны.Тем временем на Украине глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что открытое против него уголовное дело — это целенаправленная информационная атака, целью которой является попытка отстранить его от участия в переговорах по завершению конфликта. Подробнее – в материале "Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, оаэ, дмитрий песков, владимир мединский, сергей рябков, мид, генштаб