Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы - 07.11.2026 Украина.ру
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Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы
Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы - 07.11.2026 Украина.ру
Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально назвал имена участников трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые пройдут в ОАЭ 10–11 ноября
2026-11-07T12:39
2026-11-07T12:39
новости
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украина
оаэ
дмитрий песков
владимир мединский
сергей рябков
мид
генштаб
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Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Вместе с ним в Абу-Даби отправятся заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генерального штаба — начальник Главного управления Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский."Вместе с ним в ОАЭ отправятся замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба Игорь Костюков и Юрий Жигарловский", — сообщил Дмитрий Песков "Интерфаксу".Накануне все пятеро делегатов участвовали в совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Как уточнил Песков, помощник президента Юрий Ушаков, также присутствовавший на встрече Совбеза, будет курировать переговорный процесс, однако в состав официальной делегации не войдет.Напомним, Владимир Мединский уже возглавлял российскую делегацию на предыдущих этапах консультаций, и, как отмечал ранее Песков, он остается главным переговорщиком с российской стороны.Тем временем на Украине глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что открытое против него уголовное дело — это целенаправленная информационная атака, целью которой является попытка отстранить его от участия в переговорах по завершению конфликта. Подробнее – в материале "Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, оаэ, дмитрий песков, владимир мединский, сергей рябков, мид, генштаб
Новости, Россия, Украина, ОАЭ, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Сергей Рябков, МИД, Генштаб

Силовики и дипломаты: Песков назвал имена российской переговорной группы

12:39 07.11.2026
 
Переговоры
Переговоры
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально назвал имена участников трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые пройдут в ОАЭ 10–11 ноября
Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Вместе с ним в Абу-Даби отправятся заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генерального штаба — начальник Главного управления Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.
"Вместе с ним в ОАЭ отправятся замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба Игорь Костюков и Юрий Жигарловский", — сообщил Дмитрий Песков "Интерфаксу".
Накануне все пятеро делегатов участвовали в совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Как уточнил Песков, помощник президента Юрий Ушаков, также присутствовавший на встрече Совбеза, будет курировать переговорный процесс, однако в состав официальной делегации не войдет.
Напомним, Владимир Мединский уже возглавлял российскую делегацию на предыдущих этапах консультаций, и, как отмечал ранее Песков, он остается главным переговорщиком с российской стороны.

Тем временем на Украине глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что открытое против него уголовное дело — это целенаправленная информационная атака, целью которой является попытка отстранить его от участия в переговорах по завершению конфликта. Подробнее – в материале "Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процесса на сайте Украина.ру.
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