https://ukraina.ru/20231202/1051683379.html

Кирилл Фролов об отмене выборов на Украине: США заткнули Залужного, чтобы ВСУ снова набросились на Россию

Кирилл Фролов об отмене выборов на Украине: США заткнули Залужного, чтобы ВСУ снова набросились на Россию - 02.12.2023 Украина.ру

Кирилл Фролов об отмене выборов на Украине: США заткнули Залужного, чтобы ВСУ снова набросились на Россию

Госдепартамент приказал главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному и стоящему за ним Петру Порошенко замолчать и слушаться Зеленского, который декларирует скорый захват Крыма.

2023-12-02T05:56

2023-12-02T05:56

2023-12-02T05:56

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украина

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православие

выборы

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всу

валерий залужный

владимир зеленский

верховная рада

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов. Все фракции Верховной Рады Украины подписали 30 ноября декларацию о недопустимости проведения президентских и парламентских выборов в военное время.— Кирилл Александрович, как можете прокомментировать такое решение Рады? Это Зеленский парламентариев "подговорил" или на Украине действительно такое единогласие?— Верховная Рада отменила выборы, чем уничтожила остатки видимости легитимности власти на Украине.Я считаю, что такое решение полностью согласовано с США. Оно свидетельствует о политической воле Байдена продолжать поддержку режима Зеленского и его руками добиться поражения России. С этой же целью президент США пытается добиться перемирия на Ближнем Востоке. Но даже если он не достигнет цели, Америка продолжит поддерживать и Израиль, и укрорейх.Богатства России столь неуместны, что США не откажутся от идеи уничтожить её — это является надпартийной госполитикой США. Она основана на принятом в 1959 году "Законе о порабощённых нациях", подготовленным галичанином Львом Добрянским. Согласно этому закону, Вашингтон поддерживают так называемую независимость народов Казакии, Волги и Урала.Американская поддержка Зеленского подтверждается также "наездом" на Залужного члена парламентской ассамблеи НАТО, депутата Марьяны Безуглой, которая прошла стажировку в Госдепартаменте США. По сути, как я думаю, ее устами американский департамент приказал Залужному и стоящему за ним Порошенко замолчать и слушаться Зеленского.Зеленский, напомню, анонсировал скорый захват Крыма и призвал продолжить военные действия против России. Видимо, зимой ВСУ опять пойдут на нас, и волна терактов прокатится по всей России, включая Москву. Взрыв в Бурятии — тому доказательство.Однако, отказ Украины от президентских и парламентских выборов даёт России железобетонный аргумент о полной нелегитимности и Зеленского, и Верховной Рады. Это даёт нам повод закрыть проект "Украина" и вернуть Новороссию и Малороссию в состав Российской Федерации.— В день подписания декларации был захвачен Кременецкий собор на исторической Волыни и регентское училище Украинской православной церкви (УПЦ), учениц которого выкинули на улицу с вещами. Есть связь между отменой выборов и новым преступлением против православия?— Отмена выборов, атака Службы безопасности Украины (СБУ) на Почаевскую лавру, захват Собора в Кременце с изгнанием учениц регентского училища — все это является демонстрацией политической воли Зеленского и его желанием уничтожить православие под корень.Отмечу, что 25 декабря в великой православной святыне – Почаевской лавре должны служить униаты, а Кременецкий собор передают католическому ордену василиан [восточно-католический монашеский орден, действует в восточных католических церквах, придерживающихся византийского обряда]. То есть в этом регионе униатская прокладка Православной церкви Украины (ПЦУ) даже нужна — здесь откровенно насаждаются уния и католицизм.Ещё одна задача — стереть память о Киевском митрополите Алексии (Громадском), похороненном в Кременце. В конце 1941 года он, не испугавшись нацистов, создал Украинский Экзархат Московского Патриархата. Позже он все-таки подписал унию с раскольниками, но потом её разорвал — за что был убит ОУН УПА [организация, деятельность которой запрещена в РФ] под Кременцом.— Ранее в ноябре Патриарх Кирилл призвал церкви мира и международные организации поддержать Украинскую православную церковь (УПЦ) в связи с рассмотрением украинским парламентом законопроекта о ее запрете. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви. Какой должна быть эта поддержка, чтобы нас услышали в Киеве или хотя бы на Западе в международных организациях?— Закон о запрете УПЦ, я думаю, будет принят до конца года в жёстком варианте.Мне кажется, что Патриарх Кирилл прекрасно понимает, что писать тем, кто стоит за уничтожением православия Малороссии, бесполезно и скорее эти письма являются поводом информационно подсветить проблему.Ватикан ответил особенно цинично, забирая собор в Кременце и готовясь захватить Почаевскую лавру. В Белоруссии католические власти атакуют Союзное государство, устраивая торжества в честь садиста-архиепископ Полоцкого Иософата Кунцевича, который призывал выкапывать православных из могил.Мне видится, что вся наша политкорректность не слышима ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Самое лучшее сейчас (о чем я не устану повторять в наших интервью) — благословить нашу армию на освобождение Одессы, Киева и других русских городов. Тем самым мы спасем православие на Украине и прославим в лице святых победителя унии на Белой Руси митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко).

https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html

https://ukraina.ru/20231201/1051680297.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, православие, выборы, госдеп сша, всу, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада, наступление, упц