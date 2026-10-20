Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции - 20.10.2026 Украина.ру
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Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции
Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции - 20.10.2026 Украина.ру
Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции
В Турции потребовали отменить концерт Максима Галкина*. Обладатель израильского паспорта должен был выступать в Стамбуле 25 октября. Но что-то пошло не так. И вот иноагент уже выкладывает сторис из Амстердама — судя по всему, турецкие гастроли накрылись
2026-10-20T12:27
2026-10-20T12:38
новости
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кипр
дмитрий галкин
instagram
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Активисты в Стамбуле обратили внимание на несколько вещей. Во-первых, комик несколько лет живёт в Израиле. Во-вторых, высказывается в поддержку действий израильской армии в секторе Газа. В-третьих, называл героем израильского спецназовца, погибшего в бою.Этого хватило, чтобы в Турции потребовали отменить выступление.А теперь АмстердамГалкин выложил историю в Instagram** — уже из Голландии. Судя по рекламе из таблоидов, выступит он именно там. Ведь европейская аудитория куда более благосклонна к комику, чем турецкая.Примечательно, что на видео Галкин снова залез на двухколёсного коня . В Амстердаме он приехал с концертом и, похоже, пытается выжать побольше евро из голландцев."Мои дорогие зрители, я приехал к вам в Амстердам на велосипеде прямо с Кипра. Вот", — с невозмутимым видом пошутил артист, позируя на фоне узнаваемых городских пейзажей с велосипедом.На самом деле на Кипре сейчас стоит по-летнему жаркая погода. Так что такой воображаемый велопробег через всю Европу стал отличным подкупом для местных жителей, привыкших к повсеместной велосипедной культуре.Иноагент добавил, что готов повторить трюк: "Завтра ещё немного [билетов] есть. Приходите, и я приеду к вам на велосипеде с щётками".Турецкие шоу артиста, похоже, накрылись. Остаётся Европа. И велосипед. *признан иноагентом **Продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической
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Новости
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новости, турция, стамбул, кипр, дмитрий галкин, instagram
Новости, Турция, Стамбул, Кипр, Дмитрий Галкин, Instagram

Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции

12:27 20.10.2026 (обновлено: 12:38 20.10.2026)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
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В Турции потребовали отменить концерт Максима Галкина*. Обладатель израильского паспорта должен был выступать в Стамбуле 25 октября. Но что-то пошло не так. И вот иноагент уже выкладывает сторис из Амстердама — судя по всему, турецкие гастроли накрылись
Активисты в Стамбуле обратили внимание на несколько вещей. Во-первых, комик несколько лет живёт в Израиле. Во-вторых, высказывается в поддержку действий израильской армии в секторе Газа. В-третьих, называл героем израильского спецназовца, погибшего в бою.

Этого хватило, чтобы в Турции потребовали отменить выступление.

А теперь Амстердам

Галкин выложил историю в Instagram** — уже из Голландии. Судя по рекламе из таблоидов, выступит он именно там. Ведь европейская аудитория куда более благосклонна к комику, чем турецкая.

Примечательно, что на видео Галкин снова залез на двухколёсного коня . В Амстердаме он приехал с концертом и, похоже, пытается выжать побольше евро из голландцев.

"Мои дорогие зрители, я приехал к вам в Амстердам на велосипеде прямо с Кипра. Вот", — с невозмутимым видом пошутил артист, позируя на фоне узнаваемых городских пейзажей с велосипедом.

На самом деле на Кипре сейчас стоит по-летнему жаркая погода. Так что такой воображаемый велопробег через всю Европу стал отличным подкупом для местных жителей, привыкших к повсеместной велосипедной культуре.

Иноагент добавил, что готов повторить трюк:

"Завтра ещё немного [билетов] есть. Приходите, и я приеду к вам на велосипеде с щётками".

Турецкие шоу артиста, похоже, накрылись. Остаётся Европа. И велосипед.
*признан иноагентом
**Продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической
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