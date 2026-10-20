Звонок отчаяния: Зеленский попросил Рубио вернуть Киеву связь и разведданные - 20.10.2026 Украина.ру
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Звонок отчаяния: Зеленский попросил Рубио вернуть Киеву связь и разведданные
Звонок отчаяния: Зеленский попросил Рубио вернуть Киеву связь и разведданные - 20.10.2026 Украина.ру
Звонок отчаяния: Зеленский попросил Рубио вернуть Киеву связь и разведданные
Владимир Зеленский в телеграм-канале рассказал, что провел экстренные телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых лично попросил американскую сторону полностью вернуть Киеву доступ к спутниковым комплексам связи Starlink и Starshield
2026-10-20T12:45
2026-10-20T12:45
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владимир зеленский
марко рубио
стерненко
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По его словам, помимо вопроса критически важной связи, во время беседы поднимались темы экстренных поставок противоракетных систем для перехвата баллистических снарядов, а также возобновления полноценной передачи американских разведданных о российских ракетных пусках.Сам Рубио в минувшие выходные рассказывал, что Киев настойчиво выпрашивал доступ к Starshield для проведения ударов вглубь территории России, однако получил отказ. На прошлой неделе украинский волонтер Сергей Стерненко признал, что работа терминалов Starlink была урезана — на скорости выше 160 километров в час сеть просто отключалась. Позже, по его словам, этот скоростной лимит опустили вовсе до критических 60 километров в час, что полностью парализовало фронтовую логистику и дроны.Ранее американское издание Politico предупреждало о планах Вашингтона полностью оставить Киев без спутникового интернета Starlink и американской разведки. Эта публикация вышла сразу после того, как американский лидер Дональд Трамп раскритиковал Зеленского и подчеркнул, что Украине срочно необходим новый руководитель, способный заключить мирное соглашение с Россией.Подробнее - в материале Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, россия, сша, владимир зеленский, марко рубио, стерненко, украина.ру
Новости, Киев, Россия, США, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Стерненко, Украина.ру

Звонок отчаяния: Зеленский попросил Рубио вернуть Киеву связь и разведданные

12:45 20.10.2026
 
© AP / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Владимир Зеленский в телеграм-канале рассказал, что провел экстренные телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых лично попросил американскую сторону полностью вернуть Киеву доступ к спутниковым комплексам связи Starlink и Starshield
По его словам, помимо вопроса критически важной связи, во время беседы поднимались темы экстренных поставок противоракетных систем для перехвата баллистических снарядов, а также возобновления полноценной передачи американских разведданных о российских ракетных пусках.
Сам Рубио в минувшие выходные рассказывал, что Киев настойчиво выпрашивал доступ к Starshield для проведения ударов вглубь территории России, однако получил отказ.
На прошлой неделе украинский волонтер Сергей Стерненко признал, что работа терминалов Starlink была урезана — на скорости выше 160 километров в час сеть просто отключалась. Позже, по его словам, этот скоростной лимит опустили вовсе до критических 60 километров в час, что полностью парализовало фронтовую логистику и дроны.
Ранее американское издание Politico предупреждало о планах Вашингтона полностью оставить Киев без спутникового интернета Starlink и американской разведки. Эта публикация вышла сразу после того, как американский лидер Дональд Трамп раскритиковал Зеленского и подчеркнул, что Украине срочно необходим новый руководитель, способный заключить мирное соглашение с Россией.
Подробнее - в материале Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink на сайте Украина.ру.
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