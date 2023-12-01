Военный эксперт рассказал, как российская РЭБ угомонила украинскую "Бабу-Ягу" вместе со "Старлинками"

Владимир Мамонтов: Запад предлагает России плохой вариант — давайте мириться, потом мы вас опять обманем На Израиль и границу с Мексикой американский конгресс выделит деньги на 100%, а вот что будет с военной помощью Киеву, пока неясно. Тем не менее профессиональные нищие с Украины снова едут в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов