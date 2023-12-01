Военный эксперт рассказал, как российская РЭБ угомонила украинскую "Бабу-Ягу" вместе со "Старлинками" - 01.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как российская РЭБ угомонила украинскую "Бабу-Ягу" вместе со "Старлинками"
Военный эксперт рассказал, как российская РЭБ угомонила украинскую "Бабу-Ягу" вместе со "Старлинками" - 01.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как российская РЭБ угомонила украинскую "Бабу-Ягу" вместе со "Старлинками"
Украина активно ведет разработки таких диапазонов, которые не смогут глушить российские РЭБ. Также Киев тестирует систему "Старлинк", чтобы понять, как ее можно применять в современных войнах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-12-01T05:40
2023-12-01T05:40
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Российские средства РЭБ оказались крайне эффективны против основных вражеских дронов. Поэтому Украина активно ведет разработки таких диапазонов, которые не глушат российские системы РЭБ, рассказал эксперт.По поводу РЭБ уже волком воет Украина. ВСУ пытаются на тяжелых коптерах "Баба-Яга" использовать систему "Старлинк" - защищенные каналы, которые позволяют прямо через спутник управлять коптером, добавил он.Даже западные эксперты признают, что ВС РФ – самая боеспособная армия в мире. У нее есть бесценный опыт войны с равным противником. Потому что Россия воюет не с отдельно взятой Украиной, а со всем НАТО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051586107.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вс рф, рэб, бпла, беспилотники, илон маск, связь, украина, всу, нато, сво, дроны
Новости, Россия, ВС РФ, РЭБ, БПЛА, беспилотники, Илон Маск, связь, Украина, ВСУ, НАТО, СВО, дроны

Военный эксперт рассказал, как российская РЭБ угомонила украинскую "Бабу-Ягу" вместе со "Старлинками"

05:40 01.12.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЭтап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы
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© РИА Новости . Денис Абрамов
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Украина активно ведет разработки таких диапазонов, которые не смогут глушить российские РЭБ. Также Киев тестирует систему "Старлинк", чтобы понять, как ее можно применять в современных войнах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Российские средства РЭБ оказались крайне эффективны против основных вражеских дронов. Поэтому Украина активно ведет разработки таких диапазонов, которые не глушат российские системы РЭБ, рассказал эксперт.
По поводу РЭБ уже волком воет Украина. ВСУ пытаются на тяжелых коптерах "Баба-Яга" использовать систему "Старлинк" - защищенные каналы, которые позволяют прямо через спутник управлять коптером, добавил он.
"Привет Илону Маску, который утверждал, что сделал эту систему для бедных африканских мальчиков, чтобы они могли посмотреть видео с котиками. Нет. Это военная технология, которую тестирует Украина для стран НАТО, чтобы понять, как ее можно использовать в современной войне", - отметил Анпилогов.
Даже западные эксперты признают, что ВС РФ – самая боеспособная армия в мире. У нее есть бесценный опыт войны с равным противником. Потому что Россия воюет не с отдельно взятой Украиной, а со всем НАТО, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Мамонтов интервью
29 ноября, 16:29
Владимир Мамонтов: Запад предлагает России плохой вариант — давайте мириться, потом мы вас опять обманемНа Израиль и границу с Мексикой американский конгресс выделит деньги на 100%, а вот что будет с военной помощью Киеву, пока неясно. Тем не менее профессиональные нищие с Украины снова едут в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
 
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