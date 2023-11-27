https://ukraina.ru/20231127/1051398653.html

Алексей Анпилогов: Россия устроила ночной кошмар в Киеве, чтобы довести до воя ВСУ в Авдеевке

Алексей Анпилогов: Россия устроила ночной кошмар в Киеве, чтобы довести до воя ВСУ в Авдеевке - 27.11.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия устроила ночной кошмар в Киеве, чтобы довести до воя ВСУ в Авдеевке

ВС РФ – самая боеспособная армия в мире. У нее есть бесценный опыт современной войны с равным противником. Мы же не с отдельно взятой Украиной воюем, а с НАТО, который дал Киеву все, кроме ядерной бомбы.

2023-11-27T15:37

2023-11-27T15:37

2023-11-27T15:37

интервью

россия

всу

киев

пво

герань

связь

авдеевка

артиллерия

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И если НАТО считает нас своим главным противником, мы будем готовиться к войне с ним на Украине, считаетвоенный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей АнпилоговОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руУкраинские власти 25 ноября заявили о рекордном налете российских беспилотников "Герань-2" по объектам сразу в нескольких областях. Судя по сообщениям мэра Киева Кличко, больше всего досталось столичному региону. И хотя украинские военные доложили, что сбили 71 беспилотник "Гернь-2" из 75, в министерстве энергетики заявили о причиненном ущербе.- Алексей, мы ставили своей целью нанести удар по украинской инфраструктуре? Или мы попытались выявить точки вражеского ПВО, чтобы провести еще более массированную атаку?- Речь идет о втором сценарии.Как показывает практика, ВКС РФ наносят массированные удары комплексно. Мы одновременно применяем крылатые ракеты, квази-баллистические ракеты вроде "Искандера", а также большое количество дронов-камикадзе. "Герани" уже стали ночным кошмаром для украинской ПВО.Кроме того, такой комплексный удар имеет определенную смысловую нагрузку. Сам по себе дрон-камикадзе обладает небольшой боевой частью. В прошлых версиях у "Герани" она составляла 30-40 килограмм взрывчатки, в усовершенствованных – 60-70, а боевая часть "Искандера" или "Калибра" - около 500. То есть разрушения от ракеты серьезнее разрушений от дрона-камикадзе.С другой стороны, массированное применение дронов идеально позволяет выявить нахождение систем ПВО и перегрузить их. Потому что у любого ЗРК есть условная мощность – сколько целей он может сбить за минуту и когда у него закончится боезапас. Это же не компьютерная игра, где танки могут стрелять бесконечно. Ракеты или артиллерийские снаряды (ими бьет немецкая самоходная зенитка "Гепард") кончаются, нужна перезарядка (она продолжается полчаса-час), и система ПВО уходит в шатдаун. Она неактивна частично или полностью.Так вот наша массированная атака "Гераней" испугала Украину именно тем, что Россия смогла запустить сразу под сотню дронов. 75 беспилотников только до Киева до летели, а в целом по Украине было больше сотни попаданий по различным целям. Это напрягло и режим Зеленского, и Запад. Потому что эти разлекламированные поставки четырех комплексов IRIS-Tиз Германии – капля в море.Кроме того, "Ирисы" и "Патриоты" - это дорогое удовольствие. Каждая ракета к ним стоит минимум 400 тысяч долларов, а одна "Герань" стоит 50-60 тысяч. Так что мы перегрузим вражеское ПВО просто по финансам. Никаких западных денег не хватит, чтобы бесконечно поставлять снаряды для столь дорогих комплексов.В целом Украина без всякой надежды смотрит в ближайшее будущее. Там уже выпал первый снег вплоть до линии Винница-Запорожье-Донецк. Начнутся минусовые температуры, при которых энергосистема страны работает с большой перегрузкой. При этом сами украинские спикеры говорят, что их система подходит к зиме в том же состоянии, в котором она была после ударов ВКС РФ весной 2023 года. Не сделано ничего. Это говорит о том, что деньги были или разворованы, или неправильно потрачены.Кто не успел – тот опоздал. И это опоздание сейчас может оказаться смертельным для украинской экономики и обороноспособности. В этом случае она точно будет зависеть от поставок из-за рубежа. К тому же, грядет гуманитарная катастрофа, которая зимой затронет очень широкие слои украинского населения.Последний фактор не особенно волнует киевский режим. Но настроения в обществе им все равно нельзя не учитывать. На фоне отсутствия побед на фронте, тотальной мобилизации и грызни в верхах (которая непонятна даже "патриотам", уверенным в победе над Россией) ситуация на Украине становится взрывоопасной.- Вы сказали о тотальной мобилизации. Сколько всего человек может призвать Украина, чтобы затянуть войну, скажем, на два года?- Дело не в количестве человеческого материала, который Украина может поставить под ружье, а в качестве. В армию призывают молодых и здоровых мужчин, потому что они могут находиться в холодном и мокром окопе и поднять 155-мм снаряд, который весит 30-40 килограмм. Война – это не только тяжелый физический труд, но и моральное испытание. Женщины, дети и старики ее не потянут.Да, у Киева есть еще 1,5 миллионный резерв. Но это уже не те солдаты и офицеры, которые были у Украины на момент начала СВО. Та армия восемь лет обстреливала Донбасс и готовилась к войне. Этой армии уже нет. Но нет у Украины и второй армии – добровольцев, которые пошли на фронт по собственному желанию. Остались те, кто либо скрывался от мобилизации, либо не может воевать по возрастным или медицинским ограничениям. Их сейчас насильно будут рекрутировать в армию.Да, это может продлить конфликт. Но даже если Запад снова наполнит эту армию вооружением, то это оружие будет хуже стрелять, потому что попадет не в те руки. В этом и состоит проблема для Киева и шанс для России. Мотивация этих солдат будет гораздо ниже. ВСУ будут чаще отступать и сдаваться в плен. А такие мелкие изменения могут привести к глобальным подвижкам на линии фронта.Западная пропаганда говорит так. "Да, у ВСУ наступление не получилось, но у ВС РФ наступление тоже не получится, потому что позиционный тупик". Это не так. Россия сейчас гораздо в лучшем состоянии. У нас набор в армию в 2023 году идет на добровольной основе. Армия уже работает не по лекалам ограниченной операции (как это было в феврале 2022 года). Армия готова к длительной войне. А наш ВПК (про который говорили, что мы из стиральных машин последние микрочипы достаем) работает так, что у нас есть и оперативные запасы для проведения операций (Авдеевка, Купянск, Запорожье, Херсонская область), и стратегические резервы, которые позволят перейти в наступление по всему фронту с решительными целями.А это пугает и киевский режим, и его западных кураторов.- Насчет локальных успехов. Из Авдеевки поступают сообщения, что ВС РФ полностью зачистили район "промки". Как именно это поможет нам сузить горловину полукотла, чтобы ВСУ не смогли выйти оттуда?- Авдеевка – это старый промышленный город. "Промка" расположена на юге. Это возвышенность. На севере расположен Коксохим. Там тоже есть своя высота – шлакоотвал, который мы уже захватили. И между этими двумя промышленными площадями расположены дачные поселки, малоэтажная застройка и микрорайон "Химик", которые прикрывают сам город.Таким образом, у ВСУ есть три крупных опорных пункта: "Коксохим", "Промка" и "Химик". 1/5 из них (если считать шлакоотвал) уже под нашим контролем. И положение вражеского гарнизона все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле.Мы взяли под огневой контроль последнюю дорогу через Орловку. Мы с высот просматриваем всю Авдеевку. У нас тотальное превосходство в воздухе (вражеские ПЗРК не справляются с нашей авиацией). У нас тотальное превосходство в артиллерии (ВСУ стреляют тысячу снарядов в день, а по ним прилетает 5-6 тысяч). И у нас есть превосходство в личном составе.Украинская пропаганда утверждает, что Авдеевку атакует российская группировка в 50 тысяч человек. Я в этом сомневаюсь, потому что у страха глаза велики. Но в 3-4 раза по живой силе мы противника превосходим. Причем их живая сила находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. А это сказывается на моральном состоянии украинцев.Мы уже видели видеокадры, когда украинская пехота бежит из "промки", побросав все. Это не плановое отступление, когда ты пытаешься отойти, сохранив вооружение. Они просто бегут.- Насколько я понимаю, ВСУ все равно будут подтягивать под Авдеевку новые бригады с разных направлений, несмотря на то, что это бессмысленно.- Для нас это просчитываемый и безопасный сценарий.Если ВСУ разместят под Авдеевкой 4-5 бригад, повторится сценарий Работинского выступа, когда противник стянул туда всю "гвардию наступу" (6 или 7 бригад), и вся эта группировка теснилась на пятачке в 5 на 5 километров. Да, в Авдеевке места побольше, но удавка там сжимается.Авдеевка – это очередной "фестунг", о которых говорил Адольф Гитлер в конце Второй мировой войны. Он рассказывал немецкому населению, что надо превратить города в неприступные крепости. Но Красная Армия все эти города взяла. Причем не с теми потерями, на которые рассчитывал противник. "Фестунг" оказывался в окружении без подвоза боеприпасов, а потом сдавался, как это было с Кёнигсбергом или с Берлином. Нам не пришлось полностью уничтожать немецкие войска. Просто сопротивление стало бессмысленным.Так что затея превратить Авдеевку в еще одну "незламну фортецю" ничем хорошим для Украины не закончится. Мы взяли Мариуполь и Артемовск, возьмем и ее.- Военкор Дмитрий Стешин сообщил, что на Южно-Донецком направлении артиллерия ВСУ стала гораздо меньше работать из-за износа стволов, поскольку им приходилось бить на предельной дальности. Надо нам что-то делать, чтобы такая ситуация была по всем направлениям?- Я не думаю, что нам надо придумывать что-то особенное. Надо и дальше вынуждать украинскую артиллерию к контрбатарейной борьбе и массированной поддержке своих вооруженных сил артиллерийским огнем.Износ стволов – это естественный процесс. Дело не в том, что украинские пушки изнашиваются быстрее российских. Дело в том, что Украина не производит высокопрочную артиллерийскую сталь, из которой делают стволы орудий.Я когда-то работал на "Днепроспецстале". Я точно знаю, что компетенции по производству таких видов стали Украина потеряла. Потому что спроса не было. Сколько они сделали самоходок "Богдана"? Явно меньше 10. На небольших опытных печках эти стали лили. Но промышленной обработки металла для нужд современной артиллерии там больше нет.А западный подход совершенно другой. Там любое орудие рассчитывалось на предельные характеристики. Да, западная артиллерия ВСУ дальнобойнее российской. Но вопрос в том, за счет чего это достигалось. Западные компании – это не благотворительная организация. Они сделали "М-777" на предельную дальность стрельбы за счет уменьшения количества выстрелов (оно по документам не нормировалось). Гаубица может сделать 5-10 выстрелов в день. Но когда от нее потребовали сделать 50 выстрелов, оказалось, что ствол перегревается, его косит или переклинивает.Еще летом 2022 года были сообщения, что треть гаубиц "М-777" постоянно находились в ремонте. В процессе безудержной эксплуатации у них постоянно что-то отваливалось.Весь этот комплекс проблем Украина не решила. Ну получили они еще пять-шесть шведских "Арчеров". Ну расстреляли они PzH 2000. И что? Это хорошие дальнобойные орудия, но ресурс у них небольшой. Мы видели массу горящих "Крабов". Количество уничтоженных "М-777" перевалило за три сотни.Повторюсь, это проблему не может решить ни украинская промышленность, ни Запад. Осуществить поставки в том объеме, в котором это требуется для фронта, они не могут.- Военные волонтеры, которые бывают на фронте в конкретных подразделениях, выделяют пять основных проблем ВС РФ: связь, управление, беспилотники, медицина и РЭБ. Насколько их удается решить?- Любая война – это хаос, бардак, суета и головотяпство. Только героизм бойцов это все закрывает.На оборонительных рубежах со связью у нас все более-менее нормально. Это связано с тем, что подразделения опираются не только на эфирную связь, которая глушится и не всегда хорошего качества, но и на проводные системы. По старинке протянули в каждый важный блиндаж проволочный телефон и используют его. Можно над этим иронизировать, но это нормальная связь, которая не перехватывается.Чтобы ее перехватить, к ней надо подключиться. А Украина это сделать не может, потому что она (связь - Ред.) находится на нашей стороне.Плюс, поступательно идет насыщение наших войск современными системами спутниковой и беспроводной связи. Это тоже позволяет иметь резервные каналы связи. Каналы стараются делать шифрованными. Я уже давно не слышал, чтобы кто-то заказывал эфирные рации, потому что это означает сдать весь свой медиаобмен врагу.А по поводу РЭБ уже волком воет Украина. Оказалось, что российские средства РЭБ оказались крайне эффективны против основных вражеских дронов. С украинской стороны идут разработки, как же уйти в диапазоны, которые российских РЭБ не глушит. Еще противник пытается использовать на тяжелых коптерах "Баба-Яга" "Старлинк" - защищенные каналы, которые позволяют прямо через спутник управлять коптером.Привет Илону Маску, который утверждал, что сделал эту систему для бедных африканских мальчиков, чтобы они могли посмотреть видео с котиками. Нет. Это военная технология, которую тестирует Украина для стран НАТО, чтобы понять, как ее можно использовать в современной войне.Касательно беспилотников у нас тоже все гораздо лучше. В первые месяцы СВО у нас возникала ситуация, когда ребята подходили к Мариуполю, у них была единственная "птичка", чтобы посмотреть, что же происходит во дворах. Сейчас уже нет ситуации, когда у нас одна "птичка" на полк, и, потеряв ее, мы теряем "картинку". Они есть у каждого уважающего себя командира взвода.Мы массированно применяем FPV-дроны, которые стали открытием украинского конфликта. ВСУ воют, что они могут поднять этот дрон только в том случае, если они засекли какую-то цель на нашей стороне, в то время как русские имеют в воздухе два-три дрона, которые охотятся за отдельными украинскими солдатами в блиндажах.К тому же, мы видим множество ударов управляемыми бомбами. Их использует авиация, которая немножко потерялась в первый год конфликта, потому что советская система ПВО, доставшаяся в наследство от СССР, работала. А сейчас мы эту систему потрепали.Даже западные эксперты признают, что ВС РФ – самая боеспособная армия в мире. У нее есть бесценный опыт современной войны с равным противником. Мы же не с отдельно взятой Украиной воюем, а с НАТО, который дал Киеву все, кроме ядерной бомбы. И если НАТО считает нас своим главным противником, мы будем готовиться к войне с ним на Украине.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20231125/1051325367.html

https://ukraina.ru/20231125/1051325367.html

https://ukraina.ru/20231124/1051308289.html

https://ukraina.ru/20231122/1051213056.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, киев, пво, герань, связь, авдеевка, артиллерия