Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина - 30.11.2023 Украина.ру
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Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина
Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина - 30.11.2023 Украина.ру
Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина
Германия выделит дополнительно 11,5 миллионов евро в фонд Совета НАТО-Украина. Об этом 29 ноября заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
2023-11-30T01:41
2023-11-30T01:41
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Она считает, что Совет НАТО-Украина станет "рабочим двигателем", который приблизит Киев к Североатлантическому альянсу. Центральными темами на этом пути являются стандарты НАТО, реформирование армии и планирование возможностей. Этому предшествовало заявление президента России Владимира Путина об отсутствии у Германии суверенитета в связи с чем жители ФРГ не препятствуют выплатам правительства для вооружения украинской армии. Ранее в минфине Германии заявили, что изъятие 60 миллиардов евро из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям. Глава ведомства оценил дыру в бюджете на 2024 год примерно в 17 миллиардов евро, однако канцлер Олаф Шольц заявил, что расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными.
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новости, украина, германия, фрг, военная помощь, всу, сво
Новости, Украина, Германия, ФРГ, военная помощь, ВСУ, СВО

Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина

01:41 30.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Бербок
Зеленский Бербок
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Германия выделит дополнительно 11,5 миллионов евро в фонд Совета НАТО-Украина. Об этом 29 ноября заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
Она считает, что Совет НАТО-Украина станет "рабочим двигателем", который приблизит Киев к Североатлантическому альянсу. Центральными темами на этом пути являются стандарты НАТО, реформирование армии и планирование возможностей.
Этому предшествовало заявление президента России Владимира Путина об отсутствии у Германии суверенитета в связи с чем жители ФРГ не препятствуют выплатам правительства для вооружения украинской армии.
Ранее в минфине Германии заявили, что изъятие 60 миллиардов евро из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям. Глава ведомства оценил дыру в бюджете на 2024 год примерно в 17 миллиардов евро, однако канцлер Олаф Шольц заявил, что расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными.
 
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Заголовок открываемого материала
01:41Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина
01:23Страны НАТО должны снабжать Киев оружием ещё два года – Telegraph
01:00На Украине создали реестр педофилов
00:45В США заявили об отсутствии плана по Украине
00:21В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине
00:02Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину
23:43Польские перевозчики пошли на уступки украинцам, но протесты не прекратят
23:18В Чехии Украине пророчат "кипрский сценарий"
22:53Перевозчики Словакии заблокируют работу КПП на границе с Украиной
22:35Постановки на воинский учёт избегают около 4,5 млн украинцев – Арестович*
22:11Путин: Псевдоисторики десятилетиями "промывали людям мозги"
21:49Спецоперация завершится в 2024 году – Кадыров
21:34В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО
21:11В Москве поймали гражданина, исполнявшего теракт по заданию спецслужбы Украины
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20:50Гражданин России арестован в Германии по подозрению в терроризме
20:50Расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году
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20:16Europol создал спецгруппу по расследованию военных преступлений на Украине
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