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Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина
Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина - 30.11.2023 Украина.ру
Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина
Германия выделит дополнительно 11,5 миллионов евро в фонд Совета НАТО-Украина. Об этом 29 ноября заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
2023-11-30T01:41
2023-11-30T01:41
2023-11-30T01:41
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Она считает, что Совет НАТО-Украина станет "рабочим двигателем", который приблизит Киев к Североатлантическому альянсу. Центральными темами на этом пути являются стандарты НАТО, реформирование армии и планирование возможностей. Этому предшествовало заявление президента России Владимира Путина об отсутствии у Германии суверенитета в связи с чем жители ФРГ не препятствуют выплатам правительства для вооружения украинской армии. Ранее в минфине Германии заявили, что изъятие 60 миллиардов евро из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям. Глава ведомства оценил дыру в бюджете на 2024 год примерно в 17 миллиардов евро, однако канцлер Олаф Шольц заявил, что расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, фрг, военная помощь, всу, сво
Новости, Украина, Германия, ФРГ, военная помощь, ВСУ, СВО
Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина
Германия выделит дополнительно 11,5 миллионов евро в фонд Совета НАТО-Украина. Об этом 29 ноября заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
Она считает, что Совет НАТО-Украина станет "рабочим двигателем", который приблизит Киев к Североатлантическому альянсу. Центральными темами на этом пути являются стандарты НАТО, реформирование армии и планирование возможностей.
Этому предшествовало заявление
президента России Владимира Путина об отсутствии у Германии суверенитета в связи с чем жители ФРГ не препятствуют выплатам правительства для вооружения украинской армии.
Ранее в минфине Германии заявили, что изъятие 60 миллиардов евро из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям. Глава ведомства оценил дыру в бюджете на 2024 год примерно в 17 миллиардов евро, однако канцлер Олаф Шольц заявил
, что расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными.