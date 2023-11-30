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Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина

Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина - 30.11.2023 Украина.ру

Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета НАТО-Украина

Германия выделит дополнительно 11,5 миллионов евро в фонд Совета НАТО-Украина. Об этом 29 ноября заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

2023-11-30T01:41

2023-11-30T01:41

2023-11-30T01:41

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Она считает, что Совет НАТО-Украина станет "рабочим двигателем", который приблизит Киев к Североатлантическому альянсу. Центральными темами на этом пути являются стандарты НАТО, реформирование армии и планирование возможностей. Этому предшествовало заявление президента России Владимира Путина об отсутствии у Германии суверенитета в связи с чем жители ФРГ не препятствуют выплатам правительства для вооружения украинской армии. Ранее в минфине Германии заявили, что изъятие 60 миллиардов евро из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям. Глава ведомства оценил дыру в бюджете на 2024 год примерно в 17 миллиардов евро, однако канцлер Олаф Шольц заявил, что расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, фрг, военная помощь, всу, сво