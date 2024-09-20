https://ukraina.ru/20240920/1057572121.html

Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем Востоке

Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем Востоке - 20.09.2024 Украина.ру

Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем Востоке

Американский телеканал АВС сообщил (как обычно, со ссылкой на анонимные источники), что Израиль 15 лет готовил против Хезболлы операцию со взрывами пейджеров. АВС приводит подробности этой подготовки, которые можно, при желании, проверить, так что похоже, что публикация не фэйк.

2024-09-20T07:52

2024-09-20T07:52

2024-09-20T07:56

израиль

сша

ливан

дональд трамп

ростислав ищенко

барак обама (старший)

хамас

мнения

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Отставим в стороне вопрос зачем американцы подставляют Израиль и подставляются сами. Израиль пока не принял на себя ответственность за взрывы пейджеров, а так быстро узнать подробности подготовки операции АВС могла только у источника в спецслужбах США. Поскольку же спецслужбы удовлетворяют любопытство журналистов (если вообще было обращение журналистов, а не инициативный слив информации одной из спецслужб) только если сами заинтересованы в соответствующей публикации (требуется легализация информации), можем смело утверждать, что американские государственные структуры слили в прессу чувствительную информацию, бьющую по интересам, как Израиля, так и США.Враги Израиля получили пусть косвенное, но авторитетное подтверждение проводимой Израилем на государственном уровне политики террора (причём теракт готовился задолго до того, как ХАМАС нанёс свой удар 7 октября 2023 года). Американцы же, если и не оказывали Израилю помощь, то, как минимум, знали о террористической операции, подготовка к которой началась ещё тогда, когда во всю реализовывались Соглашения "Осло" (формула "территории в обмен на мир"). Получается, что Израиль начал разрабатывать операцию в 2008-09 году, вскоре после победы ХАМАС на выборах в Газе в 2005 году и начала периода двоевластия в Палестинской автономии.Такое американское саморазоблачение может быть объяснено остротой внутриполитического кризиса в США. Трамп ориентирован однозначно произраильски, в то время, как демократы, начиная с президентства Обамы, пытались переориентировать политику США на арабов. Соответственно актуализируя тему причастности еврейского государства к международному терроризму, демократы наносят удар по Трампу, косвенно подтверждая адресуемые ему обвинения в симпатиях к террористам.Повторю, для нас в этой истории внутриполитические интриги в США не главное. Мир давно уже мог убедиться в том, что в своей междоусобной борьбе расколотая американская элита легко приносит в жертву не только интересы своих союзников, но и самих союзников и даже народ США. Вначале на победу любой ценой начали играть демократы, но теперь республиканцы приняли вызов и обе враждующие элитные группировки согласны получить в качестве приза победителю выжженную землю – победа стала самоцелью, оправдывающей всё.В данном случае гораздо интереснее и в практическом смысле важнее оценить эффективность данной израильской операции. Всё-таки она стала самым резонансным событием последнего десятилетия, временно затмив даже войну Запада против России на Украине. Отныне каждый человек в каждом государстве должен помнить, что любой домашний прибор, имеющий выход в сеть (а может быть и не имеющий тоже) способен взорваться в самый неподходящий момент. Любая власть, любого государства должна готовиться к тому, что агрессия против её страны начнётся с массовых взрывов любой бытовой техники в самых неожиданных местах (включая базы стратегических ядерных сил, а также находящиеся на боевом дежурстве стратегические бомбардировщики и ПЛАРБ /РПКСН/).При этом установить организатора и нанести ему ответный удар будет совсем не просто. Далеко не во всех случаях конкретное заинтересованное государство, способное организовать операцию подобного рода, будет столь же очевидно, как Израиль на Ближнем Востоке.Израиль резко снизил, и без того предельно низкий, уровень безопасности во всём мире, за что правительства и народы явно не будут ему благодарны. Общее глобальное позиционирование Израиля дополнительно ухудшится. Технология же взрывающейся электроники теперь будет взята на вооружение всеми (но в первую очередь террористами). Она будет совершенствоваться, модернизироваться и, в один прекрасный день, вернётся бумерангом в Израиль.Это неизбежно. Так всегда было и так всегда будет. Пока человечество воюет, а воюет оно столько, сколько существует, все усовершенствования орудий уничтожения противника, изобретённые одной стороной, моментально принимаются на вооружение и совершенствуются другой стороной. Террористы же с особым удовольствием осваивают технологии, требующие не мощной промышленности и серьёзной научной школы, а лишь хитрости, упорства и денег.Уже внесённая Израилем плата за военно-террористическую новинку достаточно высока и в ближайшее время будет только возрастать. Но плата сама по себе ни о чём не говорит, важно соотношение платы и достижений – сальдо.Посмотрим, что у Израиля в позитиве.Он получил некоторое тактическое преимущество на старте операции в Ливане. Умышленно не применяю в данном случае термин "Ливанская война", поскольку, по сути своей, непрекращающийся ближневосточный кризис, является одной большой войной, которая, на манер Столетней, состоит из серии слабо связанных между собой военных операций и перемирий.Целью Столетней войны для Англии было объединение английской и французской корон в руках Плантагенетов и их прямых потомков – Ланкастеров. Для Франции – консолидация континентальных владений в руках французского королевского дома и вытеснение Англии на её остров.Цель ближневосточной войны для арабов – ликвидация еврейского государства, для Израиля – выживание, поскольку он, во-первых, не может ликвидировать все арабские государства, во-вторых, даже, если бы мог, это бы ему ничего не дало, так как против него борются не только арабы, но весь исламский мир (или его значительная часть, при активной или пассивной поддержке остальных мусульман).Как видим, если в рамках Столетней войны военное решение имелось как для Англии, так и для Франции, то в рамках ближневосточной войны таковое имеется лишь для арабов. С этим Израиль мириться не желает и пытается, за счёт достигнутого в 50-е – 60-е годы превосходства своей военной организации и поддержки западных союзников, достичь не только военной победы, но и дипломатической фиксации своего права на жизнь.Однако опыт той же Столетней войны свидетельствует о том, что превосходство одной из сторон (военно-техническое и/или политическое) может быть относительно долгим, но не вечным. Если арабам достаточно достичь подавляющего превосходства на относительно короткий период в 10-15 лет, чтобы реализовать свою цель и сбросить Израиль в море, то Израиль и после ста лет военных побед будет находиться в том же положении, в котором находился изначально – узкая прибрежная полоса, окружённая врагами и сражающаяся за жизнь.В такой ситуации ставка на военную силу для Израиля гибельна. Любое поражение для арабов – лишь повод заключить перемирие, чтобы лучше подготовиться к следующей войне. Для Израиля любое поражение – катастрофа. Однако, находясь постоянно в угрожаемой позиции, власти Израиля все свои ресурсы (в том числе интеллектуальные) используют для усиления своих военных позиций, обеспечивающих сдерживание арабского давления на границы.Попытка конвертировать серию военных побед в прочный мир, была сделана Ицхаком Рабином, подписавшим Соглашения "Осло". Но в 1995 году Рабин был убит, а у его преемников не хватило ни силы воли, ни таланта, ни гибкости, для того, чтобы добиться окончательной реализации этих соглашений. Недоверие к арабам, самоуверенность победителей в нескольких войнах, попытки добиться односторонних преимуществ, предпринимавшиеся обеими сторонами, наконец искушение простых (военных) решений сложных проблем, привели к возвращению в режим конфронтации.Насколько операция с пейджерами может служить достижению стратегической цели Израиля – гарантии выживания в арабском окружении?Она полностью противоречит этой цели. Умеренные арабские силы, выступающие за компромисс, потеряли практически все свои аргументы после сообщения о том, что операция с пейджерами готовилась 15 лет.Данная операция в качестве самостоятельного действия имеет нулевую эффективность при бешенных издержках. Гибель нескольких человек и ранения нескольких сотен (далеко не все из которых террористы), совершенно не окупают понесённых Израилем имиджевых потерь.Но непосредственно за взрывами пейджеров последовало начало израильских бомбардировок Ливана и переброска войск к границе. То есть, де факто пейджерная диверсия была террористическим актом, открывшим новую ливанскую кампанию (очередную военную операцию Израиля на ливанской территории). Она непосредственно с этой кампанией связана, а немедленно начавшаяся переброска израильских войск к границе свидетельствует о том, что готовился единый комплекс мер по вторжению в Ливан, органической частью которого была пейджерная диверсия.Дело в том, что скромность израильской территории имеет не только негативные, но и позитивные стороны – проводить военное развёртывание на любом направлении можно сразу из мест базирования и уже после фактического начала очередной военной операции. Нет проблем со скрытностью сосредоточения ударной группировки. Она не только может начать развёртывание прямо из казарм, но и осуществлять его на территории противника.В целом это неправильно, с точки зрения военного искусства, но в ситуации Израиля именно такой подход является единственно эффективным. Когда Израиль концентрирует силы на чьей-то границе заранее, он делает это открыто, и в таком случае целью является не начало боевых действий (хоть этот вариант развития событий никогда не исключается), а демонстрация жёсткости намерений для склонения оппонента к уступкам без военных действий. Если же Израиль собирается напасть, он как правило осуществляет развёртывание уже в процессе боевых действий, без предварительного занятия исходных позиций.Итак, получается, что Израиль 15 лет готовил операцию по вторжению в Ливан ради зачистки приграничных территорий от Хезболлы. Это уже четвёртое или пятое (я сбился со счёта) вторжение Израиля в Ливан с начала 80-х годов ХХ века. И все они осуществлялись с одной и той же целью. Названия террористических организаций, с которыми борется Израиль, меняются, цели и методы остаются прежними, проблема гораздо дальше от решения, чем была в 80-е годы прошлого столетия.С тактической точки зрения, достигнутый эффект внезапности вряд ли даст Израилю серьёзные преимущества. Поскольку ближневосточная война не кончается уже почти восемьдесят лет получить стратегическое преимущество от неожиданного нападения невозможно – там все всегда ожидают нападения. Уничтожить Хезболлу взрывами пейджеров невозможно – только раздразнить. Запугать окрестные арабские страны и борющихся с Израилем террористов также невозможно. Наоборот, ситуация будет воспринята арабским (и всем исламским) миром как акт неспровоцированной агрессии (насколько она реально не спровоцирована – другой вопрос) и вызовет его дополнительную консолидацию на антиизраильских позициях.Турция, Иран и Саудовская Аравия, конкурирующие за лидерство в исламском мире уже выступили с жёсткими заявлениями. Буквально завтра вряд ли кто-то из окружающих стран атакует Израиль, но способ отомстить обязательно найдут. Хезболлу уничтожить Иран не позволит, в крайнем случае она временно отойдёт от израильской границы вглубь Ливана или Сирии. То есть, позитивный эффект от данного действия будет кратковременным, а негативный постоянным.Стратегия покойного Рабина была более сложной, рассчитанной на долгие десятилетия, но она реально обещала (в случае успешной реализации) результат. Эта стратегия предусматривала развитие первоначально ситуации, зафиксированной в Соглашениях "Осло", предполагавших признание арабскими странами права Израиля на существование, в обмен на постепенное создание палестинского государства в направлении поиска общих интересов в окружающими арабскими режимами.В политическом плане Израиль и светские арабские режимы были одинаково заинтересованы в очистке Ближнего Востока от фундаменталистов и террористов, досаждавших Египту, Сирии, Иордании не меньше чем Израилю. В экономическом плане был перспективен симбиоз более технологичного Израиля с арабским сырьём. Не сразу, конечно, но через тридцать-пятьдесят лет вымученный и лицемерный мир Соглашений "Осло" мог получить прочную политическую и экономическую основу.Работа была тяжёлая, успех никто не гарантировал, но альтернативы у Израиля всё равно нет. Надежды на то, что Запад всё время будет сильным и продолжит поддерживать Израиль меркнут на фоне далеко не такой благостной реальности. Израильская армия, с семидесятых годов не выиграла ни одной крупной кампании. Даже относительно мелкие ливанские операции даются ей со всё большим трудом. Миф о непобедимости ЦАХАЛ ещё работает, но в основном в него верят только сами израильтяне. Альтернативой долгой и трудной работе над прочным обоюдовыгодным миром является война до последнего еврея.Есть ситуации в которых победить нельзя. Не спасает ни храбрость, ни хитрость, ни внешняя поддержка, ни вера в правоту своего дела – слишком неравно соотношение сил. Для Израиля победой является сохранение своей государственности. Её достижение одними только военными мирами невозможно. Военные меры лишь тогда будут эффективны, если будет осуществляться в интересах мер политических, экономических и дипломатических, с которыми должны быть связаны в единый органический комплекс.С этой точим зрения операция с пейджерами, при всей своей внешней эффективности, является провальной, поскольку не только не приближает Израиль к его стратегической цели, но максимально отдаляет от неё, снижая как международную поддержку, так и доверие умеренных арабских режимов, не исключающих возможность соглашения. Как заявка на войну до победы она выглядит неубедительно, зато весь (без преувеличения) цивилизованный мир (включая даже постепенно теряющий цивилизованность Запад) крайне обеспокоен тем, что Израиль создал новый формат террористической войны, угрожающий далеко не одной лишь Хезболле, которой он, кстати, угрожает куда меньше, чем цивилизованным регулярным государствам.В общем, Израилю удалось привлечь внимание всего мира, но эффект получился исключительно негативный и долгоиграющий.Мнения других авторитетных экспертов о произошедшем а Ливане - в статье Виктории Титовой "Под прицелом все. С бомбой в кармане шагаем к глобальной войне"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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израиль, сша, ливан, дональд трамп, ростислав ищенко, барак обама (старший), хамас, мнения