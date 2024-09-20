https://ukraina.ru/20240920/1057578469.html

По лекалам Третьего рейха: Коновалов о создании на российском приграничье концлагерей ВСУ

По лекалам Третьего рейха: Коновалов о создании на российском приграничье концлагерей ВСУ - 20.09.2024 Украина.ру

По лекалам Третьего рейха: Коновалов о создании на российском приграничье концлагерей ВСУ

Расстрелы военнопленных, издевательства над мирными жителями, обстрел гражданских объектов, жилых домов - уже знакомая тактика Вооруженных сил Украины в которую вписывается информация о создании на российском приграничье подобия концлагерей, куда ВСУ помещает гражданское население

2024-09-20T12:34

2024-09-20T12:34

2024-09-20T12:34

курская область

украина

иван коновалов

мария захарова

александр сырский

вооруженные силы украины

российский красный крест

сво

спецоперация

всу

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В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Иван Коновалов объяснил, зачем Киев и здесь копирует практику нацистской Германии. Министерство иностранных дел России уже неоднократно сообщало о создании на ряде захваченных ВСУ территорий Курской области подобия концентрационных лагерей. Ссылаясь на показания свидетелей и штаба Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших жителей, уточнялось, что в такие лагеря ВСУ насильно сгоняли мирных, не захотевших или не имевших возможности покинуть контролируемую киевскими войсками территорию. "Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жители Курской области. Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. (...) И все же это делается не только по лекалам Третьего рейха нацистской Германии, но и под символикой нацизма и фашизма. " - заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума. С учетом того, что киевским нацистам не жалко граждан своей страны, удивляться тому, как они поступают с курянами не приходится, подчеркивает Коновалов. По его словам, другого метода управления людьми, кроме как посредством насилия, они не знают. "Нацизм - это не просто модель управления государством, это идеология, которая основывается на насилии над свободной личностью. Киевские нацисты уже давно запугали свою собственную страну, людьми командуют территориальные центры комплектования (сотрудники военкоматов), которые откровенно и не стесняясь, перед всем миром людей избивают, запихивают в бусы. Логично продолжение ситуации с приграничными районами, потому что нацист всегда нацист. Он всегда создаст концлагерь - это его понимание управления людьми", - пояснил эксперт. На вопрос о том, почему по отношению к ВСУ мы используем словосочетание "украинский неонацизм", если речь идет о классическом его проявлении, собеседник сказал, что оба определения имеют одну базу - идея превосходства одной расы над другим людьми, а следовательно особой разницы нет. Напомним, ровно месяц назад главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на Ставке заявил, что Украина создала свою "военную комендатуру" в Курской области для "поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения". До этого Владимир Зеленский заверял, что украинская армия, вторгнувшаяся на территорию Курской области, "строго придерживается требований международных конвенций и международного гуманитарного права". При этом известно, что в начале августа ВСУ расстреляли в упор 24-летнюю беременную девушку в Суджанском районе, позже неоднократно атаковали медицинские и гражданские автомобили, а накануне украинский военнопленный сообщил о готовившейся в Курской области атаке на пассажирский поезд.Подробнее по теме - в статье "Эксперт объяснил, зачем Зеленский создает "военную комендатуру" на Курщине и при чем здесь фашисты" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240919/1057525372.html

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Анастасия Градинарова

курская область, украина, иван коновалов, мария захарова, александр сырский, вооруженные силы украины, российский красный крест, сво, спецоперация, всу, украинский неонацизм, новости