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Это уже не остановить: о глобальных последствиях теракта с пейджерами и большой войне – Ищенко

Это уже не остановить: о глобальных последствиях теракта с пейджерами и большой войне – Ищенко - 20.09.2024 Украина.ру

Это уже не остановить: о глобальных последствиях теракта с пейджерами и большой войне – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия масштабного теракта в Ливане с использованием пейджеров

2024-09-20T10:46

2024-09-20T10:46

2024-09-20T10:46

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ливан

россия

армения

ростислав ищенко

биньямин нетаньяху

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Он также объяснил, почему арабо-израильский конфликт так сложно урегулировать и рассказал о том, зачем власти Армении демонизируют Россию, продолжая, при этом, участвовать в интеграционных процессах ОДКБ, ЕАЭС и БРИКС. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:28 - О подрыве пейджеров в Ливане.05:49 - Израиль, Палестина и резолюция Генеральной ассамблеи ООН.19:47 - О мирных планах Нетаньяху и Зеленского: похожих и одинаково нереальных.24:42 - Почему Пашинян испугался ОДКБ и хочет американскую АЭС в Армении? 34:02 - В чём смысл демонизации России бывшими союзными республиками?

ливан

россия

армения

иран

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видео, ливан, россия, армения, ростислав ищенко, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, одкб, еаэс, иран, теракт, терроризм, видео