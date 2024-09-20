https://ukraina.ru/20240920/1057576699.html
Это уже не остановить: о глобальных последствиях теракта с пейджерами и большой войне – Ищенко
Это уже не остановить: о глобальных последствиях теракта с пейджерами и большой войне – Ищенко - 20.09.2024 Украина.ру
Это уже не остановить: о глобальных последствиях теракта с пейджерами и большой войне – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия масштабного теракта в Ливане с использованием пейджеров
2024-09-20T10:46
2024-09-20T10:46
2024-09-20T10:46
видео
ливан
россия
армения
ростислав ищенко
биньямин нетаньяху
владимир зеленский
одкб
еаэс
иран
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Он также объяснил, почему арабо-израильский конфликт так сложно урегулировать и рассказал о том, зачем власти Армении демонизируют Россию, продолжая, при этом, участвовать в интеграционных процессах ОДКБ, ЕАЭС и БРИКС. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:28 - О подрыве пейджеров в Ливане.05:49 - Израиль, Палестина и резолюция Генеральной ассамблеи ООН.19:47 - О мирных планах Нетаньяху и Зеленского: похожих и одинаково нереальных.24:42 - Почему Пашинян испугался ОДКБ и хочет американскую АЭС в Армении? 34:02 - В чём смысл демонизации России бывшими союзными республиками?
ливан
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ливан, россия, армения, ростислав ищенко, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, одкб, еаэс, иран, теракт, терроризм, видео
Видео, Ливан, Россия, Армения, Ростислав Ищенко, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, ОДКБ, ЕАЭС, Иран, теракт, терроризм
Это уже не остановить: о глобальных последствиях теракта с пейджерами и большой войне – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия масштабного теракта в Ливане с использованием пейджеров
Он также объяснил, почему арабо-израильский конфликт так сложно урегулировать и рассказал о том, зачем власти Армении демонизируют Россию, продолжая, при этом, участвовать в интеграционных процессах ОДКБ, ЕАЭС и БРИКС.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:28 - О подрыве пейджеров в Ливане.
05:49 - Израиль
, Палестина
и резолюция Генеральной ассамблеи ООН
.
19:47 - О мирных планах Нетаньяху
и Зеленского
: похожих и одинаково нереальных.
24:42 - Почему Пашинян испугался ОДКБ и хочет американскую АЭС в Армении?
34:02 - В чём смысл демонизации России бывшими союзными республиками?