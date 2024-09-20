https://ukraina.ru/20240920/1057575127.html

Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу

Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу - 20.09.2024 Украина.ру

Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу

Глава МИД Украины Андрей Сибига 18-19 сентября посетил Бухарест, Братиславу и Кишинёв. Хотя визит назвали "турне по столицам ближайших соседей", в Будапеште и Варшаве гостей из Киева пока явно не ждут.

2024-09-20T10:21

2024-09-20T10:21

2024-09-20T10:21

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Назначенный меньше двух недель назад министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с первым зарубежным визитом в новом статусе прибыл 18 сентября в Бухарест, где встретился с румынской коллегой Луминицей Одобеску.На совместном брифинге украинский министр рассказал, что стороны обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность, и, конечно же, военную помощь. Ведь одной из публично высказанных Владимиром Зеленским претензий к предшественнику Сибиги, Дмитрию Кулебе, было то, что ему якобы "не хватало энергии для продвижения предоставления оружия" Киеву."Очень благодарны за румынскую систему Patriot. Продолжаем совместную работу над продвижением "формулы мира"", – отметил глава украинской дипломатии. Он явно не зря выбрал Бухарест первым пунктом своего регионального турне, потому что на следующий день президент Румынии Клаус Йоханнис обратился в парламент с просьбой одобрить создание в стране учебного центра для подготовки украинских морских пехотинцев.Поскольку подобные документы готовятся не один день, глава МИД Украины явно подгадал дату своего визита, чтобы отчитаться в успехе. Кроме того, Киеву с помощью Брюсселя удалось перевести в кулуары дискуссию о поставках электроэнергии из Румынии на Украину. Напомню, 13 сентября румынский министр экономики Себастьян Бурдужа назвал "несправедливыми" цены, по которым его страна поставляет электроэнергию Киеву, что может привести к прекращению таких поставок. Но публично этот вопрос в ходе визита Андрея Сибиги в Бухарест не поднимался.В свою очередь, Луминица Одобеску подтвердила поддержку Киева со стороны Бухареста на фоне российской агрессии, и готовность Румынии поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО. При этом она дипломатично намекнула на обеспокоенность судьбой румынского национального меньшинства на Украине, которое лишают права на школьное образование на родном языке."Румыния сохраняет стремление дальше развивать наше двустороннее стратегическое партнерство в интересах наших граждан и для защиты прав людей, принадлежащих к нацменьшинствам обеих наших стран", – заявила Одобеску. В ответ Сибига пообещал придерживаться "лучших европейских стандартов в защите национальных меньшинств"."Мы также договорились расширить сегодня консульское присутствие Украины в Румынии. И я благодарен Луминице за поддержку и сотрудничество и в дальнейшем – усиленное дипломатическое присутствие Румынии на Украине", – сказал украинский министр, но не уточнил, где именно планируется открытие новых консульств. Сибига также проинформировал, что на переговорах поднимался вопрос проведения совместного заседания правительств Украины и Румынии для обсуждения "всего спектра двусторонних вопросов". В Бухаресте глава МИД Украины также провёл короткие встречи с премьером Румынии Марчелом Чолаку и главой Сената Николае Кицу, после чего сразу отправился в Братиславу.Стоит отметить, что правительству Словакии было явно не до украинской делегации: не далее как 17 сентября премьеру Роберт Фицо едва удалось сохранить парламентское большинство при важном голосовании за отстранение с поста вице-спикера представителя оппозиции Михала Шимечки, подозреваемого в коррупции. Негатива добавлял и вопрос транзита через Украину российской нефти на словацкий НПЗ, который хоть и решился благодаря усилиям венгерской компании MOL, но, как говорится, осадок остался.Потому неудивительно, что встреча Роберта Фицо и Андрея Сибиги была фактически протокольной, после чего глава МИД Украины провёл переговоры со словацким коллегой Юраем Бланаром. Вряд ли они были лёгкими, ведь Бланар ранее называл СВО на Украине "конфликтом между Россией и США", утверждал, что Киев "воюет против собственного народа", и последовательно выступал против передачи оружия Украине.Наличие разногласий между Киевом и Братиславой подтвердила и совместная пресс-конференция Сибиги и Бланара. Глава МИД Украины на ней заявил, что обратился к словацкой стороне с предложением присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины и подписать двустороннее соглашение по безопасности. Также Сибига призвал Словакию поддержать членство Украины в ЕС и НАТО, заявив, что "это в общих интересах для Киева и Братиславы".В свою очередь, Юрай Бланар заявил, что Словакия поддерживает амбиции Украины относительно членства в ЕС, но имеет разногласия относительно её интеграции в НАТО. "Членство в НАТО создаст больше конфликтов, но мы уважаем право Украины выбирать, куда она хочет идти", – сказал он. Бланар также подчеркнул, что нынешний конфликт на Украине не имеет военного решения, и Братислава выступает за скорейший поиск мирного решения.Глава МИД Словакии также пообещал, что его страна продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и оказывать гуманитарную помощь – в частности, продолжит помогать в разминировании территории и интенсифицирует поставки электроэнергии. Также Бланар подтвердил предстоящую встречу членов правительств Украины и Словакии, которая запланирована на 7 октября в Ужгороде. Она не будет простой, поскольку Братислава заинтересована в продолжении по окончании 2024 года транзита российского газа через территорию восточной соседки, а Киев блокирует все попытки этого, даже с посредничеством Азербайджана.Из Братиславы путь Андрея Сибиги лежал в Кишинёв, но поскольку самолёт туда вылетал из Вены, глава МИД Украины совершил визит вежливости к австрийскому коллеге Александру Шалленбергу. Стоит отметить, что в Австрии 29 сентября состоятся парламентские выборы, и Австрийская Партия свободы (FPÖ), которой пророчат первое место, заявляет о намерении остановить выплаты в Европейский фонд мира, из которого ЕС помогает Украине оружием.Если в столицах стран ЕС глава МИД Украины явно чувствовал себя просителем, то в Кишинёве он скорее вёл себя как "старший брат". Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Молдавии Михаем Попшоем Сибига заявил, что "пока Украина сопротивляется – Молдавия в безопасности", и пообещал поддерживать Кишинёв в противостоянии с Москвой.Он также сказал, что планы и намерения России по дестабилизации ситуации в Молдавии в преддверии выборов и референдума по европейской интеграции очевидны. "Мы не позволим ей этого сделать. Украина была, есть и будет на стороне Молдавии в противодействии гибридной агрессии со стороны России. Уже сегодня мы координируем наши действия по борьбе с российской дезинформацией, которая направлена против двух стран и всего региона", – подчеркнул Сибига.Глава украинской дипломатии коснулся и темы приднестровского урегулирования. "Приднестровский регион – это Молдавия, и Россия должна вывести оттуда свою армию. Украина и в дальнейшем будет поддерживать Молдавию в переговорном процессе", – сказал он.По словам Сибиги, одной из главных тем, обсуждавшихся в Кишиневе, была перспектива интеграции Украины и Молдовы в Европейский Союз. "Нам удалось в условиях войны начать переговоры!" – гордо заявил он, что можно было воспринять как подталкивание Кишинёва к силовому решению проблемы Приднестровья.Но там ошибки Киева пока повторять не собираются. "Мы выражаем благодарность Украине за её неоценимый вклад в широкий процесс создания климата мира, стабильности и устойчивого сотрудничества в регионе. В частности, за её кровавую жертву на алтарь свободы и развития всего европейского континента", – заявил в завершение пресс-конференции Михаил Попшой. Если не знать молдавских политиков, можно было подумать, что это троллинг.Стоит отметить два важных момента турне нового главы МИД Украины, которые остались за кадром. Во-первых, в Бухаресте, Братиславе и Кишинёве Андрей Сибига пытался добиться если не выдачи находящихся на территории Румынии, Словакии и Молдавии украинских мужчин мобилизационного возраста, то хотя бы не принимать новых, выдавая их Киеву сразу после задержания на границе (так, кстати, делает Польша). Но во всех трёх столицах украинский министр получил вежливый отказ со ссылками на решения ЕС и международное гуманитарное право.Во-вторых, хотя рупор МИД Украины, издание "Европейская правда", описывало визит министра как "турне по столицам ближайших соседей", однако никак не объяснило, почему в списке этих столиц отсутствовали Будапешт и Варшава. И если с Венгрией в целом всё понятно – Украина не собирается идти даже на малейшие компромиссы в вопросе культурно-образовательных прав венгерского меньшинства, из-за чего Будапешт вставляет ей палки в колёса на пути в ЕС и НАТО, – то очередной шаг к эскалации отношений с Польшей выглядит как выстрел себе в колено.Как сообщало издание Украина.ру, в начале этой недели в Польше обнародовали детали закрытой встречи Владимира Зеленского с главами МИД Польши и Литвы Радославом Сикорским и Габриэлюсом Ландсбергисом. В ходе неё президент Украины высказал ряд необоснованных претензий к Варшаве, но наткнулся на резкую реакцию Сикорского. "По сообщениям, полученным от участников встречи, в какой-то момент атмосфера была настолько напряжённой, что её можно было даже назвать стычкой", – сказано в материале.Официальной реакции дипломатических ведомств двух стран на публикацию не было. В Польше явно были готовы принять нового главу МИД Украины, чтобы уладить конфликт, но Сибига демонстративно поехал в Бухарест и Братиславу, а не в Варшаву. И теперь в Польше анонимно подтверждают, что планируют использовать своё председательство в ЕС с января 2025 года с целью давления на Киев. "Тогда украинцы будут приходить к нам за решением определённых вопросов. Собственно, они уже это делают", – цитирует источник в польском МИД портал Onet.pl.Видимо, чтобы доказать киевским партнёрам, "поймавшим звезду", что всё достаточно серьёзно, команда Радослава Сикорского сообщила агентству "Интерфакс-Украина" подробности выступления политика на одной из неформальных дискуссий в рамках недавней конференции "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве. На ней Сикорский заявил, что Россия и Украина не договорятся относительно Крыма, и предложил отложить вопрос принадлежности полуострова на 20 лет, передав его под мандат ООН с целью подготовки "честного референдума".Польский министр также выразил мнение, что большой ошибкой Запада, в том числе американцев, было сказать украинцам, чтобы они не воевали в Крыму. "Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символично, Путин, возможно, не решился бы на Донбасс", – объяснил свою позицию Сикорский.Эти заявления вызвали настоящую истерику не только в Офисе президента Украины, но и в Министерстве иностранных дел страны. Вечером 19 сентября, то есть уже после возвращения Сибиги из зарубежного турне, на сайте МИД Украины появился официальный комментарий "Относительно неприемлемых предложений на тему будущего статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь"."Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Крым – это Украина. Точка" – сказано в его первом абзаце. Дальше – привычная с 2014 года риторика, но с прозрачным намёком на то, что предложения Сикорского – это попытка "удовлетворить, тем или иным способом, аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права". Судя по всему, главы МИД Украины и Польши теперь встретятся нескоро.Более подробно о конфликте Украины и Польши - в статье Олега Хавича "Стычка президента Украины и главы МИД Польши: претензии Киева к Варшаве растут"

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Олег Хавич

украина, киев, румыния, сикорский, владимир зеленский, роберт фицо, мид, ес, нато, эксклюзив