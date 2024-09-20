Короткая история Галицкой ССР - 20.09.2024 Украина.ру
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Короткая история Галицкой ССР
Короткая история Галицкой ССР - 20.09.2024 Украина.ру
Короткая история Галицкой ССР
Интересные узоры вышивает история. 17 сентября 1939 года советские войска вошли в Тернополь (тогда – Тарнополь). А оставили они его почти ровно за 19 лет до этого – 19 сентября 1920 года. Правда, тогда большевики не считали Галичину частью Украины и создали отдельную Галицкую Социалистическую Советскую Республику, столицей которой был Тернополь
2024-09-20T08:00
2024-09-20T08:00
история
тернополь
галичина
1920
советско-польская война
история
западная украина
история украины
ркка
красная армия
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Лето 1920 года отмечено в истории польско-советской войны в первую очередь разгромом армии под командованием Тухачевского15 августа под Варшавой, которое в Польше называют "чудом на Висле".Однако в то время на фронте и в советском тылу происходило немало других интересных событий, среди которых хотелось бы выделить создание большевиками ГалССР, формально просуществовавшей с 15 июля до 23 сентября 1920 года.Через шесть дней после известного приказа командующего Западным фронтом РККА Тухачевского о наступлении на Польшу ("Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару!") 8 июля 1920 года в Киеве был сформирован Галицкий революционный комитет (Галревком).Во главе его стал видный украинский большевик Владимир Затонский, в прошлом выпускник Киевского университета и преподаватель Киевского политехнического института. Галичане в составе Галревкома тоже были — к примеру, заместителем Затонского был бывший сотник Украинских Сечевых Стрельцов, а позже один из первых командиров легендарного Таращанского полка Михаил Баран, в комитет также входил один из командиров Красной Украинской Галицкой Армии Фёдор Палащук.Как только советские войска в ходе наступления по всему фронту заняли первые населённые пункты Галичины, Галревком провозгласил создание Галицкой ССР.В целом галицкое направление не было для большевиков приоритетным: согласно директиве от 11 июля 1920-го, войска Юго-Западного фронта должны были содействовать наступлению основного, Западного, фронта РККА в Белоруссии, нанося удар на брестском направлении. Однако поскольку войска Западного фронта успешно и быстро продвигались в направлении на Брест, командование Юго-Западного фронта 22 июля предложило главкому РККА Сергею Каменеву план действий, по которому главный удар фронта предполагалось нанести на львовском направлении с целью занять Восточную Галичину.Каменев посчитал, что польская армия практически разбита и войска Западного фронта смогут самостоятельно вести наступление на Варшаву. Поэтому он утвердил предложения командования Юго-Западного фронта, согласно которым ударные группировки Западного и Юго-Западного фронтов РККА должны были вести наступление в расходящихся направлениях.Более того, войска самого Юго-Западного фронта также наступали по трём направлениям: 1-я Конная армия (командующий Семён Будённый) должна была наносить главный удар, получив задачу не позднее 29 июля занять Львов, а затем захватить переправы через реку Сан, 12-я армия (командующий Гаспар Восканов) имела задачу обеспечить операцию наступлением на Холм — Люблин, а 14-я армия (командующий Михаил Молкочанов) получила задачу разбить польские войска на реке Збруч и наступать на Тернополь и Городок.Действия 14-й армии, в отличие от увязшего под Львовом Будённого, поначалу были весьма успешными.26 июля 1920 года её войска прорвали оборону поляков на реке Збруч и заняли первый крупный город Галичины — Тернополь. Уже 1 августа туда переезжает Галревком, который в тот же день выдал декрет "Об установлении социалистической советской власти в Галичине".Тернополь на несколько месяцев становится столицей Галицкой ССР. Всего же в состав этой советской республики вошли Бережанский, Борщёвский, Бродовский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Золочевский, Подгаецкий, Рогатинский, Скальский, Теребовлянский, Сокальский, Тарнопольский, Чортковский и, частично, Бобрский, Каменко-Струмиловский, Перемышлянский и Радеховский уезды Галичины (примерно треть региона, территория современной Тернопольской и частично Львовской областей Украины).Первым декретом Галревкома вся власть в ГалССР передавалась в руки местных революционных комитетов. Этот документ упразднял все без исключения законы, распоряжения, постановления и договоры Польского государства, правительств Западно-Украинской Народной Республики и Австро-Венгерской империи.Вместе с первым декретом Галицкого ревкома было принято постановление "О земельных имениях и плодах, об уборке хлеба и сена", в котором провозглашалась конфискация помещичьих, церковных и монастырских земель при национализации всей земли. Декларацией Галревкома о правах и обязанностях рабочих в Галицкой ССР, принятой также 1 августа 1920 года, был введён 8-часовой рабочий день и организован рабочий контроль на производстве.Декретом № 2 Галревкома проведено отделение церкви от государства и школы.Ещё один декрет — "Об активном и пассивном избирательном праве по выборам в органы Советской власти на территории Галицкой ССР" — определил политические права граждан. Согласно нему, лишались избирательных прав лица, применяющие наёмный труд с целью извлечения прибыли, живущие на нетрудовой доход (проценты с капитала и т. п.), частные торговцы, монахи и служители церквей и религиозных культов, бывшие служащие и агенты полиции, жандармерии и разведывательных органов, члены бывшего австрийского императорского дома.Своеобразной была языковая политика в ГалССР.Галревком принял декрет № 4 "О ликвидации государственного языка", которым все языки "трудящегося население республики" объявлялись равноправными: каждый гражданин имел право обращаться во все советские учреждения по всем вопросам устно или письменно на своем родном языке. При этом официальными языками ГалССР были признаны польский, украинский и идиш.Однако большинство всех этих решений Галревкома так и остались благими намерениями, судьба ГалССР решилась не в ходе политических и социально-экономических преобразований, а на поле брани.После разгрома под Варшавой большевики стали стремительно откатываться на Восток. Хотя войска Юго-Западного фронта РККА продолжали бессмысленные уже атаки под Львовом, а в конце августа 1920 года даже попытались взять город Замосць, польское наступление продолжалось.Кстати, обороной Замосця руководил генерал-хорунжий армии УНР Марк Безручко. В целом же польские историки называют армию УНР под командованием генерала Михаила Омельяновича-Павленко единственным фактическим союзником Польши в войне с большевиками. Более того, иногда даже наступление польских войск на южном фланге фронта в сентябре 1920-го называют польско-украинским — хотя, безусловно, главными силами здесь были армии генерала Сикорского на Волыни и Галлера в Восточной Галичине.12 сентября 1920-го началось новое общее наступление польских войск на этом участке фронта.Разгромив 12-ю и 14-ю красные армии, польские войска заняли Западную Волынь и вышли на линию по реке Горынь. Уже 12 сентября поляки заняли Кобрин и Ковель, разобщив фланги красных армий в болотах Полесья.14-18 сентября польская армия нанесла новый удар в направлении Владимир-Волынский — Луцк — Ровно, разгромив 12-ю армию, которая бежала, обнажив северный фланг 14-й армии. 16 сентября поляки заняли Луцк, в этот же день к наступлению подключается армия Петлюры, войска которой перешли Днестр и захватили Чертков.Уже 19 сентября польские войска и части армии УНР вошли в Тернополь, столицу ГалССР, которая фактически прекратила своё существование. Формально ликвидация этой советской республики произошла 23 сентября, когда большевики окончательно отступили с территории Галичины.При этом с 12 сентября 1920 года продолжался новый этап советско-польских переговоров в Риге.На переговорах поляки пытались отстоять новую границу УНР по Днепру, но большевики согласились только на передачу полякам Волыни. 23 сентября Советская Россия заявила, что готова на установление границы с Польшей по рекам Стырь — Збруч, но достижению мира опять помешал "украинский вопрос".Пилсудский и Петлюра планировали, что в конце сентября 1920 года состоится второй польско-украинский поход на Киев, однако польский Сейм выступил против продолжения бесперспективной войны.В первой половине сентября 1920 года Пилсудский встретился с Петлюрой в Станиславове (ныне Ивано-Франковск) и предложил ему самостоятельно прорываться на "великую Украину". Польша обещала снабжать армию УНР всем необходимым, кроме своих солдат. Только в том случае, если армия Петлюры сможет самостоятельно разбить красных на Подолии, взять Винницу, Жмеринку, Вапнярку, а также при условии поддержки мощного повстанческого движения на Украине Пилсудский обещал уговорить Сейм поддержать Петлюру всей силой польской армии.Хотя 23 сентября 1920 года армия УНР переправилась через Збруч и с боем заняла Каменец-Подольский и Проскуров, а красные были ошеломлены внезапным изменением ситуации и отступали к Жмеринке и Вапнярке, но к началу октября сильные контрудары Красной Армии остановили наступление Петлюры, и по состоянию на 3 октября 1920 года петлюровцы пробились только к Новой Ушице.К тому же польская армия, дойдя до линии Звягель-Староконстантинов, остановила своё наступление, начав подготовку к сепаратным мирным переговорам с Советской Россией, которые в результате завершились подписанием Рижского мирного договора 18 марта 1921 года.Однако, как показали события ближайших десятилетий, Москва так никогда и не отказалась от претензий на Галичину.Причины этого чётко описал Владимир Ленин, выступая с политическим отчётом ЦК РКП(б) на IX конференции РКП(б) 20 сентября 1920 года, когда Красная армия ещё не была окончательно выбита за Збруч.Вождь революции тогда заявил:"Получая Восточную Галицию, мы имели бы базу против всех современных государств. При таких условиях мы становились в соседство с прикарпатской Русью, которая кипит больше, чем Германия, и является прямым коридором в Венгрию, где небольшого толчка достаточно для того, чтобы вспыхнула революция. Мы бы сохраняли в международном масштабе ореол страны, которая непобедима и является великой державой".Время для реализации этих геополитических планов пришло только после начала Второй мировой войны.
https://ukraina.ru/20230815/1048675563.html
https://ukraina.ru/20240809/1029477780.html
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Олег Хавич
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история, тернополь, галичина, 1920, советско-польская война, западная украина, история украины, ркка, красная армия, симон петлюра, юзеф пилсудский, польша, гражданская война, большевики, советская власть
История, Тернополь, Галичина, 1920, советско-польская война, История, Западная Украина, история Украины, РККА, Красная Армия, Симон Петлюра, Юзеф Пилсудский, Польша, гражданская война, большевики, Советская власть

Короткая история Галицкой ССР

08:00 20.09.2024
 
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Интересные узоры вышивает история. 17 сентября 1939 года советские войска вошли в Тернополь (тогда – Тарнополь). А оставили они его почти ровно за 19 лет до этого – 19 сентября 1920 года. Правда, тогда большевики не считали Галичину частью Украины и создали отдельную Галицкую Социалистическую Советскую Республику, столицей которой был Тернополь
Лето 1920 года отмечено в истории польско-советской войны в первую очередь разгромом армии под командованием Тухачевского15 августа под Варшавой, которое в Польше называют "чудом на Висле".
Однако в то время на фронте и в советском тылу происходило немало других интересных событий, среди которых хотелось бы выделить создание большевиками ГалССР, формально просуществовавшей с 15 июля до 23 сентября 1920 года.
Через шесть дней после известного приказа командующего Западным фронтом РККА Тухачевского о наступлении на Польшу ("Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару!") 8 июля 1920 года в Киеве был сформирован Галицкий революционный комитет (Галревком).
Во главе его стал видный украинский большевик Владимир Затонский, в прошлом выпускник Киевского университета и преподаватель Киевского политехнического института. Галичане в составе Галревкома тоже были — к примеру, заместителем Затонского был бывший сотник Украинских Сечевых Стрельцов, а позже один из первых командиров легендарного Таращанского полка Михаил Баран, в комитет также входил один из командиров Красной Украинской Галицкой Армии Фёдор Палащук.
Как только советские войска в ходе наступления по всему фронту заняли первые населённые пункты Галичины, Галревком провозгласил создание Галицкой ССР.
Сталин конница РККА коллаж
15 августа 2023, 08:00История
Секрет "Чуда на Висле": как Сталин спас Варшаву Начало разгрома советских войск 15 августа 1920 года считается в Польше днём победы в Варшавской битве, хотя сами бои под Варшавой происходили 13-25 августа. Но именно день 15 августа 1920-го, называемый также "Чудом на Висле", отмечается как День Войска польского. Однако в этот день полякам стоило бы вспомнить вклад в их победу Иосифа Сталина
В целом галицкое направление не было для большевиков приоритетным: согласно директиве от 11 июля 1920-го, войска Юго-Западного фронта должны были содействовать наступлению основного, Западного, фронта РККА в Белоруссии, нанося удар на брестском направлении. Однако поскольку войска Западного фронта успешно и быстро продвигались в направлении на Брест, командование Юго-Западного фронта 22 июля предложило главкому РККА Сергею Каменеву план действий, по которому главный удар фронта предполагалось нанести на львовском направлении с целью занять Восточную Галичину.
Каменев посчитал, что польская армия практически разбита и войска Западного фронта смогут самостоятельно вести наступление на Варшаву. Поэтому он утвердил предложения командования Юго-Западного фронта, согласно которым ударные группировки Западного и Юго-Западного фронтов РККА должны были вести наступление в расходящихся направлениях.
Более того, войска самого Юго-Западного фронта также наступали по трём направлениям: 1-я Конная армия (командующий Семён Будённый) должна была наносить главный удар, получив задачу не позднее 29 июля занять Львов, а затем захватить переправы через реку Сан, 12-я армия (командующий Гаспар Восканов) имела задачу обеспечить операцию наступлением на Холм — Люблин, а 14-я армия (командующий Михаил Молкочанов) получила задачу разбить польские войска на реке Збруч и наступать на Тернополь и Городок.
Действия 14-й армии, в отличие от увязшего под Львовом Будённого, поначалу были весьма успешными.
26 июля 1920 года её войска прорвали оборону поляков на реке Збруч и заняли первый крупный город Галичины — Тернополь. Уже 1 августа туда переезжает Галревком, который в тот же день выдал декрет "Об установлении социалистической советской власти в Галичине".
Тернополь на несколько месяцев становится столицей Галицкой ССР. Всего же в состав этой советской республики вошли Бережанский, Борщёвский, Бродовский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Золочевский, Подгаецкий, Рогатинский, Скальский, Теребовлянский, Сокальский, Тарнопольский, Чортковский и, частично, Бобрский, Каменко-Струмиловский, Перемышлянский и Радеховский уезды Галичины (примерно треть региона, территория современной Тернопольской и частично Львовской областей Украины).
9 августа, 08:06История
Владимир Затонский: единственный руководитель Советской ГаличиныВо время XVII съезда ВКП(б), прославленного как "съезд расстрелянных", Владимир Затонский возглавлял счётную комиссию. Ну как он мог уцелеть? Он и не уцелел… Но след в истории, безусловно, оставил, быв одним из ярких деятелей украинской парторганизации и даже возглавляя Галицкую советскую республику
Первым декретом Галревкома вся власть в ГалССР передавалась в руки местных революционных комитетов. Этот документ упразднял все без исключения законы, распоряжения, постановления и договоры Польского государства, правительств Западно-Украинской Народной Республики и Австро-Венгерской империи.
Вместе с первым декретом Галицкого ревкома было принято постановление "О земельных имениях и плодах, об уборке хлеба и сена", в котором провозглашалась конфискация помещичьих, церковных и монастырских земель при национализации всей земли. Декларацией Галревкома о правах и обязанностях рабочих в Галицкой ССР, принятой также 1 августа 1920 года, был введён 8-часовой рабочий день и организован рабочий контроль на производстве.
Декретом № 2 Галревкома проведено отделение церкви от государства и школы.
Ещё один декрет — "Об активном и пассивном избирательном праве по выборам в органы Советской власти на территории Галицкой ССР" — определил политические права граждан. Согласно нему, лишались избирательных прав лица, применяющие наёмный труд с целью извлечения прибыли, живущие на нетрудовой доход (проценты с капитала и т. п.), частные торговцы, монахи и служители церквей и религиозных культов, бывшие служащие и агенты полиции, жандармерии и разведывательных органов, члены бывшего австрийского императорского дома.
Своеобразной была языковая политика в ГалССР.
Галревком принял декрет № 4 "О ликвидации государственного языка", которым все языки "трудящегося население республики" объявлялись равноправными: каждый гражданин имел право обращаться во все советские учреждения по всем вопросам устно или письменно на своем родном языке. При этом официальными языками ГалССР были признаны польский, украинский и идиш.
Генерал Михаил Омельянович-Павленко
29 мая, 16:04История
Украинский генерал Омельянович-Павленко: от Николая II до Адольфа IУлица Омельяновича-Павленко появилась на Печерске в 2016 году – это было новое название улицы Суворова. Формально решение принималось в рамках глорификации украинских "героев", но киевляне шутили, что в рамках превращения Киева в хутор – ведь место генералиссимуса занял полковник той же Русской императорской армии
Однако большинство всех этих решений Галревкома так и остались благими намерениями, судьба ГалССР решилась не в ходе политических и социально-экономических преобразований, а на поле брани.
После разгрома под Варшавой большевики стали стремительно откатываться на Восток. Хотя войска Юго-Западного фронта РККА продолжали бессмысленные уже атаки под Львовом, а в конце августа 1920 года даже попытались взять город Замосць, польское наступление продолжалось.
Кстати, обороной Замосця руководил генерал-хорунжий армии УНР Марк Безручко. В целом же польские историки называют армию УНР под командованием генерала Михаила Омельяновича-Павленко единственным фактическим союзником Польши в войне с большевиками. Более того, иногда даже наступление польских войск на южном фланге фронта в сентябре 1920-го называют польско-украинским — хотя, безусловно, главными силами здесь были армии генерала Сикорского на Волыни и Галлера в Восточной Галичине.
12 сентября 1920-го началось новое общее наступление польских войск на этом участке фронта.
Разгромив 12-ю и 14-ю красные армии, польские войска заняли Западную Волынь и вышли на линию по реке Горынь. Уже 12 сентября поляки заняли Кобрин и Ковель, разобщив фланги красных армий в болотах Полесья.
14-18 сентября польская армия нанесла новый удар в направлении Владимир-Волынский — Луцк — Ровно, разгромив 12-ю армию, которая бежала, обнажив северный фланг 14-й армии. 16 сентября поляки заняли Луцк, в этот же день к наступлению подключается армия Петлюры, войска которой перешли Днестр и захватили Чертков.
18 марта 1921 года в Риге был заключен мирный договор между РСФСР и Польшей Рижский договор - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта 2022, 01:00
Рижский мир. Как большевики отдали Польше Западную Украину и Западную Белоруссию18 марта 1921 года в Риге был заключен мирный договор между РСФСР и Польшей, согласно которому советская сторона уступила западноукраинские и западнобелорусские земли
Уже 19 сентября польские войска и части армии УНР вошли в Тернополь, столицу ГалССР, которая фактически прекратила своё существование. Формально ликвидация этой советской республики произошла 23 сентября, когда большевики окончательно отступили с территории Галичины.
При этом с 12 сентября 1920 года продолжался новый этап советско-польских переговоров в Риге.
На переговорах поляки пытались отстоять новую границу УНР по Днепру, но большевики согласились только на передачу полякам Волыни. 23 сентября Советская Россия заявила, что готова на установление границы с Польшей по рекам Стырь — Збруч, но достижению мира опять помешал "украинский вопрос".
Пилсудский и Петлюра планировали, что в конце сентября 1920 года состоится второй польско-украинский поход на Киев, однако польский Сейм выступил против продолжения бесперспективной войны.
В первой половине сентября 1920 года Пилсудский встретился с Петлюрой в Станиславове (ныне Ивано-Франковск) и предложил ему самостоятельно прорываться на "великую Украину". Польша обещала снабжать армию УНР всем необходимым, кроме своих солдат. Только в том случае, если армия Петлюры сможет самостоятельно разбить красных на Подолии, взять Винницу, Жмеринку, Вапнярку, а также при условии поддержки мощного повстанческого движения на Украине Пилсудский обещал уговорить Сейм поддержать Петлюру всей силой польской армии.
Хотя 23 сентября 1920 года армия УНР переправилась через Збруч и с боем заняла Каменец-Подольский и Проскуров, а красные были ошеломлены внезапным изменением ситуации и отступали к Жмеринке и Вапнярке, но к началу октября сильные контрудары Красной Армии остановили наступление Петлюры, и по состоянию на 3 октября 1920 года петлюровцы пробились только к Новой Ушице.
К тому же польская армия, дойдя до линии Звягель-Староконстантинов, остановила своё наступление, начав подготовку к сепаратным мирным переговорам с Советской Россией, которые в результате завершились подписанием Рижского мирного договора 18 марта 1921 года.
Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
21 апреля, 08:07История
Пакт Петлюры-Пилсудского: евроинтеграция за сто с лишним лет до Зеленского 21 апреля 1920 года в Варшаве министр иностранных дел УНР Андрей Ливицкий по поручению Симона Петлюры подписал тайный договор с Польшей, который признавал права этой страны на Волынь и Галичину
Однако, как показали события ближайших десятилетий, Москва так никогда и не отказалась от претензий на Галичину.
Причины этого чётко описал Владимир Ленин, выступая с политическим отчётом ЦК РКП(б) на IX конференции РКП(б) 20 сентября 1920 года, когда Красная армия ещё не была окончательно выбита за Збруч.
Вождь революции тогда заявил:
"Получая Восточную Галицию, мы имели бы базу против всех современных государств. При таких условиях мы становились в соседство с прикарпатской Русью, которая кипит больше, чем Германия, и является прямым коридором в Венгрию, где небольшого толчка достаточно для того, чтобы вспыхнула революция. Мы бы сохраняли в международном масштабе ореол страны, которая непобедима и является великой державой".
Время для реализации этих геополитических планов пришло только после начала Второй мировой войны.
 
ИсторияИсторияТернопольГаличина1920советско-польская войнаЗападная Украинаистория УкраиныРККАКрасная АрмияСимон ПетлюраЮзеф ПилсудскийПольшагражданская войнабольшевикиСоветская власть
 
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Заголовок открываемого материала
09:11Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму
09:00Новые санкции, провалы ВСУ, невежество польского министра. Главное на Украине на утро 20 сентября
08:09Главное за ночь 20 сентября
07:52Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем Востоке
06:45Молится о коллапсе России и чахнет над вышиванками. Чем занимается лидер "оранжевых" Виктор Ющенко
06:25"Ядерные удары по Киеву более чем реальны". Украинские эксперты о неожиданном окончании войны
06:15Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый
06:10Комикс о Донбассе, возвращение рок-легенд, Кустурица об украинском православии. События культуры
06:00"Надо завесить все, что можно": Рожин объяснил, почему фронту нужны тысячи дронов, РЭБов и тепловизоров
05:53Алексей Кочетков: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену
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