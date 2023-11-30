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Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину

Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину - 30.11.2023 Украина.ру

Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину

Жители Германии лишены суверенитета и потому не препятствовали выплатам правительства для вооружения украинской армии. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных

2023-11-30T00:02

2023-11-30T00:02

2023-11-30T00:02

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Оборвав сотрудничество с Россией, западные страны лишились дешёвых энергоносителей и перекрыли источники трансграничного налога. По словам российского лидера, у некоторых руководителей правительства нет достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных решений и сегодня над ними весь мир посмеивается. Путин также подчеркнул, что Россия в рамках БРИКС, может сотрудничать с государствами с развивающимися экономиками — предполагаемыми объектами нападения со стороны развитых в этом плане стран. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что расходы на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году. Он считает, что военная и финансовая помощь киевскому режиму имеет экзистенциальное значение как для Германии, так и для всей Европы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, украина, сво, германия, олаф шольц, фрг