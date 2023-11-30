Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину - 30.11.2023 Украина.ру
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Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину
Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину - 30.11.2023 Украина.ру
Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину
Жители Германии лишены суверенитета и потому не препятствовали выплатам правительства для вооружения украинской армии. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных
2023-11-30T00:02
2023-11-30T00:02
новости
владимир путин
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германия
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Оборвав сотрудничество с Россией, западные страны лишились дешёвых энергоносителей и перекрыли источники трансграничного налога. По словам российского лидера, у некоторых руководителей правительства нет достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных решений и сегодня над ними весь мир посмеивается. Путин также подчеркнул, что Россия в рамках БРИКС, может сотрудничать с государствами с развивающимися экономиками — предполагаемыми объектами нападения со стороны развитых в этом плане стран. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что расходы на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году. Он считает, что военная и финансовая помощь киевскому режиму имеет экзистенциальное значение как для Германии, так и для всей Европы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, украина, сво, германия, олаф шольц, фрг
Новости, Владимир Путин, Украина, СВО, Германия, Олаф Шольц, ФРГ

Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину

00:02 30.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Жители Германии лишены суверенитета и потому не препятствовали выплатам правительства для вооружения украинской армии. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных

"Польша взяла и закрыла газопровод Ямал-Европа, который идёт в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета", — приводит слова Путина РИА Новости.

Оборвав сотрудничество с Россией, западные страны лишились дешёвых энергоносителей и перекрыли источники трансграничного налога. По словам российского лидера, у некоторых руководителей правительства нет достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных решений и сегодня над ними весь мир посмеивается.
Путин также подчеркнул, что Россия в рамках БРИКС, может сотрудничать с государствами с развивающимися экономиками — предполагаемыми объектами нападения со стороны развитых в этом плане стран.
"Но добиваться признания результатов нашей работы безусловно нужно. Так что будем это делать обязательно", — резюмировал президент.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что расходы на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году. Он считает, что военная и финансовая помощь киевскому режиму имеет экзистенциальное значение как для Германии, так и для всей Европы.
 
НовостиВладимир ПутинУкраинаСВОГерманияОлаф ШольцФРГ
 
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00:02Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину
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