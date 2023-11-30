https://ukraina.ru/20231130/1051607686.html
Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину
Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину - 30.11.2023 Украина.ру
Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину
Жители Германии лишены суверенитета и потому не препятствовали выплатам правительства для вооружения украинской армии. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных
2023-11-30T00:02
2023-11-30T00:02
2023-11-30T00:02
новости
владимир путин
украина
сво
германия
олаф шольц
фрг
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Оборвав сотрудничество с Россией, западные страны лишились дешёвых энергоносителей и перекрыли источники трансграничного налога. По словам российского лидера, у некоторых руководителей правительства нет достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных решений и сегодня над ними весь мир посмеивается. Путин также подчеркнул, что Россия в рамках БРИКС, может сотрудничать с государствами с развивающимися экономиками — предполагаемыми объектами нападения со стороны развитых в этом плане стран. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что расходы на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году. Он считает, что военная и финансовая помощь киевскому режиму имеет экзистенциальное значение как для Германии, так и для всей Европы.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, украина, сво, германия, олаф шольц, фрг
Новости, Владимир Путин, Украина, СВО, Германия, Олаф Шольц, ФРГ
Путин объяснил почему немцы согласились спонсировать Украину
Жители Германии лишены суверенитета и потому не препятствовали выплатам правительства для вооружения украинской армии. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных
"Польша взяла и закрыла газопровод Ямал-Европа, который идёт в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета", — приводит слова Путина РИА Новости.
Оборвав сотрудничество с Россией, западные страны лишились дешёвых энергоносителей и перекрыли источники трансграничного налога. По словам российского лидера, у некоторых руководителей правительства нет достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных решений и сегодня над ними весь мир посмеивается.
Путин также подчеркнул, что Россия в рамках БРИКС, может сотрудничать с государствами с развивающимися экономиками — предполагаемыми объектами нападения со стороны развитых в этом плане стран.
"Но добиваться признания результатов нашей работы безусловно нужно. Так что будем это делать обязательно", — резюмировал президент.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял
, что расходы на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году. Он считает, что военная и финансовая помощь киевскому режиму имеет экзистенциальное значение как для Германии, так и для всей Европы.