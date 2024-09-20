"Ядерные удары по Киеву более чем реальны". Украинские эксперты о неожиданном окончании войны - 20.09.2024 Украина.ру
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"Ядерные удары по Киеву более чем реальны". Украинские эксперты о неожиданном окончании войны
"Ядерные удары по Киеву более чем реальны". Украинские эксперты о неожиданном окончании войны - 20.09.2024 Украина.ру
"Ядерные удары по Киеву более чем реальны". Украинские эксперты о неожиданном окончании войны
На Украине задумались над тем, какая "ответка" может быть на выпрашиваемые Зеленским у Запада удары по территории России дальнобойными ракетами, бeдет ли от таких ударов толк, и чем это все может закончиться.
2024-09-20T06:25
2024-09-20T06:25
эксклюзив
сво
украина
всу
запад
россия
вс рф
владимир путин
ядерное оружие
игорь мосийчук
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Комментируя публикации в СМИ относительно "плана победы" Зеленского, который тот представит американцам, экс-депутат Верховной рады и участник карательной АТО Игорь Мойийчук отметил, что этот план почему-то скрывают от украинцев. Но, если верить советнику ОП, бывшему журналисту Сергею Лещенко, один из пунктов плана – разрешение Байдена Киеву бить дальнобойными ракетами по объектам в глубине России."Я абсолютно не против хоть и сжечь всю Российскую Федерацию… Вопрос в другом – а как это приблизит победу, как это приблизит мир. Это пункт, если он есть, если Лещенко не (врет – Ред.), это пункт поднятия градуса войны. Это абсолютно не имеет ничего общего ни с мирными планами, как они говорят, ни с победой", - сказал экс-нардеп в эфире интернет-канала Politeka.Мосийчук в очередной раз подчеркнул, что многие на Украине не понимают – "мы теряем народ", под угрозой существование нации, по рождаемости Украина сейчас вернулась ко временам средневековой Руины...Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко сомневается, что Байден все же даст разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами по объектам в глубине России. По его мнению, Байден уже думает о вечном и "не будет совершать акт, который приведет к потере жизни многих людей".Кажется, это все-таки слабый аргумент, сейчас разве не гибнут люди? И разве беспокоит это Байдена?Профессор в эфире одного из ютуб-каналов предположил, что и "Путин не пойдет на ядерный конфликт с государствами Европы"."Это уже понятно, это мы (киевский режим – Ред.) отстояли независимость этой Европы, которая угасает нравственно", - рассказал Василенко, умолчав о том, кто в Москве покушался на независимость Европы и какова уже сейчас цена для Украины такого "подвига".Но вот ответка киевскому режиму на возможные удары по территории в глубине России последует обязательно и незамедлительно."Это озлобит Путина и, конечно… ядерные удары по Киеву более чем реальны, а уж удары по промышленным центрам – само собой разумеющиеся", - заявил профессор. Он напомнил, что и сам Зеленский говорил о превосходстве ВС РФ на донецком направлении в снарядах в 2,2 раза."Но, если в два раза превосходство в снарядах, в 2,2, и через полгода будет превосходство армии (России – Ред.) в два раза – два миллиона человек набирает Путин – то, о чем мы говорим?.. С тех пор, как мы вступили в войну на территории Российской Федерации, война из оборонительной перешла в наступательную стадию и, согласно свидетельствам российских (источников – Ред.), которые, конечно, все проклятые, она стала захватнической, понимаете?", - сказал Василенко, добавив, что вообще "в этой войне победит тот, у кого больше снарядов".Он предположил, что события будут развиваться так, как говорит кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс – а он говорит о "заморозке по линии огня". А потом будет еще один конфликт, он неминуем, "если Украина не будет реформирована".Впрочем, в перспективу успешных реформ на Украине профессор не очень-то верит."Если за 30 лет мы так опустили страну, что раскрали все, то с какой стати мы её поднимем в следующие 30 лет, кто ее поднимет?", - задал он вопрос. И сам же ответил – пока нет лидеров, нет организации, можно говорить только о продолжении угасания страны.По мнению Василенко, "война закончится неожиданно", она закончится тогда, когда будут внутренние волнения, когда люди устанут от войны и большинство поймет, что "никакой победный план не обеспечивает победу над громадной территорией России".При этом профессор напомнил о высказываниях некоторых русских политологов, вопрошающих, что делать потом, после победы России, с центральной Украиной, как ее переваривать.А что можно будет считать победой для Киева? Василенко заявил, что сам он готов считать победой "сохранение того, что называется остатками Украины - при условии социальной революции и при условии социальных преобразований".Если же нет, если не будет преобразований, то тогда, по мнению профессора, через сто лет тут (на остатках Украины — Ред.) будут танцевать вьетнамцы и китайцы - "будут есть борщ и вспоминать, что были такие люди, хохлы или украинцы, вот они протанцевали свою страну и Майдан".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России".
https://ukraina.ru/20240911/1057352477.html
https://ukraina.ru/20240919/1057528213.html
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эксклюзив, сво, украина, всу, запад, россия, вс рф, владимир путин, ядерное оружие, игорь мосийчук, эксперты, джей ди вэнс, сергей лещенко, владимир зеленский, киев, джо байден, верховная рада, республиканская партия
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Запад, Россия, ВС РФ, Владимир Путин, Ядерное оружие, Игорь Мосийчук, эксперты, Джей Ди Вэнс, Сергей Лещенко, Владимир Зеленский, Киев, Джо Байден, Верховная Рада, Республиканская партия

"Ядерные удары по Киеву более чем реальны". Украинские эксперты о неожиданном окончании войны

06:25 20.09.2024
 
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Сергей Зуев
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На Украине задумались над тем, какая "ответка" может быть на выпрашиваемые Зеленским у Запада удары по территории России дальнобойными ракетами, бeдет ли от таких ударов толк, и чем это все может закончиться.
Комментируя публикации в СМИ относительно "плана победы" Зеленского, который тот представит американцам, экс-депутат Верховной рады и участник карательной АТО Игорь Мойийчук отметил, что этот план почему-то скрывают от украинцев. Но, если верить советнику ОП, бывшему журналисту Сергею Лещенко, один из пунктов плана – разрешение Байдена Киеву бить дальнобойными ракетами по объектам в глубине России.
"Я абсолютно не против хоть и сжечь всю Российскую Федерацию… Вопрос в другом – а как это приблизит победу, как это приблизит мир. Это пункт, если он есть, если Лещенко не (врет – Ред.), это пункт поднятия градуса войны. Это абсолютно не имеет ничего общего ни с мирными планами, как они говорят, ни с победой", - сказал экс-нардеп в эфире интернет-канала Politeka.
Мосийчук в очередной раз подчеркнул, что многие на Украине не понимают – "мы теряем народ", под угрозой существование нации, по рождаемости Украина сейчас вернулась ко временам средневековой Руины...
Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко сомневается, что Байден все же даст разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами по объектам в глубине России. По его мнению, Байден уже думает о вечном и "не будет совершать акт, который приведет к потере жизни многих людей".
Кажется, это все-таки слабый аргумент, сейчас разве не гибнут люди? И разве беспокоит это Байдена?
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Профессор в эфире одного из ютуб-каналов предположил, что и "Путин не пойдет на ядерный конфликт с государствами Европы".
"Это уже понятно, это мы (киевский режим – Ред.) отстояли независимость этой Европы, которая угасает нравственно", - рассказал Василенко, умолчав о том, кто в Москве покушался на независимость Европы и какова уже сейчас цена для Украины такого "подвига".
Но вот ответка киевскому режиму на возможные удары по территории в глубине России последует обязательно и незамедлительно.
"Это озлобит Путина и, конечно… ядерные удары по Киеву более чем реальны, а уж удары по промышленным центрам – само собой разумеющиеся", - заявил профессор. Он напомнил, что и сам Зеленский говорил о превосходстве ВС РФ на донецком направлении в снарядах в 2,2 раза.
"Но, если в два раза превосходство в снарядах, в 2,2, и через полгода будет превосходство армии (России – Ред.) в два раза – два миллиона человек набирает Путин – то, о чем мы говорим?.. С тех пор, как мы вступили в войну на территории Российской Федерации, война из оборонительной перешла в наступательную стадию и, согласно свидетельствам российских (источников – Ред.), которые, конечно, все проклятые, она стала захватнической, понимаете?", - сказал Василенко, добавив, что вообще "в этой войне победит тот, у кого больше снарядов".
Он предположил, что события будут развиваться так, как говорит кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс – а он говорит о "заморозке по линии огня". А потом будет еще один конфликт, он неминуем, "если Украина не будет реформирована".
Впрочем, в перспективу успешных реформ на Украине профессор не очень-то верит.
"Если за 30 лет мы так опустили страну, что раскрали все, то с какой стати мы её поднимем в следующие 30 лет, кто ее поднимет?", - задал он вопрос. И сам же ответил – пока нет лидеров, нет организации, можно говорить только о продолжении угасания страны.
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По мнению Василенко, "война закончится неожиданно", она закончится тогда, когда будут внутренние волнения, когда люди устанут от войны и большинство поймет, что "никакой победный план не обеспечивает победу над громадной территорией России".
При этом профессор напомнил о высказываниях некоторых русских политологов, вопрошающих, что делать потом, после победы России, с центральной Украиной, как ее переваривать.
А что можно будет считать победой для Киева? Василенко заявил, что сам он готов считать победой "сохранение того, что называется остатками Украины - при условии социальной революции и при условии социальных преобразований".
Если же нет, если не будет преобразований, то тогда, по мнению профессора, через сто лет тут (на остатках Украины — Ред.) будут танцевать вьетнамцы и китайцы - "будут есть борщ и вспоминать, что были такие люди, хохлы или украинцы, вот они протанцевали свою страну и Майдан".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУЗападРоссияВС РФВладимир ПутинЯдерное оружиеИгорь МосийчукэкспертыДжей Ди ВэнсСергей ЛещенкоВладимир ЗеленскийКиевДжо БайденВерховная РадаРеспубликанская партия
 
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