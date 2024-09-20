Виталий Вехов о взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США - 20.09.2024 Украина.ру
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Виталий Вехов о взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США
Виталий Вехов о взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США - 20.09.2024 Украина.ру
Виталий Вехов о взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США
Российский учёный-криминалист, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталий Вехов считает, что, пока не выбран президент США, взрывы в Ливане не единственный теракт
2024-09-20T10:03
2024-09-20T11:31
интервью
сша
ливан
украина
биньямин нетаньяху
ес
хезболла
взрыв
теракт
брикс
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Эксперт предположил, что могут готовить Украина и Запад для России, в интервью изданию Украина.ру.В Ливане 18 и 19 сентября тысячи пейджеров и раций членов "Хезболлы" сдетонировали и нанесли увечья им самим и окружающим. Позже начали взрываться радиостанции, ноутбуки и скутеры. Ранения получили более 4 тысяч человек.— Виталий Борисович, почему именно пейджеры были использованы для такой акции?— Как вы знаете, было две серии взрывов в течение трех дней. Первая волна — это пейджеры. Вторая — планшеты.Причем изготовители этих устройств находятся на территории Евросоюза и являются либо дочерними компаниями, либо фирмами, купившими лейблы. Напомню, что на днях исполнительный директор по ЕС из южнокорейской фирмы дал комментарий СМИ на эту тему.[Тайваньская компания Gold Apollo не производила пейджеры, которые были подорваны в Ливане, заявил журналистам ее основатель Су Цинкуан. Бизнесмен уточнил, что пейджеры были изготовлены европейской фирмой, которая имеет право использовать тайваньский бренд, но не назвал ее].Почему пейджеры? Пейджеры — средства однополосной связи для приема и отправки коротких сообщений, которые просуществовали на рынке с 1992-го по 1994-й.В них используется не IP-протокол связи. Там другая система кодирования информации, которая не привязана к геостационарным станциям. Нельзя определить местоположение абонента, который отправляет сообщения и адресата, который получает месседж.То есть это дешевый и защищенный канал для коммуникации. Такими средствами связи часто пользуются террористы, торговцы наркотиками и иные преступники. А раз спрос на это есть, старую технику продолжают выпускать в новой упаковке.— Как детонация гаджетов была проведена технически? Устройства взорвались или их взломали?— Это не взрыв источников, блоков питания. В устройства связи на производственном уровне был внедрен пластид. Там находился, по моему мнению, пластид семейства C-4, который активировали сигналом со спутника.Как эксперт могу подтвердить, что это промышленное производство специальных взрывчатых веществ на территории Евросоюза. Именно эта партия устройств, которые используют программное обеспечение по старой системе кодирования без определения географического месторасположения, управлялась со спутника. Это оружие массового поражения.В рамках российского законодательства это классифицируется как теракт, от которого пострадали граждане и других государств. Посол из Ирана, например, который ехал на переговоры по мирному урегулированию израильско-арабского конфликта, был ранен.Согласно моим данным, это давно спланировала израильская разведка "Моссад", и связано все это с избирательной кампанией в США.— Почему вы так считаете?— Не стоит плоско смотреть — нужно взирать на шахматную доску в 3D измерении.Для простого обывателя может показаться, что, да, произошел теракт. Но в Америке идут непростые выборы после убийства Кеннеди в 1968 году. Это все заточено туда. Обратите внимание, что за день до взрывов в Израиль приезжал представитель спецслужб США и беседовал с Нетаньяху...Так вот, пока не выбран президент США, это не единственный теракт — будут еще. В том числе и со стороны Украины — у нее с Израилем общий кукловод. Не удивлюсь, если мы увидим отключение России от Интернета — им мало взорвать только газопровод. Поэтому нам необходимо создавать альтернативную систему передачи данных для себя, Китая, Индии и тех стран, которые вступят в БРИКС по итогу саммита в Казани.Если задуманное удастся, то мы получим полный цикл обеспечения, ресурсный и финансовый, независимый от долларовой системы. И будем достаточно устойчивы минимум 50 лет.Россия — это ресурсы, это наш крипторубль. Второй элемент, обеспечивающий стабильность данной системы — это криптоюань. Плюс, криптобрахма у Индии. А основной держатель долговых обязательств США — это Китай (67 триллионов долларов).— Вы сказали со стороны Украины тоже могут быть теракты. А точно такую же атаку на россиян, через гаджеты, они могут организовать?— Все, что они могли, показали в Курске. И то, там действовали не украинцы, а наемники — поляки, немцы и другие.Более подробно о том, что происходит между Израилем и Ливаном, в материале Анастасии Градинаровой "Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по Ливану.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, ливан, украина, биньямин нетаньяху, ес, хезболла, взрыв, теракт, брикс, израиль, палестино-израильский конфликт
Интервью, США, Ливан, Украина, Биньямин Нетаньяху, ЕС, Хезболла, взрыв, теракт, БРИКС, Израиль, Палестино-израильский конфликт

Виталий Вехов о взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США

10:03 20.09.2024 (обновлено: 11:31 20.09.2024)
 
Виталий Вехов
Виталий Вехов
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Российский учёный-криминалист, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталий Вехов считает, что, пока не выбран президент США, взрывы в Ливане не единственный теракт
Эксперт предположил, что могут готовить Украина и Запад для России, в интервью изданию Украина.ру.
В Ливане 18 и 19 сентября тысячи пейджеров и раций членов "Хезболлы" сдетонировали и нанесли увечья им самим и окружающим. Позже начали взрываться радиостанции, ноутбуки и скутеры. Ранения получили более 4 тысяч человек.
— Виталий Борисович, почему именно пейджеры были использованы для такой акции?
— Как вы знаете, было две серии взрывов в течение трех дней. Первая волна — это пейджеры. Вторая — планшеты.
Причем изготовители этих устройств находятся на территории Евросоюза и являются либо дочерними компаниями, либо фирмами, купившими лейблы. Напомню, что на днях исполнительный директор по ЕС из южнокорейской фирмы дал комментарий СМИ на эту тему.
[Тайваньская компания Gold Apollo не производила пейджеры, которые были подорваны в Ливане, заявил журналистам ее основатель Су Цинкуан. Бизнесмен уточнил, что пейджеры были изготовлены европейской фирмой, которая имеет право использовать тайваньский бренд, но не назвал ее].
Почему пейджеры? Пейджеры — средства однополосной связи для приема и отправки коротких сообщений, которые просуществовали на рынке с 1992-го по 1994-й.
В них используется не IP-протокол связи. Там другая система кодирования информации, которая не привязана к геостационарным станциям. Нельзя определить местоположение абонента, который отправляет сообщения и адресата, который получает месседж.
То есть это дешевый и защищенный канал для коммуникации. Такими средствами связи часто пользуются террористы, торговцы наркотиками и иные преступники. А раз спрос на это есть, старую технику продолжают выпускать в новой упаковке.
Виталий Вехов
09:55
Виталий Вехов: кто онРоссийский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕ, полковник милиции и полковник юстиции в запасе, основатель научной школы и нового научного направления "Цифровая криминалистика".
— Как детонация гаджетов была проведена технически? Устройства взорвались или их взломали?
— Это не взрыв источников, блоков питания. В устройства связи на производственном уровне был внедрен пластид. Там находился, по моему мнению, пластид семейства C-4, который активировали сигналом со спутника.
Как эксперт могу подтвердить, что это промышленное производство специальных взрывчатых веществ на территории Евросоюза. Именно эта партия устройств, которые используют программное обеспечение по старой системе кодирования без определения географического месторасположения, управлялась со спутника. Это оружие массового поражения.
В рамках российского законодательства это классифицируется как теракт, от которого пострадали граждане и других государств. Посол из Ирана, например, который ехал на переговоры по мирному урегулированию израильско-арабского конфликта, был ранен.
Согласно моим данным, это давно спланировала израильская разведка "Моссад", и связано все это с избирательной кампанией в США.
Ливан, теракты
Ливан, теракты
Ливан, теракты
— Почему вы так считаете?
— Не стоит плоско смотреть — нужно взирать на шахматную доску в 3D измерении.
Для простого обывателя может показаться, что, да, произошел теракт. Но в Америке идут непростые выборы после убийства Кеннеди в 1968 году. Это все заточено туда. Обратите внимание, что за день до взрывов в Израиль приезжал представитель спецслужб США и беседовал с Нетаньяху...
Так вот, пока не выбран президент США, это не единственный теракт — будут еще. В том числе и со стороны Украины — у нее с Израилем общий кукловод.
Не удивлюсь, если мы увидим отключение России от Интернета — им мало взорвать только газопровод. Поэтому нам необходимо создавать альтернативную систему передачи данных для себя, Китая, Индии и тех стран, которые вступят в БРИКС по итогу саммита в Казани.
Если задуманное удастся, то мы получим полный цикл обеспечения, ресурсный и финансовый, независимый от долларовой системы. И будем достаточно устойчивы минимум 50 лет.
Россия — это ресурсы, это наш крипторубль. Второй элемент, обеспечивающий стабильность данной системы — это криптоюань. Плюс, криптобрахма у Индии. А основной держатель долговых обязательств США — это Китай (67 триллионов долларов).
— Вы сказали со стороны Украины тоже могут быть теракты. А точно такую же атаку на россиян, через гаджеты, они могут организовать?
— Все, что они могли, показали в Курске. И то, там действовали не украинцы, а наемники — поляки, немцы и другие.
© Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк
© Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Более подробно о том, что происходит между Израилем и Ливаном, в материале Анастасии Градинаровой "Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по Ливану.
 
ИнтервьюСШАЛиванУкраинаБиньямин НетаньяхуЕСХезболлавзрывтерактБРИКСИзраильПалестино-израильский конфликт
 
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