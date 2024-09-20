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Захарова: украинский террористический спрут разрастается

Захарова: украинский террористический спрут разрастается - 20.09.2024 Украина.ру

Захарова: украинский террористический спрут разрастается

С каждым днем появляется все больше доказательств того, что Украина вовлечена в международное террористическое движение. Эти факты демонстрируют реальную сущность киевского режима. Об этом 20 сентября в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-09-20T12:15

2024-09-20T12:15

2024-09-20T12:15

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Она обратила внимание на недавние сообщения турецкой и сирийской газет "Айдынлык" и "Аль-Ватан" о сотрудничестве Киева и лично руководителя Главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова* с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**).Захарова подчеркнула, что объединились они для решения вопросов вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб для совместной подготовки атак на Россию. И уже известно о том, что 250 инструкторов ВСУ на днях прибыли в этот город для обучения террористов.Еще один факт, добавила Захарова, это недавнее признание представителя малийской группировки "Стратегический альянс защиты народа Азавада" Мохаммеда Рамадана, подтвердившего объединение усилий с Украиной против России.Личность задержанного Райана Раута, покушавшегося на жизнь экс-президента США Дональда Трампа, также говорит о том, что киевский режим занимается вербовкой иностранцев, в том числе из Афганистана, отметила дипломат.На днях сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ.Еще за несколько дне до этого турецкая газета Aydinlik написала, что располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе.Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций против России.* Признан в РФ террористом и экстремистом.** Террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20240916/1057470168.html

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новости, россия, украина, киев, мария захарова, кирилл буданов, дональд трамп, вооруженные силы украины, терроризм