Захарова: украинский террористический спрут разрастается
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
С каждым днем появляется все больше доказательств того, что Украина вовлечена в международное террористическое движение. Эти факты демонстрируют реальную сущность киевского режима. Об этом 20 сентября в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она обратила внимание на недавние сообщения турецкой и сирийской газет "Айдынлык" и "Аль-Ватан" о сотрудничестве Киева и лично руководителя Главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова* с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**).
Захарова подчеркнула, что объединились они для решения вопросов вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб для совместной подготовки атак на Россию. И уже известно о том, что 250 инструкторов ВСУ на днях прибыли в этот город для обучения террористов.
Еще один факт, добавила Захарова, это недавнее признание представителя малийской группировки "Стратегический альянс защиты народа Азавада" Мохаммеда Рамадана, подтвердившего объединение усилий с Украиной против России.
Личность задержанного Райана Раута, покушавшегося на жизнь экс-президента США Дональда Трампа, также говорит о том, что киевский режим занимается вербовкой иностранцев, в том числе из Афганистана, отметила дипломат.
"Все подобные факты убедительно свидетельствуют о реальной сущности этого режима, который перешёл к прямой террористической деятельности. Украинский террористический спрут разрастается, пуская в расход как граждан Украины, так и наёмников, угрожая при этом безопасности всего мира. Киевский режим давно делает ставку на терроризм, угрожая всему миру непредсказуемыми и крайне опасными последствиями", - написала Захарова, подчеркнув, что украинские террористы продолжают смотреть в том числе в сторону Курской АЭС.
На днях сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ.
Еще за несколько дне до этого турецкая газета Aydinlik написала, что располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе.
16 сентября, 10:11Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИРуководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ
Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций против России.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
** Террористическая организация, запрещенная в России