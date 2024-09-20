Захарова: украинский террористический спрут разрастается - 20.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240920/1057578646.html
Захарова: украинский террористический спрут разрастается
Захарова: украинский террористический спрут разрастается - 20.09.2024 Украина.ру
Захарова: украинский террористический спрут разрастается
С каждым днем появляется все больше доказательств того, что Украина вовлечена в международное террористическое движение. Эти факты демонстрируют реальную сущность киевского режима. Об этом 20 сентября в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-09-20T12:15
2024-09-20T12:15
новости
россия
украина
киев
мария захарова
кирилл буданов
дональд трамп
вооруженные силы украины
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg
Она обратила внимание на недавние сообщения турецкой и сирийской газет "Айдынлык" и "Аль-Ватан" о сотрудничестве Киева и лично руководителя Главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова* с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**).Захарова подчеркнула, что объединились они для решения вопросов вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб для совместной подготовки атак на Россию. И уже известно о том, что 250 инструкторов ВСУ на днях прибыли в этот город для обучения террористов.Еще один факт, добавила Захарова, это недавнее признание представителя малийской группировки "Стратегический альянс защиты народа Азавада" Мохаммеда Рамадана, подтвердившего объединение усилий с Украиной против России.Личность задержанного Райана Раута, покушавшегося на жизнь экс-президента США Дональда Трампа, также говорит о том, что киевский режим занимается вербовкой иностранцев, в том числе из Афганистана, отметила дипломат.На днях сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ.Еще за несколько дне до этого турецкая газета Aydinlik написала, что располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе.Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций против России.* Признан в РФ террористом и экстремистом.** Террористическая организация, запрещенная в России
https://ukraina.ru/20240916/1057470168.html
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f55194990c891eebc32cf1abe52f95f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, мария захарова, кирилл буданов, дональд трамп, вооруженные силы украины, терроризм
Новости, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Кирилл Буданов, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, терроризм

Захарова: украинский террористический спрут разрастается

12:15 20.09.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
С каждым днем появляется все больше доказательств того, что Украина вовлечена в международное террористическое движение. Эти факты демонстрируют реальную сущность киевского режима. Об этом 20 сентября в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она обратила внимание на недавние сообщения турецкой и сирийской газет "Айдынлык" и "Аль-Ватан" о сотрудничестве Киева и лично руководителя Главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова* с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**).
Захарова подчеркнула, что объединились они для решения вопросов вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб для совместной подготовки атак на Россию. И уже известно о том, что 250 инструкторов ВСУ на днях прибыли в этот город для обучения террористов.
Еще один факт, добавила Захарова, это недавнее признание представителя малийской группировки "Стратегический альянс защиты народа Азавада" Мохаммеда Рамадана, подтвердившего объединение усилий с Украиной против России.
Личность задержанного Райана Раута, покушавшегося на жизнь экс-президента США Дональда Трампа, также говорит о том, что киевский режим занимается вербовкой иностранцев, в том числе из Афганистана, отметила дипломат.

"Все подобные факты убедительно свидетельствуют о реальной сущности этого режима, который перешёл к прямой террористической деятельности. Украинский террористический спрут разрастается, пуская в расход как граждан Украины, так и наёмников, угрожая при этом безопасности всего мира. Киевский режим давно делает ставку на терроризм, угрожая всему миру непредсказуемыми и крайне опасными последствиями", - написала Захарова, подчеркнув, что украинские террористы продолжают смотреть в том числе в сторону Курской АЭС.

На днях сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ.
Еще за несколько дне до этого турецкая газета Aydinlik написала, что располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
16 сентября, 10:11
Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИРуководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ
Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций против России.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
** Террористическая организация, запрещенная в России
 
НовостиРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваКирилл БудановДональд ТрампВооруженные силы Украинытерроризм
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Кремль высказался о восстановлении контроля над приграничьем Курской области
13:32В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков
13:05Под управление ООН нужно передать не Крым, а Польшу: эксперты о польско-украинском конфликте
13:00Подготовка к выборам, взрывы и повреждения, ставка на терроризм. Главное на Украине на 13:00 20 сентября
12:57Лучшей рекламы не придумаешь: Кадыров показал, как два Кибертрака Илона Маска уезжают на СВО
12:34По лекалам Третьего рейха: Коновалов о создании на российском приграничье концлагерей ВСУ
12:15Захарова: украинский террористический спрут разрастается
11:48Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров"
10:49Второе пожизненное: вступившего в РДК* актера "Глухаря" снова судят
10:46Это уже не остановить: о глобальных последствиях теракта с пейджерами и большой войне – Ищенко
10:35Зеленский вывел Кулебу из ставки главнокомандующего
10:34По России можно бить безнаказанно? В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга
10:33Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой
10:21Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу
10:03Виталий Вехов о взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США
09:55Виталий Вехов: кто он
09:53Он будет скучать по НАТО. Человек, развязавший за 80 лет самую крупную войну в Европе, уходит в отставку
09:11Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму
09:00Новые санкции, провалы ВСУ, невежество польского министра. Главное на Украине на утро 20 сентября
08:09Главное за ночь 20 сентября
Лента новостейМолния