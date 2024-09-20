Виталий Вехов: кто он - 20.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240920/1057563484.html
Виталий Вехов: кто он
Виталий Вехов: кто он - 20.09.2024 Украина.ру
Виталий Вехов: кто он
Российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕ, полковник милиции и полковник юстиции в запасе, основатель научной школы и нового научного направления "Цифровая криминалистика".
2024-09-20T09:55
2024-09-20T09:56
россия
мвд
следственный комитет
rt
биография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057559683_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_2f314a1b4f15fe1dab4f0eb7130ed8a3.jpg
Виталий Борисович родился 1 февраля 1968 года в Волгограде.В 1992 году окончил инженерно-педагогический факультет Волгоградского ордена "Знак Почета" государственного педагогического института имени А.С. Серафимовича по специальности "общетехнические дисциплины". В 1995 году - очную адъюнктуру Высшей следственной школы МВД России по специальности "уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности".В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники", а в 2009 - докторскую по теме "Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки".С 1992 года работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом и профессором Волгоградской академии МВД России. С мая 2012 года по июль 2013 года был заведующим лабораторией по управлению профессиональными знаниями следствия Института повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации (Московская академия Следственного комитета Российской Федерации).Является профессором кафедры "Безопасность в цифровом мире" Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета) и профессором кафедры "Противодействие преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий" Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.Состоит в подкомитете № 1 "Безопасность финансовых (банковских) операций" Технического комитета № 122 "Стандарты финансовых операций" Центрального Банка Российской Федерации.Является экспертом в сфере информационной безопасности Международного информационного агентства "Россия сегодня" ("RT") и Координационного совета некоммерческих организаций России.Состоит в редакционных издательских советах научных журналов "Судебная экспертиза", "Вестник Алтайской академии экономики и права", "Юридическая психология".Имеет награды МВД, Следственного комитета и Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации, а также общественных некоммерческих организаций. Лауреат Международного конкурса "Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 2018" (2018, Киров); VI Всероссийского инновационного общественного конкурса на лучший учебник, учебное пособие и монографию (2019, Вятка).Является автором и соавтором более 250 научных и 30 учебно-методических работ, а также монографий и учебников.Учебно-методические работы Виталия Борисовича используются в обучении в ведущих отечественных и зарубежных учреждениях высшего профессионального образования.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057559683_117:0:1717:1200_1920x0_80_0_0_850f6ad95c0b5c177ab98e6823824a63.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, мвд, следственный комитет, rt, биография
Россия, МВД, Следственный комитет, RT, биография

Виталий Вехов: кто он

09:55 20.09.2024 (обновлено: 09:56 20.09.2024)
 
Виталий Вехов
Виталий Вехов
Читать в
Российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕ, полковник милиции и полковник юстиции в запасе, основатель научной школы и нового научного направления "Цифровая криминалистика".
Виталий Борисович родился 1 февраля 1968 года в Волгограде.
В 1992 году окончил инженерно-педагогический факультет Волгоградского ордена "Знак Почета" государственного педагогического института имени А.С. Серафимовича по специальности "общетехнические дисциплины". В 1995 году - очную адъюнктуру Высшей следственной школы МВД России по специальности "уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности".
В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники", а в 2009 - докторскую по теме "Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки".
С 1992 года работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом и профессором Волгоградской академии МВД России. С мая 2012 года по июль 2013 года был заведующим лабораторией по управлению профессиональными знаниями следствия Института повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации (Московская академия Следственного комитета Российской Федерации).
Является профессором кафедры "Безопасность в цифровом мире" Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета) и профессором кафедры "Противодействие преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий" Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
Состоит в подкомитете № 1 "Безопасность финансовых (банковских) операций" Технического комитета № 122 "Стандарты финансовых операций" Центрального Банка Российской Федерации.
Является экспертом в сфере информационной безопасности Международного информационного агентства "Россия сегодня" ("RT") и Координационного совета некоммерческих организаций России.
Состоит в редакционных издательских советах научных журналов "Судебная экспертиза", "Вестник Алтайской академии экономики и права", "Юридическая психология".
Имеет награды МВД, Следственного комитета и Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации, а также общественных некоммерческих организаций. Лауреат Международного конкурса "Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 2018" (2018, Киров); VI Всероссийского инновационного общественного конкурса на лучший учебник, учебное пособие и монографию (2019, Вятка).
Является автором и соавтором более 250 научных и 30 учебно-методических работ, а также монографий и учебников.
Учебно-методические работы Виталия Борисовича используются в обучении в ведущих отечественных и зарубежных учреждениях высшего профессионального образования.
 
РоссияМВДСледственный комитетRTбиография
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49Второе пожизненное: вступившего в РДК* актера "Глухаря" снова судят
10:46Это уже не остановить: о глобальных последствиях теракта с пейджерами и большой войне – Ищенко
10:35Зеленский вывел Кулебу из ставки главнокомандующего
10:34По России можно бить безнаказанно? В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга
10:33Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой
10:21Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу
10:03Виталий Вехов о взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США
09:55Виталий Вехов: кто он
09:53Он будет скучать по НАТО. Человек, развязавший за 80 лет самую крупную войну в Европе, уходит в отставку
09:11Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму
09:00Новые санкции, провалы ВСУ, невежество польского министра. Главное на Украине на утро 20 сентября
08:09Главное за ночь 20 сентября
07:52Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем Востоке
06:45Молится о коллапсе России и чахнет над вышиванками. Чем занимается лидер "оранжевых" Виктор Ющенко
06:25"Ядерные удары по Киеву более чем реальны". Украинские эксперты о неожиданном окончании войны
06:15Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый
06:10Комикс о Донбассе, возвращение рок-легенд, Кустурица об украинском православии. События культуры
06:00"Надо завесить все, что можно": Рожин о том, почему нужно наращивать число дронов, РЭБов и тепловизоров
05:53Алексей Кочетков: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену
05:45"Просто и кроваво": эксперт рассказал, как ВС РФ создают точки притяжения и ликвидируют части ВСУ
Лента новостейМолния