https://ukraina.ru/20240920/1057563484.html

Виталий Вехов: кто он

Виталий Вехов: кто он - 20.09.2024 Украина.ру

Виталий Вехов: кто он

Российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕ, полковник милиции и полковник юстиции в запасе, основатель научной школы и нового научного направления "Цифровая криминалистика".

2024-09-20T09:55

2024-09-20T09:55

2024-09-20T09:56

россия

мвд

следственный комитет

rt

биография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057559683_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_2f314a1b4f15fe1dab4f0eb7130ed8a3.jpg

Виталий Борисович родился 1 февраля 1968 года в Волгограде.В 1992 году окончил инженерно-педагогический факультет Волгоградского ордена "Знак Почета" государственного педагогического института имени А.С. Серафимовича по специальности "общетехнические дисциплины". В 1995 году - очную адъюнктуру Высшей следственной школы МВД России по специальности "уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности".В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники", а в 2009 - докторскую по теме "Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки".С 1992 года работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом и профессором Волгоградской академии МВД России. С мая 2012 года по июль 2013 года был заведующим лабораторией по управлению профессиональными знаниями следствия Института повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации (Московская академия Следственного комитета Российской Федерации).Является профессором кафедры "Безопасность в цифровом мире" Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета) и профессором кафедры "Противодействие преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий" Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.Состоит в подкомитете № 1 "Безопасность финансовых (банковских) операций" Технического комитета № 122 "Стандарты финансовых операций" Центрального Банка Российской Федерации.Является экспертом в сфере информационной безопасности Международного информационного агентства "Россия сегодня" ("RT") и Координационного совета некоммерческих организаций России.Состоит в редакционных издательских советах научных журналов "Судебная экспертиза", "Вестник Алтайской академии экономики и права", "Юридическая психология".Имеет награды МВД, Следственного комитета и Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации, а также общественных некоммерческих организаций. Лауреат Международного конкурса "Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 2018" (2018, Киров); VI Всероссийского инновационного общественного конкурса на лучший учебник, учебное пособие и монографию (2019, Вятка).Является автором и соавтором более 250 научных и 30 учебно-методических работ, а также монографий и учебников.Учебно-методические работы Виталия Борисовича используются в обучении в ведущих отечественных и зарубежных учреждениях высшего профессионального образования.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, мвд, следственный комитет, rt, биография