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Кремль высказался о восстановлении контроля над приграничьем Курской области
Кремль высказался о восстановлении контроля над приграничьем Курской области - 20.09.2024 Украина.ру
Кремль высказался о восстановлении контроля над приграничьем Курской области
Контроль над российскими территориями, на которые попытались вторгнуться Вооруженные силы Украины, будет восстановлен. Об этом 20 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-09-20T13:32
2024-09-20T13:32
2024-09-20T13:32
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курская область
дмитрий песков
кремль
россия
вооруженные силы украины
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"Наши военные делают свою работу, они ее сделают. Контроль будет восстановлен, - как и каким образом, естественно, планы военных здесь не могут быть публичными. У нас в этом сомнений нет", - заверил официальный представитель Кремля.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Минобороны России в пятницу указало, что российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 370 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий.За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка и другую технику. Подробнее о попытке ВСУ атаковать - в материале Курская авантюра превратилась для ВСУ в Курскую мясорубку. Главное на Украине на 13:00 18 сентября на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, дмитрий песков, кремль, россия, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Дмитрий Песков, Кремль, Россия, Вооруженные силы Украины
Кремль высказался о восстановлении контроля над приграничьем Курской области
Контроль над российскими территориями, на которые попытались вторгнуться Вооруженные силы Украины, будет восстановлен. Об этом 20 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Наши военные делают свою работу, они ее сделают. Контроль будет восстановлен, - как и каким образом, естественно, планы военных здесь не могут быть публичными. У нас в этом сомнений нет", - заверил официальный представитель Кремля.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Минобороны России в пятницу указало, что российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 370 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий.
За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка и другую технику.