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Зеленский вывел Кулебу из ставки главнокомандующего

Зеленский вывел Кулебу из ставки главнокомандующего - 20.09.2024 Украина.ру

Зеленский вывел Кулебу из ставки главнокомандующего

Владимир Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего Украины, следует из его указа

2024-09-20T10:35

2024-09-20T10:35

2024-09-20T10:35

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Зеленский вывел из Ставки экс-главу МИД Дмитрия Кулебу и ввел его преемника Андрея Сибигу.Как следует из документа, в ставку также вошли министр развития территорий Алексей Кулеба и министр стратегической промышленности Герман Сметанин.Кроме того, в персональный состав ставки утвержден внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.В начале сентября на Украине после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.Председатель комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе заявляла, что Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение.Подробнее об отставке Кулебы - в материале Перестановки в МИД Украины: чем Кулеба не угодил Зеленскому? на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид, верховная рада