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Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой
Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой - 20.09.2024 Украина.ру
Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой
Правозащитный центр "Сорок сороков" направил обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить экстрасенса Анатолия Кашпировского на мошенничество и уклонение от уплаты налогов, передает 20 сентября телеграм-канал SHOT
2024-09-20T10:33
2024-09-20T10:33
2024-09-20T10:34
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Активистов обеспокоило, что на сеансы, который Кашпировский завуалировано называет "творческими встречами", приходят пожилые люди, которые мечтают вылечиться, они обращаются к мужчине вместо врачей. Активисты добавили, что участников встречи просят приносить с собой килограммы хлорки, а на нее у людей может быть аллергия.Также гипнотизера попросили проверить на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации: согласно данным очевидцев, оплату за встречи Кашпировский требует переводить себе на карточку или отдавать наличными.Накануне сообщалось, что прославившийся в 90-х уроженец Хмельницкой области Украинской ССР Анатолий Кашпировский вернулся в Москву, вновь проводит магические сеансы и за четыре дня уже якобы успел заработать около шести миллионов рублей.Организовывать мероприятия Кашпировскому помогают совладельцы компании в области исполнительских искусств, зарегистрированной в Казахстане, пишут СМИ.Подробнее о магах и чародеях - в материале "Медитация и позитив". Ведический маг назвал средство от коронавируса на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Москва, Казахстан, Следственный комитет
Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой
10:33 20.09.2024 (обновлено: 10:34 20.09.2024)
Правозащитный центр "Сорок сороков" направил обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить экстрасенса Анатолия Кашпировского на мошенничество и уклонение от уплаты налогов, передает 20 сентября телеграм-канал SHOT
Активистов обеспокоило, что на сеансы, который Кашпировский завуалировано называет "творческими встречами", приходят пожилые люди, которые мечтают вылечиться, они обращаются к мужчине вместо врачей. Активисты добавили, что участников встречи просят приносить с собой килограммы хлорки, а на нее у людей может быть аллергия.
Также гипнотизера попросили проверить на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации: согласно данным очевидцев, оплату за встречи Кашпировский требует переводить себе на карточку или отдавать наличными.
Накануне сообщалось, что прославившийся в 90-х уроженец Хмельницкой области Украинской ССР Анатолий Кашпировский вернулся в Москву
, вновь проводит магические сеансы и за четыре дня уже якобы успел заработать около шести миллионов рублей.
Организовывать мероприятия Кашпировскому помогают совладельцы компании в области исполнительских искусств, зарегистрированной в Казахстане
, пишут СМИ.