Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой - 20.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240920/1057574905.html
Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой
Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой - 20.09.2024 Украина.ру
Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой
Правозащитный центр "Сорок сороков" направил обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить экстрасенса Анатолия Кашпировского на мошенничество и уклонение от уплаты налогов, передает 20 сентября телеграм-канал SHOT
2024-09-20T10:33
2024-09-20T10:34
новости
россия
москва
казахстан
следственный комитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102974/89/1029748975_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a366f7dfcc990644d9c62ff2330b09e9.jpg.webp
Активистов обеспокоило, что на сеансы, который Кашпировский завуалировано называет "творческими встречами", приходят пожилые люди, которые мечтают вылечиться, они обращаются к мужчине вместо врачей. Активисты добавили, что участников встречи просят приносить с собой килограммы хлорки, а на нее у людей может быть аллергия.Также гипнотизера попросили проверить на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации: согласно данным очевидцев, оплату за встречи Кашпировский требует переводить себе на карточку или отдавать наличными.Накануне сообщалось, что прославившийся в 90-х уроженец Хмельницкой области Украинской ССР Анатолий Кашпировский вернулся в Москву, вновь проводит магические сеансы и за четыре дня уже якобы успел заработать около шести миллионов рублей.Организовывать мероприятия Кашпировскому помогают совладельцы компании в области исполнительских искусств, зарегистрированной в Казахстане, пишут СМИ.Подробнее о магах и чародеях - в материале "Медитация и позитив". Ведический маг назвал средство от коронавируса на сайте Украина.ру.
россия
москва
казахстан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102974/89/1029748975_65:0:1136:803_1920x0_80_0_0_e4bc0a99a1bdb1f6a3487db460ca27fe.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, казахстан, следственный комитет
Новости, Россия, Москва, Казахстан, Следственный комитет

Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой

10:33 20.09.2024 (обновлено: 10:34 20.09.2024)
 
© Чита.руКашпировский
Кашпировский
© Чита.ру
Читать в
Правозащитный центр "Сорок сороков" направил обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить экстрасенса Анатолия Кашпировского на мошенничество и уклонение от уплаты налогов, передает 20 сентября телеграм-канал SHOT
Активистов обеспокоило, что на сеансы, который Кашпировский завуалировано называет "творческими встречами", приходят пожилые люди, которые мечтают вылечиться, они обращаются к мужчине вместо врачей. Активисты добавили, что участников встречи просят приносить с собой килограммы хлорки, а на нее у людей может быть аллергия.
Также гипнотизера попросили проверить на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации: согласно данным очевидцев, оплату за встречи Кашпировский требует переводить себе на карточку или отдавать наличными.
Накануне сообщалось, что прославившийся в 90-х уроженец Хмельницкой области Украинской ССР Анатолий Кашпировский вернулся в Москву, вновь проводит магические сеансы и за четыре дня уже якобы успел заработать около шести миллионов рублей.
Организовывать мероприятия Кашпировскому помогают совладельцы компании в области исполнительских искусств, зарегистрированной в Казахстане, пишут СМИ.
Подробнее о магах и чародеях - в материале "Медитация и позитив". Ведический маг назвал средство от коронавируса на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМоскваКазахстанСледственный комитет
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49Второе пожизненное: вступившего в РДК* актера "Глухаря" снова судят
10:46Это уже не остановить: о глобальных последствиях теракта с пейджерами и большой войне – Ищенко
10:35Зеленский вывел Кулебу из ставки главнокомандующего
10:34По России можно бить безнаказанно? В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга
10:33Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой
10:21Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу
10:03Виталий Вехов о взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США
09:55Виталий Вехов: кто он
09:53Он будет скучать по НАТО. Человек, развязавший за 80 лет самую крупную войну в Европе, уходит в отставку
09:11Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму
09:00Новые санкции, провалы ВСУ, невежество польского министра. Главное на Украине на утро 20 сентября
08:09Главное за ночь 20 сентября
07:52Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем Востоке
06:45Молится о коллапсе России и чахнет над вышиванками. Чем занимается лидер "оранжевых" Виктор Ющенко
06:25"Ядерные удары по Киеву более чем реальны". Украинские эксперты о неожиданном окончании войны
06:15Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый
06:10Комикс о Донбассе, возвращение рок-легенд, Кустурица об украинском православии. События культуры
06:00"Надо завесить все, что можно": Рожин о том, почему нужно наращивать число дронов, РЭБов и тепловизоров
05:53Алексей Кочетков: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену
05:45"Просто и кроваво": эксперт рассказал, как ВС РФ создают точки притяжения и ликвидируют части ВСУ
Лента новостейМолния