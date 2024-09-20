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Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой

Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой - 20.09.2024 Украина.ру

Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой

Правозащитный центр "Сорок сороков" направил обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить экстрасенса Анатолия Кашпировского на мошенничество и уклонение от уплаты налогов, передает 20 сентября телеграм-канал SHOT

2024-09-20T10:33

2024-09-20T10:33

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Активистов обеспокоило, что на сеансы, который Кашпировский завуалировано называет "творческими встречами", приходят пожилые люди, которые мечтают вылечиться, они обращаются к мужчине вместо врачей. Активисты добавили, что участников встречи просят приносить с собой килограммы хлорки, а на нее у людей может быть аллергия.Также гипнотизера попросили проверить на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации: согласно данным очевидцев, оплату за встречи Кашпировский требует переводить себе на карточку или отдавать наличными.Накануне сообщалось, что прославившийся в 90-х уроженец Хмельницкой области Украинской ССР Анатолий Кашпировский вернулся в Москву, вновь проводит магические сеансы и за четыре дня уже якобы успел заработать около шести миллионов рублей.Организовывать мероприятия Кашпировскому помогают совладельцы компании в области исполнительских искусств, зарегистрированной в Казахстане, пишут СМИ.Подробнее о магах и чародеях - в материале "Медитация и позитив". Ведический маг назвал средство от коронавируса на сайте Украина.ру.

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