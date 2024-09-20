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Он будет скучать по НАТО. Человек, развязавший за 80 лет самую крупную войну в Европе, уходит в отставку

Он будет скучать по НАТО. Человек, развязавший за 80 лет самую крупную войну в Европе, уходит в отставку - 20.09.2024 Украина.ру

Он будет скучать по НАТО. Человек, развязавший за 80 лет самую крупную войну в Европе, уходит в отставку

Сегодня источники не сообщают, порвали ли от радости и в Брюсселе, как при проводах тещи, два баяна при финальной речи генсека НАТО Йенса Столтенберга, которой он прощался с Альянсом. Однако подтвердился главный тезис Шарля Мориса Талейрана: война слишком серьезное дело, чтобы поручать ее военным.

2024-09-20T09:53

2024-09-20T09:53

2024-09-20T10:30

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Уж больно они заигрываются в солдатики и готовы воевать бесконечно. Столтенберг, однако, подтвердил, что еще хуже бывает, когда войну поручают "пиджаку". Так на языке военных называется гражданский человек, который приходит во главу армии, минобороны или военного союза, а потом никак не может уйти и бредит новыми победами. Военными, разумеется. В будущем тоже.Столтенберг встал во главе НАТО 1 октября 2014 года, мнил себя полководцем 10 лет и уйдет вот через 10 дней. Но куда?! По информации американского издания Politico, теперь он станет руководителем Мюнхенской конференции по безопасности. Это такое "збиговысько" (по-русски – сборище) влиятельных дядек и тетек (политиков, военных, представителей бизнеса, нарванных активистов, ученых и экспертов по вопросам безопасности), которое с 1963 года проводится в Мюнхене (Германия). И обсуждает актуальные вопросы внешней политики, политики безопасности и обороны вне дипломатических и протокольных требований.Эта самая большая в мире конференция по такого рода вопросам ранее называлась "Конференцией по военным вопросам". И потому, видимо, кто-то решил, что "штатскому генералу" Столтенбергу там самое место. Тем более что в Мюнхене в последнее время чаще обсуждают не вопросы мира и безопасности, а то, как сильнее насолить России и как можно больше извести людей. В войнах, против которых якобы все борются.Столтенберг сделал серьезную заявку на успех в поджигании войн и на новом поприще, когда в указанной выше прощальной речи нарезал остающимся в НАТО пять его главных задач на будущее, который он назвал "уроками".Перво-наперво он завещал своим последователям в НАТО наращивать расходы на оборону. "Мы должны быть готовы заплатить цену за мир. Чем больше денег, тем сильнее наша оборона, тем эффективнее наше сдерживание, тем выше наша безопасность",— вещал Йенс. И напомнил, что еще в 2006 году, задолго до него, в НАТО было решено, что страны-члены должны тратить на оборону 2% ВВП. Тогда-де всем всего хватит для победы над любым врагом.Утвердили эту норму как обязательную лишь в 2023 году, на саммите в Вильнюсе, когда стало ясно, что ее выполняют лишь 18 стран из 31. Теперь же Столтенберг удовлетворенно констатировал: выполняют 23 из 32, и это, как говаривали Адольф Гитлер или нынешняя его сменщица Урсула фон дер Ляйен в "четвертом рейхе", "зер гут".Но Столтенбергу этого мало: "Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад (тратить 2% ВВП на оборону.— Авт.). Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность. Чтобы достичь всех согласованных целей, в ближайшие годы странам НАТО придется тратить на оборону значительно больше".Присутствующие уныло, но дружно кивали в знак согласия.Во-вторых, Столтенберга заявил, что в своей работе НАТО должна исходить из того, что "свобода важнее свободной торговли". В переводе на русский язык это означало, что впредь страны НАТО не должны покупать дешевые энергоносители у России, даже если им это выгодно, как было раньше, Потому что Россия "использовала газ как оружие".Теперь же Столтенберг призвал "не повторять ту же ошибку с Китаем", который по его словам, тоже нужно чмырить себе в ущерб. Потому что свобода важнее. И потому, что так приказали из Вашингтона, а это главное: приказ хозяина – не газета, его выполняют, а не обсуждают. "Яволь, мой фюрер!" (так точно, мой вождь) – вот единственно верная фраза общения с хозяевами. Не верите – спросите упомянутую Урсулу.В-третьих, сказал Столтенберг, "военная помощь — необходимое условие диалога". Другими словами, если НАТО хочет и впредь обзаводиться либо новыми членами, либо новыми друзьями, которых она планирует использовать в борьбе со своими врагами типа России, то должна для начала им помогать – напичкивать оружием и давать деньги.В первую очередь сегодня нужно помогать Украине, потому что она воюет с Россией. "Диалог эффективен только тогда, когда он подкреплен надежной обороной",— сказал Столтенберг, призвав союзников нарастить поставки оружия Украине. По его мнению, парадокс ситуации заключается в том, что чем больше вооружений НАТО дает Украине, тем больше уверенности в том, что она сможет добиться мира и закончить войну. Вот так вот, строго по геополитическому шутнику-провидцу Джорджу Оруэллу: мир – это война, а война – это мир.В-четвертых, уверен Столтенберг, для любых будущих военных операций за пределами территории НАТО должен быть четко определен план действий, и Альянс должен быть перед собой честен в том, чего он может достичь, а чего нет. Касается это всего – поиска союзников, войны и мира, обещания членства в организации и т. д.Тут Столтенберг призвал не бояться усилий Урсулы фон дер Ляйен по превращению Евросоюза в военизированную организацию, если это служит цели войны с Россией и делается так, "чтобы не дублировать и не конкурировать с НАТО"."Я приветствую увеличение усилий ЕС в области обороны", -- сказал уходящий генсек. По милитаризации континента он поработал славно, даже подгребая зады во втягивании в Альянс, как говорится, последышей – и нужных и ненужных, и сильных и слабых, и кривых и больных. При Столтенберге членами НАТО стали Черногория, Северная Македония, но также и Финляндия с Швецией. И две последних серьезно осложнили жизнь России – она вынуждена создавать новые рубежи обороны на северном участке своей границы.И наконец, пятый урок от Столтенберга в том, что "изоляционизм не принесет никому безопасности", а инвестиции в трансатлантические отношения — "единственный путь к успеху". То есть, с одной стороны, нужно противостоять России, ибо она несет ответственность за то, что диалог между НАТО и Россией рухнул.С другой – развивать постоянные связи с США, потому как там могут передумать и якшаться с Европой и НАТО. "Никогда нельзя воспринимать связь между Европой и Северной Америкой как нечто само собой разумеющееся", -- завещал генсек.При этом Столтенберг окончательно "похоронил" отношения между НАТО и Россией, потому что, по его словам, возможностей для возобновления диалога между ними "практически нет". И с ним тут в принципе, согласен и президент России Владимир. Путин, который, в частности, уже сказал, что, например, разрешение на удары вглубь России сделает НАТО участником конфликта в Украине.И то же время он Столтенберг очень гордится тем, что при нем наметился выход сотрудничества НАТО за пределы Евро-Атлантики -- началось укрепление связей с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Заговорили даже либо о расширении НАТО на Тихий океан, либо о создании в ИТР аналога Альянса.При этом Столтенберг еще страшно гордится тем, что он оставляет Североатлантический блок "сильным, единым и более важным, чем когда-либо". И расширенным максимально в вопросе членства, и с удвоенными общим бюджетом, и с тенденцией на увеличение военных расходов. "Каждый союзник должен оценить цену, но очевидно, что это значительно больше, чем 2% ВВП", -- сказал уходящий генсек."Я буду скучать по НАТО, по Брюсселю, по людям",— признался Столтенберг. И за ним явно будут скучать, потому что не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать: и НАТО уже ведет и готовится к будущей войне с Россией на более совершенной политической, дипломатической и технологической основе.И Украине это не несет ничего хорошего. С одной стороны, ее, как ослика морковкой перед мордой, будут зазывать к себе обещаниями членства.С другой будут толкать на войну с Россией, ибо, уверен Столтенберг, возобновление диалога с Москвой, завершение конфликта может базироваться только на силе Украины, которая "согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону".При этом, по его словам, руководство Украины само, без НАТО, должно решить, какие условия урегулирования украинского кризиса следует считать приемлемыми. И воевать, воевать, воевать. До победы. А НАТО видит свою задачу лишь в том, чтобы продолжать оказывать помощь Киеву, "чтобы он был в как можно более выгодных условиях на переговорах". А это и называется война.О других новых тенденциях и старых традициях в Европе - в статье Владимира Скачко "Четвертый рейх имени фон дер Ляйен. Евросоюз будут усиленно готовить к войне против России"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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россия, украина, брюссель, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, адольф гитлер, нато, ес, politico, мнения