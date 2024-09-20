"Это казалось странным": политолог рассказал, почему ВС РФ продолжили наступление именно на Донбассе - 20.09.2024 Украина.ру
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"Это казалось странным": политолог рассказал, почему ВС РФ продолжили наступление именно на Донбассе
"Это казалось странным": политолог рассказал, почему ВС РФ продолжили наступление именно на Донбассе - 20.09.2024 Украина.ру
"Это казалось странным": политолог рассказал, почему ВС РФ продолжили наступление именно на Донбассе
Для дальнейшего продвижения ВС РФ Донбасс казался одним из самых невыгодных направлений, потому что там расположены самые мощные оборонительные сооружения противника и больше всего войск ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
2024-09-20T05:15
2024-09-20T05:15
новости
россия
донбасс
украина
пётр скоробогатый
харьков
чернигов
сумы
вс рф
наступление
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Сейчас ВС РФ проводят успешную кампанию в Донбассе, на Покровском (Красноармейском) направлении. Это большой вопрос, которым многие задавались еще год назад, когда было не очень понятно, на каком направлении армия РФ приложит свои основные усилия, рассказал эксперт.Для дальнейшего продвижения ВС РФ Донбасс казался одним из самых невыгодных направлений, потому что там расположены самые мощные оборонительные сооружения противника и больше всего войск ВСУ и они наиболее опытные, отметил политолог.В этом случае сработала политическая целесообразность. России необходимо было возвращать Донбасс, ликвидировать угрозу обстрелов Донецка. Донбасс уже можно считать "старой" территорией РФ, учитывая, сколько он настрадался и насколько связан с Россией, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО том, будет ли решение Запада о выдачи разрешения Украине бить вглубь России считаться объявлением войны — в интервью Алексея Живова: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США
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россия
донбасс
украина
харьков
чернигов
сумы
донецк
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новости, россия, донбасс, украина, пётр скоробогатый, харьков, чернигов, сумы, вс рф, наступление, донецк, сво
Новости, Россия, Донбасс, Украина, Пётр Скоробогатый, Харьков, Чернигов, Сумы, ВС РФ, наступление, Донецк, СВО

"Это казалось странным": политолог рассказал, почему ВС РФ продолжили наступление именно на Донбассе

05:15 20.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Для дальнейшего продвижения ВС РФ Донбасс казался одним из самых невыгодных направлений, потому что там расположены самые мощные оборонительные сооружения противника и больше всего войск ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
Сейчас ВС РФ проводят успешную кампанию в Донбассе, на Покровском (Красноармейском) направлении. Это большой вопрос, которым многие задавались еще год назад, когда было не очень понятно, на каком направлении армия РФ приложит свои основные усилия, рассказал эксперт.
Для дальнейшего продвижения ВС РФ Донбасс казался одним из самых невыгодных направлений, потому что там расположены самые мощные оборонительные сооружения противника и больше всего войск ВСУ и они наиболее опытные, отметил политолог.
"И казалось странным в этом месте продолжать наступление, когда есть альтернативные варианты, большая граница с Украиной. И это не только Харьков, это и Чернигов, Сумы, где войск не так много, где есть большое пространство, где можно заходить в глубь территории и создавать угрозу и линиям снабжения, поиграть с угрозой на Киев", — подчеркнул Скоробогатый.
В этом случае сработала политическая целесообразность. России необходимо было возвращать Донбасс, ликвидировать угрозу обстрелов Донецка. Донбасс уже можно считать "старой" территорией РФ, учитывая, сколько он настрадался и насколько связан с Россией, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.ру
О том, будет ли решение Запада о выдачи разрешения Украине бить вглубь России считаться объявлением войны — в интервью Алексея Живова: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США
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