Под управление ООН нужно передать не Крым, а Польшу: эксперты о польско-украинском конфликте

Между Польшей и Украиной вновь намечается кризис. В прессу просочилась информация, что последняя встреча Зеленского с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским была напряженной, чуть ли не скандальной.

И все из-за позиции по вопросу эксгумации жертв Волынской резни. И тут спустя неделю Сикорский предложил компромисс по Крыму – передать полуостров под мандат ООН с последующим референдумом. Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своих соцсетях, что это неприемлемо, потому что "Россия нарушила международное право и должна ответить за это". Также на днях произошёл инцидент с украинским боксером Александром Усиком в аэропорту Кракова. Там его задержали, но быстро отпустили. Но Зеленский отреагировал лично и молниеносно: написал публичный пост, в котором выразил негодование по поводу отношения к украинскому гражданину. Усику (ходят слухи в экспертных кругах) прочат министерское кресло. И вообще он в хороших отношениях с Зеленским, даже недавно подарил ему свой чемпионский пояс. Возвращаясь к польско-украинским противоречиям, можно вспомнить и затяжную торговую блокаду фермеров на украинской границе. Тогда поляки не пускали зерно с украинской территории на свой рынок. Проблему замяли, но осадок остался. И вот новый виток напряженности. Что по этому поводу думают эксперты – в обзоре соцсетей.Общественный деятель Татьяна ПопПольское издание Onet, ранее сообщившее о ссоре Зеленского с Сикорским, сегодня вышло с заголовком: "До Зеленского не дошло". По данным журналистов, Польша намерена использовать свое предстоящее председательство в Евросоюзе для давления на Украину по "историческим разногласиям". Проще говоря, Варшава намерена добиться от "лучших друзей" эксгумации жертв Волынской резни, а вслед за этим – официального покаяния, и, возможно, компенсаций, а то и возврата бывшей собственности в будущем."Сикорский убедил Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, потому что он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении. До Зеленского это не дошло. Теперь украинцы будут приходить к нам по разным делам", - цитируют авторы свой источник, и прозрачно намекают, что времена исполнения всех хотелок Киева прошли. Параллельно с этим сам глава польского МИД выступил со "свежей и креативной" идеей передать Крым под мандат ООН для подготовки "честного референдума" когда-нибудь в далеком будущем. В реальности, естественно, Крым уже десять лет как российский и передать его куда-то можно только в галлюцинациях. Но Киев живет как раз в них, и Сикорский наверняка говорил с расчетом еще разок наступить на больную мозоль "союзников". Вот такие высокие отношения у "гиены Европы" с бывшими холопами. Осталось только гадать, поляки решили сейчас воспользоваться возможностью и просто одернуть давно зарвавшихся на международном уровне киевских клоунов, или это уже прицел на "Кресы Сходни" по итогам СВО?Политолог Юрий БаранчикИнтересное заявление от пана "Спасибо, США!" после взрыва "Северных потоков". Правда, врёт почти в каждом слове. Почему это Крым имеет для России "символическое" значение, зато "стратегическое" для Украины? И зачем тогда США вплоть до Русской весны планировали обустройство на крымской территории своих военных баз? Символизма ради?Отдельно отметим борзость пшека, решившего проверять, кто является "законным жителем Крыма", а кто - нет. Есть мнение, что под управление ООН на 20 лет нужно передать всю центральную Польшу. Потому что она, вместе с Варшавой, входила в состав России вплоть до 1915 года. А потом, после проверки законности проживания, провести референдум.Но оптимизма Сикорскому не занимать. "Украина через 20 лет" - это очень смелое заявление.Украинский политолог Владимир ФесенкоКогда сегодня услышал, а затем и прочитал информацию о "заявлении Сикорского" (министра иностранных дел Польши) о передаче Крыма под мандат ООН, а затем о проведении референдума в Крыму через 20 лет, я был очень удивлен. Дело в том, что СМИ сообщали, что такое "заявление" Сикорский сделал на конференции "Ялтинской европейской стратегии" (YES). Я был на этой конференции, состоявшейся 13-14 сентября, слышал там выступление Сикорского, но не слышал этого заявления. Конечно, я не был на всех мероприятиях этой конференции, мог что-нибудь пропустить. Но почему это "заявление" появилось только сегодня? Как я выяснил у коллег, также находившихся на конференции "Ялтинской европейской стратегии", слова Сикорского, которые сейчас тиражируют как его "заявление", прозвучали во время ночной неформальной дискуссии в формате "night cup" поздно вечером 13 сентября. Скорее всего, это было неофициальное мнение Сикорского ("политфантазии") о том, как можно было бы решить проблему Крыма компромиссным путем. Но никаких официальных заявлений по этой теме Сикорский на конференции YES не делал. И потому я считаю, что не совсем корректно говорить именно о "заявлении Сикорского".Почему это "заявление" начали вспоминать, тиражировать и критиковать только сейчас, почти через неделю, после того, как оно появилось? Любые значимые заявления участников конференции YES (от Зеленского до Майка Помпео или Джейка Салливана и многих других) цитировали почти сразу, в крайнем случае на следующий день. А здесь пауза в шесть дней. По законам оперативной журналистики это выглядит странно. Рискну предположить, что вся потасовка вокруг "заявления Сикорского" началась как следствие информации, появившейся в польских СМИ, об эмоционально напряженной встрече между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.Саму эту идею Сикорского подвергли критике совершенно правильно. Я напомню, что, собственно, предложил министр иностранных дел Польши. Как пишут разные украинские издания, Сикорский заявил, что Киев и Москва не смогут договориться о мире без демилитаризации Крыма. Он предложил передать Крым "под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и так далее… И мы могли бы отложить это на 20 лет". Мысль, мягко говоря, очень противоречива и спорна. Во-первых, она нереалистичная. Почти наверняка можно сказать, что Путин на такой компромисс не согласится. Не затем он захватывал и аннексировал Крым, чтобы потом передавать его под контроль ООН. Но наиболее ложна идея референдума, да еще через 20 лет. За это время русификация Крыма во всех смыслах только усилится, произойдет смена поколений (а Россия уже 10 лет идеологически форматирует жителей Крыма) и результат такого референдума будет известен заранее. Даже странно, что такие разумные западные политики, как Радослав Сикорский, все еще грезят идеями "демократических компромиссов" для решения проблемы тех территорий Украины, которые оккупировала и аннексировала Россия. Считаю, что Сикорскому обязательно нужно отреагировать на весь этот "информационный шум" о его "заявлении" и объяснить свою позицию, чтобы снять еще одну сугубо искусственную конфликтную проблему и в без того непростых отношениях между Польшей и Украиной на сегодняшний день.Однако обратим внимание и на другую проблему, уже с нашей стороны. По-моему, было бы совершенно неправильно начинать в Украине критическую информационную кампанию против Радослава Сикорского. Он, пожалуй, самый проукраинский министр в нынешнем польском правительстве и один из наиболее последовательных сторонников поддержки Украины среди европейских политиков. Воевать надо против врагов, а не против друзей, даже если они делают определенные ошибочные высказывания .С друзьями нужно преодолевать недоразумения и убедительно, но дружески объяснять им нашу позицию.Украинский аналитик Сергей МарченкоГлава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под контроль ООН, а затем провести там честный референдум. Думаю, господин Сикорский лучше должен передать под контроль ООН опилки в своей голове, которая мешают ему думать. Крым – это суверенная территория Украины. Никаких референдумов для осознания этого простого и понятного факта не требуется. В вопросе окончания войны компромиссы уместны и возможны. Но касаться они должны исключительно вопросов восстановления и компенсации ущерба, причиненного московией. Совсем другое дело – оккупированные территории. Никакие компромиссы ценой украинской земли неприемлемы. Это должны наверняка знать наши польские партнеры. Вот где должна быть нота протеста украинского МИД и публичное возмущение президента. Но Крым - это не так медийно важно, как Усик, реакции нет.Политолог Георгий БовтМосква, безусловно, отвергнет сейчас такое предложение. Однако примечательно, что оно отражает определенную эволюцию в позиции Варшавы, одного из самых твердых союзников Киева. Косвенно это означает признание, что "Крым - это особый случай". Жаль, что эволюция происходит так медленно.Политолог Вадим ТрухачевСсора главы польского МИД Сикорского с Зеленским хорошо показывает, что Польша - устойчивое национальное государство, чётко понимающее свои интересы. Зеля закатил истерику после того, как Сикорский потребовал разобраться с Волынской резнёй 1943-1944 гг. Польский гость дал понять, что без прощания с бандеровщиной путь в Евросоюз Украине будет закрыт. Вот оно - чёткое понимание интересов. Против России - помогаем. Но с вопросами прошлого надо разбираться на наших условиях. Мы - сильные, Украина - слабая. Бандера для нас - преступник, а прочее нас не интересует. Похоже, поляки держат в уме два варианта. Первый - Украина преодолевает бандеровщину и идёт в ЕС. И это будет их победа. Второй - Украина не преодолевает бандеровщину, и тогда работает просто буфером от России. Тоже неплохо. Беспроигрышная игра. Причём этого курса придерживалось как прошлое правое евроскептическое правительство, так и нынешнее проевропейское. Вот оно - постоянство интересов Польши. Этого у врага не отнять...Ещё о противоречиях между Киевом и Варшавой - в статье Василия Стоякина ЕС, Крым и ОУН*: украинско-польский конфликт нарастает

