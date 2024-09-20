Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров" - 20.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240920/1057577678.html
Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров"
Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров" - 20.09.2024 Украина.ру
Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров"
Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались в Ливане. Этот теракт готовился 15 лет. Об этом сообщили журналисты американского издания ABC News со ссылкой на неназванный источник в разведке США
2024-09-20T11:48
2024-09-20T11:48
новости
ливан
израиль
сша
хезболла
цру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/14/1057577006_0:0:659:371_1920x0_80_0_0_3246a84195a350c540d1051f8fcfde79.png
Журналисты обратились за разъяснением ситуации к венгерской компании BAC Consulting, заключившей контракт на производство пейджеров от имени Gold Apollo в Тайване, под брендом которого были выпущены взорвавшиеся пейджеры.Ответа от BAC Consulting издание не получило, а вот венгерское правительство заявило, что указанные пейджеры никогда не были в Венгрии, а компания BAC была "торговым посредником, не имеющим производственной или операционной площадки в Венгрии".В статье также уточняется, что ЦРУ якобы долгое время неохотно использовало эту тактику, потому что "риск для невинных людей был слишком высок".Американское издание обратило внимание на слова лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, который заявил накануне, что у высшего руководства группировки были старые пейджеры, а не новые, использованные в атаке."Не все пейджеры были распространены, а некоторые из них были выключены. За два дня враг хотел убить не менее 5000 человек", - заявил Насралла в четверг.Во вторник, 17 сентября, по всему Ливану начали массово взрываться пейджеры, рации и другие устройства, оснащенные литийными батареями. Через сутки атака повторилась, причем часть взрывов произошла в местах прощания с жертвами теракта, произошедшего накануне.Предварительно не менее 37 человек погибли, почти три тысячи ливанцев получили ранения. И эти цифры, очевидно, будут расти, так как подсчеты еще ведутся.По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников "Хезболлах" весной с уже встроенными в них взрывными устройствами.Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что перед взрывом израильские спецслужбы отправили на пейджеры ливанцев сообщения на арабском языке, чтобы побудить большое число людей поднести их к лицу.Шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив "справедливым ответом", однако Израиль опередил Ливан, начав бомбить страну.Эксперты высказывают разные мнения насчет атаки на Ливан, и большинство сходится на том, что произошедшее эскалирует и так неспокойный регион. Есть и небезосновательные версии о том, что взрывы - лишь начало войны за литий, о разработке большого месторождения которого Россия объявила не так давно.Однако специалисты отмечают, что ливанская попытка Запада запугать весь мир, чтобы страны массово начали отказываться от литийных батарей не пройдет.Еще по теме: интервью российского учёного-криминалиста, профессора кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталия Вехова О взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США.
https://ukraina.ru/20240920/1057572121.html
https://ukraina.ru/20240919/1057567559.html
ливан
израиль
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/14/1057577006_32:0:612:435_1920x0_80_0_0_db0c7362adf796e03c30808285c763cc.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ливан, израиль, сша, хезболла, цру
Новости, Ливан, Израиль, США, Хезболла, ЦРУ

Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров"

11:48 20.09.2024
 
Читать в
Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались в Ливане. Этот теракт готовился 15 лет. Об этом сообщили журналисты американского издания ABC News со ссылкой на неназванный источник в разведке США

"Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на оперативниках "Хезболлы" на этой неделе, причем этот тип операции по "перехвату цепочки поставок" планировался по крайней мере 15 лет. В планировании атаки участвовали подставные компании за ширмой законного производителя пейджеров. Причем по крайней мере некоторые из тех, кто выполнял эту работу, не знали, на кого они на самом деле работали", - говорится в материале, где правда не уточняется, по какой причине авторы теракта ждали столько лет.

Журналисты обратились за разъяснением ситуации к венгерской компании BAC Consulting, заключившей контракт на производство пейджеров от имени Gold Apollo в Тайване, под брендом которого были выпущены взорвавшиеся пейджеры.
Ответа от BAC Consulting издание не получило, а вот венгерское правительство заявило, что указанные пейджеры никогда не были в Венгрии, а компания BAC была "торговым посредником, не имеющим производственной или операционной площадки в Венгрии".
В статье также уточняется, что ЦРУ якобы долгое время неохотно использовало эту тактику, потому что "риск для невинных людей был слишком высок".
Американское издание обратило внимание на слова лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, который заявил накануне, что у высшего руководства группировки были старые пейджеры, а не новые, использованные в атаке.
"Не все пейджеры были распространены, а некоторые из них были выключены. За два дня враг хотел убить не менее 5000 человек", - заявил Насралла в четверг.
Разорвавшийся пейджер
07:52
Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем ВостокеАмериканский телеканал АВС сообщил (как обычно, со ссылкой на анонимные источники), что Израиль 15 лет готовил против Хезболлы операцию со взрывами пейджеров. АВС приводит подробности этой подготовки, которые можно, при желании, проверить, так что похоже, что публикация не фэйк.
Во вторник, 17 сентября, по всему Ливану начали массово взрываться пейджеры, рации и другие устройства, оснащенные литийными батареями. Через сутки атака повторилась, причем часть взрывов произошла в местах прощания с жертвами теракта, произошедшего накануне.
Предварительно не менее 37 человек погибли, почти три тысячи ливанцев получили ранения. И эти цифры, очевидно, будут расти, так как подсчеты еще ведутся.
По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников "Хезболлах" весной с уже встроенными в них взрывными устройствами.
Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что перед взрывом израильские спецслужбы отправили на пейджеры ливанцев сообщения на арабском языке, чтобы побудить большое число людей поднести их к лицу.
Шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив "справедливым ответом", однако Израиль опередил Ливан, начав бомбить страну.
Вчера, 19:25
"Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по ЛивануИзраильская армия начала атаку на Ливан. Авиация Израиля наносит удары одновременно по нескольким поселениям на юге страны, сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на ливанские полевые источники
Эксперты высказывают разные мнения насчет атаки на Ливан, и большинство сходится на том, что произошедшее эскалирует и так неспокойный регион. Есть и небезосновательные версии о том, что взрывы - лишь начало войны за литий, о разработке большого месторождения которого Россия объявила не так давно.
Однако специалисты отмечают, что ливанская попытка Запада запугать весь мир, чтобы страны массово начали отказываться от литийных батарей не пройдет.
Еще по теме: интервью российского учёного-криминалиста, профессора кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталия Вехова О взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США.
 
НовостиЛиванИзраильСШАХезболлаЦРУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Кремль высказался о восстановлении контроля над приграничьем Курской области
13:32В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков
13:05Под управление ООН нужно передать не Крым, а Польшу: эксперты о польско-украинском конфликте
13:00Подготовка к выборам, взрывы и повреждения, ставка на терроризм. Главное на Украине на 13:00 20 сентября
12:57Лучшей рекламы не придумаешь: Кадыров показал, как два Кибертрака Илона Маска уезжают на СВО
12:34По лекалам Третьего рейха: Коновалов о создании на российском приграничье концлагерей ВСУ
12:15Захарова: украинский террористический спрут разрастается
11:48Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров"
10:49Второе пожизненное: вступившего в РДК* актера "Глухаря" снова судят
10:46Это уже не остановить: о глобальных последствиях теракта с пейджерами и большой войне – Ищенко
10:35Зеленский вывел Кулебу из ставки главнокомандующего
10:34По России можно бить безнаказанно? В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга
10:33Кашпировский вернулся: активисты бьют тревогу из-за творческих встреч с хлоркой
10:21Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу
10:03Виталий Вехов о взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США
09:55Виталий Вехов: кто он
09:53Он будет скучать по НАТО. Человек, развязавший за 80 лет самую крупную войну в Европе, уходит в отставку
09:11Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму
09:00Новые санкции, провалы ВСУ, невежество польского министра. Главное на Украине на утро 20 сентября
08:09Главное за ночь 20 сентября
Лента новостейМолния