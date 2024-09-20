https://ukraina.ru/20240920/1057577678.html

Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров"

Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров" - 20.09.2024 Украина.ру

Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров"

Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались в Ливане. Этот теракт готовился 15 лет. Об этом сообщили журналисты американского издания ABC News со ссылкой на неназванный источник в разведке США

2024-09-20T11:48

2024-09-20T11:48

2024-09-20T11:48

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Журналисты обратились за разъяснением ситуации к венгерской компании BAC Consulting, заключившей контракт на производство пейджеров от имени Gold Apollo в Тайване, под брендом которого были выпущены взорвавшиеся пейджеры.Ответа от BAC Consulting издание не получило, а вот венгерское правительство заявило, что указанные пейджеры никогда не были в Венгрии, а компания BAC была "торговым посредником, не имеющим производственной или операционной площадки в Венгрии".В статье также уточняется, что ЦРУ якобы долгое время неохотно использовало эту тактику, потому что "риск для невинных людей был слишком высок".Американское издание обратило внимание на слова лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, который заявил накануне, что у высшего руководства группировки были старые пейджеры, а не новые, использованные в атаке."Не все пейджеры были распространены, а некоторые из них были выключены. За два дня враг хотел убить не менее 5000 человек", - заявил Насралла в четверг.Во вторник, 17 сентября, по всему Ливану начали массово взрываться пейджеры, рации и другие устройства, оснащенные литийными батареями. Через сутки атака повторилась, причем часть взрывов произошла в местах прощания с жертвами теракта, произошедшего накануне.Предварительно не менее 37 человек погибли, почти три тысячи ливанцев получили ранения. И эти цифры, очевидно, будут расти, так как подсчеты еще ведутся.По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников "Хезболлах" весной с уже встроенными в них взрывными устройствами.Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что перед взрывом израильские спецслужбы отправили на пейджеры ливанцев сообщения на арабском языке, чтобы побудить большое число людей поднести их к лицу.Шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив "справедливым ответом", однако Израиль опередил Ливан, начав бомбить страну.Эксперты высказывают разные мнения насчет атаки на Ливан, и большинство сходится на том, что произошедшее эскалирует и так неспокойный регион. Есть и небезосновательные версии о том, что взрывы - лишь начало войны за литий, о разработке большого месторождения которого Россия объявила не так давно.Однако специалисты отмечают, что ливанская попытка Запада запугать весь мир, чтобы страны массово начали отказываться от литийных батарей не пройдет.Еще по теме: интервью российского учёного-криминалиста, профессора кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталия Вехова О взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США.

https://ukraina.ru/20240920/1057572121.html

https://ukraina.ru/20240919/1057567559.html

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новости, ливан, израиль, сша, хезболла, цру