Второе пожизненное: вступившего в РДК* актера "Глухаря" снова судят - 20.09.2024 Украина.ру
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Второе пожизненное: вступившего в РДК* актера "Глухаря" снова судят
Второе пожизненное: вступившего в РДК* актера "Глухаря" снова судят - 20.09.2024 Украина.ру
Второе пожизненное: вступившего в РДК* актера "Глухаря" снова судят
Второй окружной военный суд в Москве открыл новое уголовное дело против уже осужденного на пожизненный срок актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, вступившего в ряды террористического "Русского добровольческого корпуса"*
2024-09-20T10:49
2024-09-20T10:49
новости
украина
россия
белгородская область
русский добровольческий корпус
вооруженные силы украины
террорист
актер
суд
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Актера обвиняют в совершении преступлений, описанных в более десятка статей Уголовного Кодекса РФ, совокупный срок наказаний по которым может составить второе пожизненное. Это следует из карточки дела суда.Уголовное дело в отношении Канахина возбудили в марте 2023 года в рамках большого расследования преступлений военнослужащих ВСУ против мирных жителей.Канахину заочно инкриминировали "Совершение террористического акта, повлекшего смерть человека", а также "Незаконное приобретение и перевозку взрывных устройств и оружия, совершенное группой лиц".В марте прошлого года актера объявили в федеральный, а затем и международный розыск.В октябре 2023-го в отношении Канахина возбудили еще одно уголовное дело по статье "Госизмена". Поводом послужили материалы, доказывающие что артист уехал на Украину, где вступил в запрещенную в России террористическую организацию РДК*.По данным следствия, в составе этого формирования Канахин воевал против российских войск на Херсонском направлении в январе-марте 2023 года, затем участвовал в нападении на приграничный район Брянской области, а в мае - в нападении на населенные пункты Белгородской области.В феврале актера из "Глухаря" заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену.Кирилл Канахин родился в 1982 году, в 2003-м окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина. Снимался в сериалах "Глухарь", "Участковый" и "Чужие крылья".После переезда на Украину Канахин стал представляться фамилией Родонской.В суде родственники актера рассказали, что Канахин был сильно замкнутым человеком и легко подвергался чужому влиянию. По их словам артист занимался йогой и часто ездил в Индию, из-за чего его мать думала, что он работал инструктором по йоге в Одессе, в то время как Канахин в компании националистов нападал на мирное население Брянской и Белгородской областей.СМИ также сообщают, что 83-летняя Валентина Канахина отреклась от сына еще в марте 2023 года, когда узнала, что он в компании нацистов атаковал мирных жителей России."Мать думала, что преподает йогу": актера из "Глухаря", атаковавшего Брянскую и Белгородскую области, приговорили к пожизненномуО тех, кто еще разделил идеологию террористов, читайте в материале Предатель - худший неприятель. Иуды на службе Украины.* Признан террористическим и запрещен в России.
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новости, украина, россия, белгородская область, русский добровольческий корпус, вооруженные силы украины, террорист, актер, суд
Новости, Украина, Россия, Белгородская область, Русский добровольческий корпус, Вооруженные силы Украины, террорист, актер, Суд

Второе пожизненное: вступившего в РДК* актера "Глухаря" снова судят

10:49 20.09.2024
 
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Второй окружной военный суд в Москве открыл новое уголовное дело против уже осужденного на пожизненный срок актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, вступившего в ряды террористического "Русского добровольческого корпуса"*
Актера обвиняют в совершении преступлений, описанных в более десятка статей Уголовного Кодекса РФ, совокупный срок наказаний по которым может составить второе пожизненное. Это следует из карточки дела суда.
Уголовное дело в отношении Канахина возбудили в марте 2023 года в рамках большого расследования преступлений военнослужащих ВСУ против мирных жителей.
Канахину заочно инкриминировали "Совершение террористического акта, повлекшего смерть человека", а также "Незаконное приобретение и перевозку взрывных устройств и оружия, совершенное группой лиц".
В марте прошлого года актера объявили в федеральный, а затем и международный розыск.
В октябре 2023-го в отношении Канахина возбудили еще одно уголовное дело по статье "Госизмена". Поводом послужили материалы, доказывающие что артист уехал на Украину, где вступил в запрещенную в России террористическую организацию РДК*.
По данным следствия, в составе этого формирования Канахин воевал против российских войск на Херсонском направлении в январе-марте 2023 года, затем участвовал в нападении на приграничный район Брянской области, а в мае - в нападении на населенные пункты Белгородской области.
В феврале актера из "Глухаря" заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену.
3 марта 2023, 12:28
"Дорога в ад": Поплавская сказала, что следует сделать с актером-террористом КанахинымФильмы с участием актера Кирилла Канахина до сих пор доступны в некоторых онлайн-кинотеатрах, необходимо стереть любое упоминание о нем. Такое мнение у себя в Telegram-канале 3 марта высказала актриса Яна Поплавская
Кирилл Канахин родился в 1982 году, в 2003-м окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина. Снимался в сериалах "Глухарь", "Участковый" и "Чужие крылья".
После переезда на Украину Канахин стал представляться фамилией Родонской.
В суде родственники актера рассказали, что Канахин был сильно замкнутым человеком и легко подвергался чужому влиянию. По их словам артист занимался йогой и часто ездил в Индию, из-за чего его мать думала, что он работал инструктором по йоге в Одессе, в то время как Канахин в компании националистов нападал на мирное население Брянской и Белгородской областей.
СМИ также сообщают, что 83-летняя Валентина Канахина отреклась от сына еще в марте 2023 года, когда узнала, что он в компании нацистов атаковал мирных жителей России.
"Мать думала, что преподает йогу": актера из "Глухаря", атаковавшего Брянскую и Белгородскую области, приговорили к пожизненному
О тех, кто еще разделил идеологию террористов, читайте в материале Предатель - худший неприятель. Иуды на службе Украины.
* Признан террористическим и запрещен в России.
 
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Заголовок открываемого материала
10:49Второе пожизненное: вступившего в РДК* актера "Глухаря" снова судят
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09:55Виталий Вехов: кто он
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