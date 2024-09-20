Не нужно питать иллюзий: Рожин рассказал, как Россия будет отвечать на удары Киева вглубь территорий
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Запад видит, что при инерционном сценарии Украина эту войну проиграет и они не могут оставить все как есть. Поэтому они пытаются налетами дронов, терактами и угрозой ракет сломать этот сценарий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ряд экспертов полагает, что у России есть лишь два выхода из ситуации, когда Запад вот-вот разрешит Украине наносить удары вглубь территории и когда атаки беспилотников на аэродром под Мурманском осуществляются с территории Финляндии – либо вообще не отвечать, сосредоточившись на уничтожении киевского режима, либо повышать градус ядерной эскалации.
Президент России Владимир Путин прямо заявил, что в случае нанесения Украиной ударов западными ракетами Россия будет рассматривать западные страны как участников войны, сообщил эксперт.
Но это не Россия повышает эскалацию, а Запад. Он видит, что при инерционном сценарии Украина эту войну проиграет и они не могут оставить все как есть, отметил журналист.
"Поэтому они пытаются налетами дронов, терактами и угрозой ракет сломать этот инерционный сценарий. И ракетные удары по нашей территории так или иначе последуют", — подчеркнул Рожин.
Все, что ниже порога ядерного оружия, на Украине будет применяться. Никаких иллюзий тут питать не следует. Путин прямо сказал, что эти страны будут рассматриваться как участники войны. А раз это война, то это открывает дверь для совсем других сценариев, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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