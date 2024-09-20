https://ukraina.ru/20240920/1057550070.html

Не нужно питать иллюзий: Рожин рассказал, как Россия будет отвечать на удары Киева вглубь территорий

Не нужно питать иллюзий: Рожин рассказал, как Россия будет отвечать на удары Киева вглубь территорий - 20.09.2024 Украина.ру

Не нужно питать иллюзий: Рожин рассказал, как Россия будет отвечать на удары Киева вглубь территорий

Запад видит, что при инерционном сценарии Украина эту войну проиграет и они не могут оставить все как есть. Поэтому они пытаются налетами дронов, терактами и угрозой ракет сломать этот сценарий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-09-20T05:30

2024-09-20T05:30

2024-09-20T05:30

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Ряд экспертов полагает, что у России есть лишь два выхода из ситуации, когда Запад вот-вот разрешит Украине наносить удары вглубь территории и когда атаки беспилотников на аэродром под Мурманском осуществляются с территории Финляндии – либо вообще не отвечать, сосредоточившись на уничтожении киевского режима, либо повышать градус ядерной эскалации.Президент России Владимир Путин прямо заявил, что в случае нанесения Украиной ударов западными ракетами Россия будет рассматривать западные страны как участников войны, сообщил эксперт.Но это не Россия повышает эскалацию, а Запад. Он видит, что при инерционном сценарии Украина эту войну проиграет и они не могут оставить все как есть, отметил журналист.Все, что ниже порога ядерного оружия, на Украине будет применяться. Никаких иллюзий тут питать не следует. Путин прямо сказал, что эти страны будут рассматриваться как участники войны. А раз это война, то это открывает дверь для совсем других сценариев, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как ситуация в Курской области с маневренной войной за дороги может повлиять на ход СВО — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу

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