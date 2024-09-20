https://ukraina.ru/20240920/1057579274.html

Подготовка к выборам, взрывы и повреждения, ставка на терроризм. Главное на Украине на 13:00 20 сентября

Подготовка к выборам, взрывы и повреждения, ставка на терроризм. Главное на Украине на 13:00 20 сентября - 20.09.2024 Украина.ру

Подготовка к выборам, взрывы и повреждения, ставка на терроризм. Главное на Украине на 13:00 20 сентября

В Офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам. На Украине гремят взрывы, повреждена критическая инфраструктура, проблемы с электроэнергией. Киев делает ставку на терроризм, за его действиями стоит Запад

2024-09-20T13:00

2024-09-20T13:00

2024-09-20T13:19

хроники

спецоперация

эксклюзив

сво

украина

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владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в пятницу в своем телеграм-канале сообщил, что заместитель главы Офиса Владимира Зеленского Виктор Микита провел с председателями региональных организаций "Слуги народа" совещание, посвященное выборам.В то же время на прошлой неделе депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале предполагал, что в стране не будут проводить выборы в 2025 году, так как расходы на это не были заложены в проект бюджета Украины.Ранее Железняк сообщал, что Кабмин Украины в бюджетном плане на 2025-2027 годы предусматривает проведение выборов всех уровней в стране после отмены действия военного положения.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин после этого указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".Провалы ВСУВоздушная тревога звучит в пятницу в Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.В оперативном командовании ВСУ "Север" сообщили, что после взрывов в селе Хмелевка Сумской области была повреждена критическая инфраструктура. О каких объектах идет речь, не уточнили.Минобороны РФ указало, что российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 370 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в ведомстве.Также российские войска нанесли удар по центру радиосвязи главного управления военной разведки Украины. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, он был скрыт глубоко под землей.По его словам, на поверхности центр был замаскирован под заброшенный гражданский объект, а удар был нанесен ракетой.Кроме прочего, из за ударов российских военных, Украина вновь вынуждена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает министерство энергетики страны.В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.Несмотря на неудачи, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, с начала суток они обстреляли центр Горловки, выпустив два боеприпаса с беспилотника и пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, в 6.40 по городу было выпущено еще два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров, а в 8.15 центр города вновь был атакован с беспилотника, который сбросил один снаряд.Мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале написал, что в результате ночной атаки украинских войск в центре Горловки были повреждены многоквартирные дома и магазин. Ранее он сообщал также об ударе по горловскому автовокзалу.Также националисты за минувшие сутки более 35 раз атаковали беспилотниками населенные пункты Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.Ставка на терроризмОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге "на полях" Евразийского женского форума отметила, что Киев давно делает ставку на терроризм."Он угрожает всему миру непредсказуемыми, крайне опасными последствиями. Судя по опубликованным на украинских ресурсах фотографиям, это фотографии Курской АЭС, сделаны они с расстояния в несколько километров с разведывательного дрона ВСУ, в Киеве не отказались от идеи нанесения удара по этому объекту гражданской инфраструктуры", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что за всеми этими преступлениями киевского режима стоятв первую очередь США и Британия.В конце августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гендиректор агентства назвал ситуацию на станции серьезной и рассказал, что видел следы атак дронов на этот объект.Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в пятницу указал, что Запад взрастил "уродливую человеконенавистническую диктатуру" Владимира Зеленского.По словам Медведчука, Запад ставит вопрос совершенно неправильно. Во-первых, по его мнению, диктатуры Зеленского не должно быть в принципе, ни в каких границах. Во-вторых, разграничения русского и украинского народов просто не должны существовать, поскольку они искусственны и не в интересах этих народов. Вопрос мира, заявляет председатель движения, это вопрос прав и свобод каждого гражданина на Земле, которые коллективный Запад попирает руками оболваненных украинцев."Россия сегодня в очередной раз традиционно встала на защиту не только прав русских, но и всех остальных народов, включая украинцев… Еврочиновников начинает преследовать мысль, что войну нужно заканчивать. Легко сказать, но сложно сделать. Сколько бы разговоров о мире ни было, кто бы о нем не заявлял, ситуацию это никак не изменит. Если прекратить стрелять, но не устранить причины войны, она вновь разгорится", - подытожил Медведчук.В свою очередь обозреватель издания Politico Джейми Деттмер отметил, что Западу стоит подумать о реалистичности своей позиции по Украине и задаться рядом вопросов, например, "может ли вообще Киев одержать победу в конфликте?", "ставятся ли под вопрос основные суждения стратегии Запада?", и отметил, что существует множество доказательств обратного.По его словам, на данный момент мало кто из западных лидеров открыто говорит о том, что ситуация на Украине "безнадежна" и так не может дальше продолжаться, и, хотя, некоторые "бормочут о возможности переговоров" в частном порядке, открыто о такой необходимости заявляет только канцлер ФРГ Олаф Шольц.Подробнее о вмешательстве запада в конфликт - в материале Включая HIMARS: стало известно, каким оружием США разрешили бить по России на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240920/1057573410.html

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Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, сво, украина, запад, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада, слуга народа, виктор медведчук, атака, электричество, терроризм, мария захарова