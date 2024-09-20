Новые санкции, провалы ВСУ, невежество польского министра. Главное на Украине на утро 20 сентября
09:00 20.09.2024 (обновлено: 09:34 20.09.2024)
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
© Никита Рассказов, Украина.ру
Зеленский ввел санкции против 42 юридических и шести физических лиц. На Украине звучат взрывы, власти жалуются на повреждения. Константинов назвал невежеством идею польского министра передать Крым под мандат ООН
Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 42 юридических и шести физических лиц, в числе которых граждане России, Китая, ОАЭ, Ирана.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 сентября 2024 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указов, опубликованных на сайте Зеленского.
Согласно документам, под санкции подпадают транспортные, производственно-торговые, строительные, инвестиционно-промышленные компании, зарегистрированные на территории России, Китая, ОАЭ, Ирана.
В их числе – российский завод судовой светотехники "Маяк" и Казанский государственный казенный пороховой завод.
В числе физических лиц под санкции попали граждане России Игорь Дюгуров, Валентина Григорьева, Лилия Алимова, Александр Федорко, а также гражданине Китая Фань Ян и Ирана Джан Горбани Хамидреза.
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Санкции ввели на десять лет, они предусматривают запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов. Также запрещается заход воздушных судов в воздушное пространство или осуществление посадки на территории Украины.
Прекращают действие торговые соглашения, совместные проекты и промышленные программы в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны.
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, на приобретение в собственность земельных участков.
Минувшим летом газета Handelsblatt, ссылаясь на данные исследований, проведенных по заказу министерства экономики ФРГ, информировала, что антироссийские санкции провалились. В публикации отмечалось, что экономика РФ активно развивается за счет оборонного бума.
Провалы ВСУ
Ранним утром в пятницу в Сумской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Также сигнал звучал в Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Харьковской областях.
По данным СМИ, взрывы прогремели в городе Хмельницкий, в Киевской, Львовской, Черкасской и Житомирской областях, Днепропетровске, Ровно и подконтрольных ВСУ Красноармейске и Запорожье.
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в пятницу о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заверил, что на подконтрольной Киеву территории региона прозвучало порядка 300 взрывов за минувшие сутки.
"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем телеграм-канале.
При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Кроме того, по его словам, удар пришелся по депо в Харькове, где стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой, который должен был привезти подкрепление ВСУ на Изюмское направление.
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что спецназ уничтожил в Курской области украинский склад боеприпасов с техникой, а также боевую бронированную машину и самоходную артиллерийскую установку.
"Надо отметить, что наши бойцы, в общей сложности, на нашем направлении убили одну ББМ, одну САУ, склад с БК взорвали, где было несколько единиц техники, прямо только привезли они БК, ну а ребята "поздоровались" с ними, получилось очень красиво, феерично", - сказал он в телеграм-канале.
18 сентября, 09:00"Зачистка" Крыма, провалы ВСУ, недоразумение с Усиком. Главное на Украине на утро 18 сентябряКрым полностью зачистят от собственности украинских олигархов. На Украине раздаются взрывы, Генштаб заявляет о напряженной обстановке, однако националисты не оставляют попыток атаковать. Украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова
Несмотря на незавидное положение националисты не оставляют попыток атаковать.
Так, за минувшие сутки они 23 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Два обстрела - на Донецком направлении. Двадцать обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел - на Волновахском направлении", - говорится в телеграм-канале представительства.
Всего был выпущен 71 боеприпас, поступили сведения о ранении пяти мирных жителей.
Кроме того, ночью киевский режим попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Однако российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Также система ПВО ночью сбила украинскую ракету над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Невежество польского министра
По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова.
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал невежеством эту идею идею польского министр.
"Всякие эмиссары Запада, заезжая в Киев, не могут обойтись без того, чтобы затронуть крымскую тему. Правда, делают это при полном невежестве в области истории Крыма, России, Украины. Отсюда вот такие глупые и безответственные заявления от людей, наблюдая которых, всякий раз удивляешься: и как таким неучам поручают заниматься дипломатией?" - сказал Константинов журналистам.
Он напомнил, что в Крыму уже прошел честный референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.
"Пану Сикорскому в перерывах между приступами русофобии было бы неплохо изучить историю. Тогда бы он мог вспомнить, что существование Польши последние 250 лет зависело от доброй воли России. Решили разделить Польшу - и нет Польши. Решили воссоздать - появилась. Решили, что ее западная граница должна проходить по Одеру и Нейсе (кстати, в Крыму решили) - и вот, получите", - сказал Константинов.
По мнению главы крымского парламента, пока поляки "томятся под властью персонажей сродни Сикорскому", было бы целесообразно передать саму Польшу под управление ООН до момента, когда там сформируется ответственная и честная власть.
"Крым исторически и по праву является российской территорией, мы живем на своей земле, чего не скажешь о поляках. Пусть Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению (Иосифа) Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге. Может, пора отдать принадлежавшие некогда Германии земли сначала под мандат ООН, а затем провести там референдум", - сказал Ивлев.
При этом депутат призвал польские власти оставить крымчан в покое и не пытаться вершить их судьбы.
"Крымчане вернулись десять лет назад домой, в Россию, и не нуждаются в услугах западных распорядителей судеб в лице Сикорского", - сказал депутат.
Подробнее о спорах по Крыму - в материале Ищенко рассказал, зачем Эрдоган призывает отдать Крым Украине, хотя на него есть два претендента на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Вчера, 13:19"План беды" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 19 сентябряБоевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ бьет по местам расположения ВСУ; абоненты Kyivstar жалуются на отсутствие связи; в ЕС предупредили украинцев о "неприятной зиме"; в Курской области продолжается выдавливание противника