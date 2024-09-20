В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков - 20.09.2024 Украина.ру
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В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков
В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков - 20.09.2024 Украина.ру
В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков
В Тернополе по жалобе местной жительницы задержали четверых мужчин, которые в легком подпитии распевали на улице "русский шансон". Исполнителей обвинили в хулиганстве и отправили в военкомат
2024-09-20T13:32
2024-09-20T13:32
новости
тернополь
украина
ивано-франковск
руслан марцинкив
виктор цой
русский язык
песня
украинский язык
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Пользователи Сети обратили внимание на другое обстоятельство: дама, которую возмутили русские песни, рассказывала об этом с укладкой и идеальным маникюром, так что люди сочли, что сама женщина еще не столкнулась с "прелестями" принудительной мобилизации и недолгой жизнь в окопах.Накануне Ивано-Франковск вышел на новый уровень борьбы против русского языка. Мэр Руслан Марцинкив объявил, что 74 жителя города согласились стать языковыми инспекторами.Языковой омбудсмен Тарас Кремень, ответил, что идею поддерживает, нужно только придумать, как правильно назвать "шпрехенфюреров".С русским языком на Украине борются с 2014 года, когда в стране случился оранжевый переворот. Периодически скандалы случаются и вокруг русскоязычных песен. Одна из самых громких таких историй произошла во Львове летом прошлого года.Тогда депутат местного горсовета Наталья Пипа вызвала полицию юноше, певшему на улице песни Виктора Цоя на русском языке. На следующий же день молодого человека заставили извиниться, после чего несколько дней удерживали в приюте для несовершеннолетних.Померялись разжиганием национальной розни: Арестовича* атаковала ПипаДругие темы: читайте материал Олега Хавича Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу.
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новости, тернополь, украина, ивано-франковск, руслан марцинкив, виктор цой, русский язык, песня, украинский язык
Новости, Тернополь, Украина, Ивано-Франковск, Руслан Марцинкив, Виктор Цой, Русский язык, песня, украинский язык

В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков

13:32 20.09.2024
 
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В Тернополе по жалобе местной жительницы задержали четверых мужчин, которые в легком подпитии распевали на улице "русский шансон". Исполнителей обвинили в хулиганстве и отправили в военкомат

"В Тернополе в ТЦК (военкомат. – Ред.) забрали мужчин, которые пели песни на русском языке. Возмущенная местная жительница вызвала полицию. Та проверила документы, и оказалось, что двое подлежат призыву. Они были переданы в военкомат", - пояснила "Страна.ua".

Пользователи Сети обратили внимание на другое обстоятельство: дама, которую возмутили русские песни, рассказывала об этом с укладкой и идеальным маникюром, так что люди сочли, что сама женщина еще не столкнулась с "прелестями" принудительной мобилизации и недолгой жизнь в окопах.
Накануне Ивано-Франковск вышел на новый уровень борьбы против русского языка. Мэр Руслан Марцинкив объявил, что 74 жителя города согласились стать языковыми инспекторами.
Языковой омбудсмен Тарас Кремень, ответил, что идею поддерживает, нужно только придумать, как правильно назвать "шпрехенфюреров".
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С русским языком на Украине борются с 2014 года, когда в стране случился оранжевый переворот. Периодически скандалы случаются и вокруг русскоязычных песен. Одна из самых громких таких историй произошла во Львове летом прошлого года.
Тогда депутат местного горсовета Наталья Пипа вызвала полицию юноше, певшему на улице песни Виктора Цоя на русском языке. На следующий же день молодого человека заставили извиниться, после чего несколько дней удерживали в приюте для несовершеннолетних.
Померялись разжиганием национальной розни: Арестовича* атаковала Пипа
Другие темы: читайте материал Олега Хавича Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу.
 
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13:32Кремль высказался о восстановлении контроля над приграничьем Курской области
13:32В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков
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