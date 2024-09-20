В военкомат за "русский шансон": жительница Тернополя не оценила вокальные данные земляков
В Тернополе по жалобе местной жительницы задержали четверых мужчин, которые в легком подпитии распевали на улице "русский шансон". Исполнителей обвинили в хулиганстве и отправили в военкомат
"В Тернополе в ТЦК (военкомат. – Ред.) забрали мужчин, которые пели песни на русском языке. Возмущенная местная жительница вызвала полицию. Та проверила документы, и оказалось, что двое подлежат призыву. Они были переданы в военкомат", - пояснила "Страна.ua".
Пользователи Сети обратили внимание на другое обстоятельство: дама, которую возмутили русские песни, рассказывала об этом с укладкой и идеальным маникюром, так что люди сочли, что сама женщина еще не столкнулась с "прелестями" принудительной мобилизации и недолгой жизнь в окопах.
Накануне Ивано-Франковск вышел на новый уровень борьбы против русского языка. Мэр Руслан Марцинкив объявил, что 74 жителя города согласились стать языковыми инспекторами.
Языковой омбудсмен Тарас Кремень, ответил, что идею поддерживает, нужно только придумать, как правильно назвать "шпрехенфюреров".
Вчера, 17:15Мэр Ивано-Франковска назвал число горожан, вступивших в ряды "шпрехенфюреров"74 жителя Ивано-Франковска согласились стать языковыми инспекторами. Они будут следить за теми, кто говорит по-русски и делать им замечания. Если это не поможет - привлекут полицию. Об этом 19 сентября заявил мэр города Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс"
Тогда депутат местного горсовета Наталья Пипа вызвала полицию юноше, певшему на улице песни Виктора Цоя на русском языке. На следующий же день молодого человека заставили извиниться, после чего несколько дней удерживали в приюте для несовершеннолетних.
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