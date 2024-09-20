Главное за ночь 20 сентября - 20.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 20 сентября
Главное за ночь 20 сентября - 20.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 20 сентября
Этой ночью вновь осуществлялась атака "Гераней" по целям ВСУ на Украине. Взрывы звучали в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях, а также на Западной... Украина.ру, 20.09.2024
2024-09-20T08:09
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Этой ночью вновь осуществлялась атака "Гераней" по целям ВСУ на Украине. Взрывы звучали в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях, а также на Западной УкраинеЗа ночь уничтожено восемь БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.Украинская ракета сбита ночью российскими силами ПВО в небе над Курской областью, сообщил губернатор.В Курской области шли тяжелые бои на Глушковском направлении. Освобождены Николаево-Дарьино и Дарьино.В Торецке продолжаются уличные бои. Противник признает продвижение российских войск в Торецке и районе Нью-Йорка (Новгородского).На Угледарском направлении российская авиация атакует тыловые позиции противника в Доброволье и Богоявленке. Идут бои за дорогу от шахты Южнодонбасская.В Запорожской области российские силы активизировались севернее Марфополя Пологовского района.В России в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Законопроект внесут в ГД до конца года.Вашингтонская администрация нацелена на активизацию усилий по ограничению поставок для оборонно-промышленного комплекса РФ, а также по препятствованию российскому экспорту энергоносителей. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, курская область, госдума, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Украина, Курская область, Госдума, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Главное за ночь 20 сентября

08:09 20.09.2024 (обновлено: 08:10 20.09.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Этой ночью вновь осуществлялась атака "Гераней" по целям ВСУ на Украине. Взрывы звучали в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях, а также на Западной Украине

За ночь уничтожено восемь БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Украинская ракета сбита ночью российскими силами ПВО в небе над Курской областью, сообщил губернатор.
В Курской области шли тяжелые бои на Глушковском направлении. Освобождены Николаево-Дарьино и Дарьино.
В Торецке продолжаются уличные бои. Противник признает продвижение российских войск в Торецке и районе Нью-Йорка (Новгородского).

На Угледарском направлении российская авиация атакует тыловые позиции противника в Доброволье и Богоявленке. Идут бои за дорогу от шахты Южнодонбасская.

В Запорожской области российские силы активизировались севернее Марфополя Пологовского района.

В России в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Законопроект внесут в ГД до конца года.
Вашингтонская администрация нацелена на активизацию усилий по ограничению поставок для оборонно-промышленного комплекса РФ, а также по препятствованию российскому экспорту энергоносителей. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
 
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