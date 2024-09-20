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Главное за ночь 20 сентября

Главное за ночь 20 сентября - 20.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 20 сентября

Этой ночью вновь осуществлялась атака "Гераней" по целям ВСУ на Украине. Взрывы звучали в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях, а также на Западной... Украина.ру, 20.09.2024

2024-09-20T08:09

2024-09-20T08:09

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Этой ночью вновь осуществлялась атака "Гераней" по целям ВСУ на Украине. Взрывы звучали в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях, а также на Западной УкраинеЗа ночь уничтожено восемь БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.Украинская ракета сбита ночью российскими силами ПВО в небе над Курской областью, сообщил губернатор.В Курской области шли тяжелые бои на Глушковском направлении. Освобождены Николаево-Дарьино и Дарьино.В Торецке продолжаются уличные бои. Противник признает продвижение российских войск в Торецке и районе Нью-Йорка (Новгородского).На Угледарском направлении российская авиация атакует тыловые позиции противника в Доброволье и Богоявленке. Идут бои за дорогу от шахты Южнодонбасская.В Запорожской области российские силы активизировались севернее Марфополя Пологовского района.В России в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Законопроект внесут в ГД до конца года.Вашингтонская администрация нацелена на активизацию усилий по ограничению поставок для оборонно-промышленного комплекса РФ, а также по препятствованию российскому экспорту энергоносителей. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, курская область, госдума, вооруженные силы украины, минобороны