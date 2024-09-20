Главное за ночь 20 сентября
08:09 20.09.2024 (обновлено: 08:10 20.09.2024)
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Этой ночью вновь осуществлялась атака "Гераней" по целям ВСУ на Украине. Взрывы звучали в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях, а также на Западной Украине
За ночь уничтожено восемь БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
За ночь уничтожено восемь БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Украинская ракета сбита ночью российскими силами ПВО в небе над Курской областью, сообщил губернатор.
В Курской области шли тяжелые бои на Глушковском направлении. Освобождены Николаево-Дарьино и Дарьино.
В Торецке продолжаются уличные бои. Противник признает продвижение российских войск в Торецке и районе Нью-Йорка (Новгородского).
На Угледарском направлении российская авиация атакует тыловые позиции противника в Доброволье и Богоявленке. Идут бои за дорогу от шахты Южнодонбасская.
В Запорожской области российские силы активизировались севернее Марфополя Пологовского района.
В России в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Законопроект внесут в ГД до конца года.
На Угледарском направлении российская авиация атакует тыловые позиции противника в Доброволье и Богоявленке. Идут бои за дорогу от шахты Южнодонбасская.
В Запорожской области российские силы активизировались севернее Марфополя Пологовского района.
В России в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Законопроект внесут в ГД до конца года.
Вашингтонская администрация нацелена на активизацию усилий по ограничению поставок для оборонно-промышленного комплекса РФ, а также по препятствованию российскому экспорту энергоносителей. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
Подробнее об успехах ВС РФ — в материале Сергея Зуева Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.