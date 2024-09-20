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Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму

Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму - 20.09.2024 Украина.ру

Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября в соцсети X сообщила, что прибыла с визитом на Украину

2024-09-20T09:11

2024-09-20T09:11

2024-09-20T09:11

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"Мой восьмой визит в Киев происходит на фоне скорого наступления отопительного сезона… Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления (в ЕС – ред.) и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки", - написала глава ЕК.Ранее она заявляла о намерении приехать на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности.Также она сообщала, что ЕК выделяет Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от замороженных активов РФ, на реализацию вопросов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Подробнее о проблемах Украины будущей зимой - в материале Глава Минэнерго Украины анонсировал самую сложную зиму в истории страны на сайте Украина.ру.

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новости, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, киев, европа, ес, еврокомиссия, минэнерго