Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму - 20.09.2024 Украина.ру
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Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму
Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму - 20.09.2024 Украина.ру
Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября в соцсети X сообщила, что прибыла с визитом на Украину
2024-09-20T09:11
2024-09-20T09:11
новости
украина
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
киев
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еврокомиссия
минэнерго
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"Мой восьмой визит в Киев происходит на фоне скорого наступления отопительного сезона… Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления (в ЕС – ред.) и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки", - написала глава ЕК.Ранее она заявляла о намерении приехать на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности.Также она сообщала, что ЕК выделяет Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от замороженных активов РФ, на реализацию вопросов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону. Подробнее о проблемах Украины будущей зимой - в материале Глава Минэнерго Украины анонсировал самую сложную зиму в истории страны на сайте Украина.ру.
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новости, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, киев, европа, ес, еврокомиссия, минэнерго
Новости, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Киев, Европа, ЕС, Еврокомиссия, Минэнерго

Глава Еврокомиссии приехала на Украину, чтобы помочь пережить зиму

09:11 20.09.2024
 
© X / Ursula von der LeyenУрсула фон дер Ляйен в Киеве
Урсула фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© X / Ursula von der Leyen
Читать в
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября в соцсети X сообщила, что прибыла с визитом на Украину
"Мой восьмой визит в Киев происходит на фоне скорого наступления отопительного сезона… Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления (в ЕС – ред.) и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки", - написала глава ЕК.
Ранее она заявляла о намерении приехать на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопросы энергетической безопасности.
Также она сообщала, что ЕК выделяет Киеву дополнительно 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от замороженных активов РФ, на реализацию вопросов энергетической безопасности к предстоящему отопительному сезону.
Подробнее о проблемах Украины будущей зимой - в материале Глава Минэнерго Украины анонсировал самую сложную зиму в истории страны на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийКиевЕвропаЕСЕврокомиссияМинэнерго
 
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Заголовок открываемого материала
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