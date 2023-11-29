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Расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году
Расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году - 29.11.2023 Украина.ру
Расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал не менять запланированные расходы в бюджете на 2024 год на поддержку Украины. Об этом он заявил в бундестаге в среду, 28 ноября, передаёт информагентсво "Красная весна"
2023-11-29T20:50
2023-11-29T20:50
2023-11-29T20:52
новости
олаф шольц
германия
украина
военная помощь
военная техника
дефицит бюджета
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По словам Шольца, военная и финансовая поддержка киевского режима имеет экзистенциальное значение как для Германии, так и для всей Европы.При этом канцлер отмечает, что менять запланированные расходы на модернизацию инфраструктуры и на трансформацию экономики недопустимо. Говоря о бюджете на 2024 год, Шольц отметил, что сейчас "ведется интенсивная работа" над тем, чтобы решения по бюджету были приняты "как можно скорее". Их отсрочка даёт время "изучить существующие возможности, расставить приоритеты и, конечно же, ограничить расходы". Ранее Конституционный суд ФРГ признал, что допбюджет 2021 года был принят незаконно. Решение суда привело к тому, что правящая в Германии коалиция (партии СДПГ, "Союз 90/Зеленые" и СвДП), отложила окончательное обсуждение проекта бюджета на 2024 год, чтобы изучить влияние решения судей на бюджетное планирование. По данным СМИ, правительство должно реализовать все заявленные и ранее проекты, имея в казне на 60 млрд евро (5,85 трлн руб.) меньше.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олаф шольц, германия, украина, военная помощь, военная техника, дефицит бюджета
Новости, Олаф Шольц, Германия, Украина, военная помощь, военная техника, дефицит бюджета
Расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году
20:50 29.11.2023 (обновлено: 20:52 29.11.2023)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал не менять запланированные расходы в бюджете на 2024 год на поддержку Украины. Об этом он заявил в бундестаге в среду, 28 ноября, передаёт информагентсво "Красная весна"
По словам Шольца, военная и финансовая поддержка киевского режима имеет экзистенциальное значение как для Германии, так и для всей Европы.
При этом канцлер отмечает, что менять запланированные расходы на модернизацию инфраструктуры и на трансформацию экономики недопустимо.
"Было бы серьезной, непростительной ошибкой пренебрегать модернизацией нашей страны (...) На карту поставлено многое для всех нас, речь идет о надёжных рабочих местах, конкурентоспособной экономике, хорошей жизни для будущих поколений и нашей способности преодолевать будущие кризисы", — сказал он.
Говоря о бюджете на 2024 год, Шольц отметил, что сейчас "ведется интенсивная работа" над тем, чтобы решения по бюджету были приняты "как можно скорее". Их отсрочка даёт время "изучить существующие возможности, расставить приоритеты и, конечно же, ограничить расходы".
Ранее Конституционный суд ФРГ признал, что допбюджет 2021 года был принят незаконно. Решение суда привело к тому, что правящая в Германии коалиция (партии СДПГ, "Союз 90/Зеленые" и СвДП), отложила окончательное обсуждение проекта бюджета на 2024 год, чтобы изучить влияние решения судей на бюджетное планирование.
По данным СМИ, правительство должно реализовать все заявленные и ранее проекты, имея в казне на 60 млрд евро (5,85 трлн руб.) меньше.