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Расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году

Расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году - 29.11.2023 Украина.ру

Расходы ФРГ на поддержку Украины останутся неизменными в 2024 году

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал не менять запланированные расходы в бюджете на 2024 год на поддержку Украины. Об этом он заявил в бундестаге в среду, 28 ноября, передаёт информагентсво "Красная весна"

2023-11-29T20:50

2023-11-29T20:50

2023-11-29T20:52

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По словам Шольца, военная и финансовая поддержка киевского режима имеет экзистенциальное значение как для Германии, так и для всей Европы.При этом канцлер отмечает, что менять запланированные расходы на модернизацию инфраструктуры и на трансформацию экономики недопустимо. Говоря о бюджете на 2024 год, Шольц отметил, что сейчас "ведется интенсивная работа" над тем, чтобы решения по бюджету были приняты "как можно скорее". Их отсрочка даёт время "изучить существующие возможности, расставить приоритеты и, конечно же, ограничить расходы". Ранее Конституционный суд ФРГ признал, что допбюджет 2021 года был принят незаконно. Решение суда привело к тому, что правящая в Германии коалиция (партии СДПГ, "Союз 90/Зеленые" и СвДП), отложила окончательное обсуждение проекта бюджета на 2024 год, чтобы изучить влияние решения судей на бюджетное планирование. По данным СМИ, правительство должно реализовать все заявленные и ранее проекты, имея в казне на 60 млрд евро (5,85 трлн руб.) меньше.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, олаф шольц, германия, украина, военная помощь, военная техника, дефицит бюджета