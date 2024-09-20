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Лучшей рекламы не придумаешь: Кадыров показал, как два Кибертрака Илона Маска уезжают на СВО
Лучшей рекламы не придумаешь: Кадыров показал, как два Кибертрака Илона Маска уезжают на СВО - 20.09.2024 Украина.ру
Лучшей рекламы не придумаешь: Кадыров показал, как два Кибертрака Илона Маска уезжают на СВО
Два автомобиля марки "Тесла Кибертрак" (Tesla Cybertruck) оснащены пулеметами и отправлены на СВО. Соответствующее видео в своем телеграм-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров
2024-09-20T12:57
2024-09-20T12:57
2024-09-20T12:57
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В августе Кадыров рассказал подписчикам, что американский миллиардер Илон Маск подарил ему два автомобиля Tesla Cybertruck. Глава Чечни лично протестировал одну из машин и объявил, что эти авто будут оснащены пулеметами и отправлены на фронт.Чуть позже Маск опроверг эту информацию, когда отвечал одному из пользователей сети, спросившему, правда ли это."Ты серьезно настолько отсталый, думая, что я подарил Cybertruck русскому генералу?" - написал Маск.Накануне Кадыров объявил, что один из электропикапов Cybertruck, который он получил от американца, перестал работать, потому что миллиардер отключил авто удаленно. Глава Чечни отметил, что это "не по-мужски". В то же время, добавил Кадыров, другие машины Cybertruck, которые ранее были отправлены на СВО, работают "штатно и без сбоев".Отдельные СМИ подчеркивают, что как именно попали эти авто к главе Чечни доподлинно неизвестно, однако предполагают, что они могли также быть куплены.Известно, что сейчас бюджетная версия Cybertruck стоит от 5 645 000 рублей (от $60 900) при условии, что покупка будет сделана в США. Между тем, на Россию наложены санкции Запада в виде запрета на ввоз предметов роскоши, а это затрагивает и автомобили стоимостью более $55 780.Tesla Cybertruck - электромобиль, который выпускает компания Илона Маска Tesla. Грузоподъемность машины составляет около 1,6 тонны, а на одном заряде пикап может проехать до 800 километров.На презентации авто миллиардер продемонстрировал, что Cybertruck выдерживает выстрелы из оружия мелкого калибра и удары кувалдой. А вот обещанные ранее "бронированные стекла" не оправдали надежд и треснули прямо во время презентации от ударов металлических шариков.Еще по теме: "Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink.
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новости, россия, украина, рамзан кадыров, илон маск, сво, машина
Лучшей рекламы не придумаешь: Кадыров показал, как два Кибертрака Илона Маска уезжают на СВО
Два автомобиля марки "Тесла Кибертрак" (Tesla Cybertruck) оснащены пулеметами и отправлены на СВО. Соответствующее видео в своем телеграм-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров
"Ещё два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев. Мобильность, удобство, маневренность - такие качества электромобиля тут очень востребованы. Удалённое отключение их не коснулось. Машины работают штатно и без сбоев. Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь. Уж мы то знаем, каким должно быть их применение", - подписал ролик глава Чечни.
В августе Кадыров рассказал подписчикам, что американский миллиардер Илон Маск подарил ему два автомобиля Tesla Cybertruck. Глава Чечни лично протестировал одну из машин и объявил, что эти авто будут оснащены пулеметами и отправлены на фронт.
Чуть позже Маск опроверг эту информацию, когда отвечал одному из пользователей сети, спросившему, правда ли это.
"Ты серьезно настолько отсталый, думая, что я подарил Cybertruck русскому генералу?" - написал Маск.
Накануне Кадыров объявил, что один из электропикапов Cybertruck, который он получил от американца, перестал работать, потому что миллиардер отключил авто удаленно. Глава Чечни отметил, что это "не по-мужски".
В то же время, добавил Кадыров, другие машины Cybertruck, которые ранее были отправлены на СВО, работают "штатно и без сбоев".
Отдельные СМИ подчеркивают, что как именно попали эти авто к главе Чечни доподлинно неизвестно, однако предполагают, что они могли также быть куплены.
Известно, что сейчас бюджетная версия Cybertruck стоит от 5 645 000 рублей (от $60 900) при условии, что покупка будет сделана в США
. Между тем, на Россию
наложены санкции Запада
в виде запрета на ввоз предметов роскоши, а это затрагивает и автомобили стоимостью более $55 780.
Tesla Cybertruck - электромобиль, который выпускает компания Илона Маска Tesla. Грузоподъемность машины составляет около 1,6 тонны, а на одном заряде пикап может проехать до 800 километров.
На презентации авто миллиардер продемонстрировал, что Cybertruck выдерживает выстрелы из оружия мелкого калибра и удары кувалдой. А вот обещанные ранее "бронированные стекла" не оправдали надежд и треснули прямо во время презентации от ударов металлических шариков.