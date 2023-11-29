Наступление на Крым? Военный эксперт о том, что начнется после Авдеевки и что готовят ВСУ под Херсоном
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
© AP / Vadim Ghirda
Залужному не удастся убедить Зеленского в том, что войска нужно срочно вывести из Авдеевки. Поэтому ВСУ еще будут сопротивляться, чтобы пытаться оттянуть российские войска с других направлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
В начале СВО жителям Донецка было обещано, что обстрелы города прекратятся. Но и спустя полтора года эту проблему не удалось решить, поэтому освобождение Авдеевки для ВС РФ – вопрос принципа, рассказал эксперт.
Вероятно, что в Авдеевке ВСУ будут сопротивляться, потому что оттягивать боевые части ВС РФ - это подход президента Украины Владимира Зеленского по превращению города в крепость. И главкому ВСУ Валерию Залужному не удастся убедить его в том, что войска нужно вывести из Авдеевки, добавил он.
"Давайте не забывать, что Украина пытается развивать наступление в Херсонской области. По мере усиления морозов Днепр покроется льдом, и Украины появится возможность переброски личного состава большими группами. И остановить эту переброску будет сложнее, чем сейчас, когда она осуществляется на лодках.", - подчеркнул Кнутов.
Поэтому со стороны ВСУ еще сохраняется возможность создания обширного плацдарма в Херсонской области с последующим наступлением на Крым и продвижением вдоль левого берега Днепра к Запорожской АЭС, подытожил собеседник Украина.ру.
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27 ноября, 15:37Алексей Анпилогов: Россия устроила ночной кошмар в Киеве, чтобы довести до воя ВСУ в АвдеевкеВС РФ – самая боеспособная армия в мире. У нее есть бесценный опыт современной войны с равным противником. Мы же не с отдельно взятой Украиной воюем, а с НАТО, который дал Киеву все, кроме ядерной бомбы.