Наступление на Крым? Военный эксперт о том, что начнется после Авдеевки и что готовят ВСУ под Херсоном - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051520215.html
Наступление на Крым? Военный эксперт о том, что начнется после Авдеевки и что готовят ВСУ под Херсоном
Наступление на Крым? Военный эксперт о том, что начнется после Авдеевки и что готовят ВСУ под Херсоном - 29.11.2023 Украина.ру
Наступление на Крым? Военный эксперт о том, что начнется после Авдеевки и что готовят ВСУ под Херсоном
Залужному не удастся убедить Зеленского в том, что войска нужно срочно вывести из Авдеевки. Поэтому ВСУ еще будут сопротивляться, чтобы пытаться оттянуть российские войска с других направлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-29T05:40
2023-11-29T05:40
новости
авдеевка
днр
наступление
вс рф
всу
херсонское направление
днепр
зима
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/49/1033964936_0:0:4070:2290_1920x0_80_0_0_3c76ceb054e35ce1e60fd21870841c52.jpg
В начале СВО жителям Донецка было обещано, что обстрелы города прекратятся. Но и спустя полтора года эту проблему не удалось решить, поэтому освобождение Авдеевки для ВС РФ – вопрос принципа, рассказал эксперт.Вероятно, что в Авдеевке ВСУ будут сопротивляться, потому что оттягивать боевые части ВС РФ - это подход президента Украины Владимира Зеленского по превращению города в крепость. И главкому ВСУ Валерию Залужному не удастся убедить его в том, что войска нужно вывести из Авдеевки, добавил он.Поэтому со стороны ВСУ еще сохраняется возможность создания обширного плацдарма в Херсонской области с последующим наступлением на Крым и продвижением вдоль левого берега Днепра к Запорожской АЭС, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231127/1051398653.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/49/1033964936_453:0:4070:2713_1920x0_80_0_0_0f1460662654a060ee509563fd55c2f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, днр, наступление, вс рф, всу, херсонское направление, днепр, зима, обстрелы, донецк, запорожская аэс
Новости, Авдеевка, ДНР, наступление, ВС РФ, ВСУ, Херсонское направление, Днепр, зима, обстрелы, Донецк, Запорожская АЭС

Наступление на Крым? Военный эксперт о том, что начнется после Авдеевки и что готовят ВСУ под Херсоном

05:40 29.11.2023
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Залужному не удастся убедить Зеленского в том, что войска нужно срочно вывести из Авдеевки. Поэтому ВСУ еще будут сопротивляться, чтобы пытаться оттянуть российские войска с других направлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
В начале СВО жителям Донецка было обещано, что обстрелы города прекратятся. Но и спустя полтора года эту проблему не удалось решить, поэтому освобождение Авдеевки для ВС РФ – вопрос принципа, рассказал эксперт.
Вероятно, что в Авдеевке ВСУ будут сопротивляться, потому что оттягивать боевые части ВС РФ - это подход президента Украины Владимира Зеленского по превращению города в крепость. И главкому ВСУ Валерию Залужному не удастся убедить его в том, что войска нужно вывести из Авдеевки, добавил он.
"Давайте не забывать, что Украина пытается развивать наступление в Херсонской области. По мере усиления морозов Днепр покроется льдом, и Украины появится возможность переброски личного состава большими группами. И остановить эту переброску будет сложнее, чем сейчас, когда она осуществляется на лодках.", - подчеркнул Кнутов.
Поэтому со стороны ВСУ еще сохраняется возможность создания обширного плацдарма в Херсонской области с последующим наступлением на Крым и продвижением вдоль левого берега Днепра к Запорожской АЭС, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Анпилогов интервью
27 ноября, 15:37
Алексей Анпилогов: Россия устроила ночной кошмар в Киеве, чтобы довести до воя ВСУ в АвдеевкеВС РФ – самая боеспособная армия в мире. У нее есть бесценный опыт современной войны с равным противником. Мы же не с отдельно взятой Украиной воюем, а с НАТО, который дал Киеву все, кроме ядерной бомбы.
 
НовостиАвдеевкаДНРнаступлениеВС РФВСУХерсонское направлениеДнепрзимаобстрелыДонецкЗапорожская АЭС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Военный эксперт раскрыл, как наши авиабомбы РБК-500 кошмарят ВСУ и проламывают блиндажи в Авдеевке
05:43Су-25 поразили на Южно-Донецком направлении позиции и бронетехнику ВСУ - МО
05:40Наступление на Крым? Военный эксперт о том, что начнется после Авдеевки и что готовят ВСУ под Херсоном
05:30Дмитрий Ефимов рассказал, как миф о глобальном потеплении держит мир в "ежовых рукавицах" страха
05:19"Напарника" Су-57 – тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" – ускоренно готовят к вводу в строй – Ростех
05:10Дмитрий Ефимов о том, как и зачем Ротшильды меняют погоду на планете, распыляя в небе опасные химикаты
05:00Война будет долгой. Эксперт объяснил, как НАТО готовит тылы, рассчитывая на затяжной конфликт на Украине
04:50Это не совпадение. Аналитик ФСО о том, кому было выгодно устроить ураган в Крыму и землетрясение в Турции
04:46Россия перейдёт в наступление в первой половине декабря - польский генерал
04:40"Унизительная история": эксперт о том, как украинский "хвост" Зеленского виляет американской "собакой"
04:30Эксперт объяснил, как Россия возводит "новую линию Суровикина", наладив производство мощной артиллерии
04:20"Климатические интервенции": аналитик ФСО раскрыл, что создают на погодных станциях в Норвегии и США
04:10Военный эксперт объяснил, зачем Польша собирает танковый кулак, а Европа готовится к долгой войне
04:08ВСУ не имеют плана военных действий на 2024 год - Арахамия
04:00Дмитрий Ефимов о том, могли ли США применить сейсмическое оружие, чтобы вызвать землетрясение в Турции
03:43Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, живая сила уничтожается - Сальдо
03:21Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов
02:57Турция до конца года может ратифицировать заявку Швеции в НАТО – Reuters
02:32Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров – глава МИД
02:08Киевские каратели за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Лента новостейМолния