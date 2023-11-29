https://ukraina.ru/20231129/1051520215.html

Наступление на Крым? Военный эксперт о том, что начнется после Авдеевки и что готовят ВСУ под Херсоном

Наступление на Крым? Военный эксперт о том, что начнется после Авдеевки и что готовят ВСУ под Херсоном - 29.11.2023 Украина.ру

Наступление на Крым? Военный эксперт о том, что начнется после Авдеевки и что готовят ВСУ под Херсоном

Залужному не удастся убедить Зеленского в том, что войска нужно срочно вывести из Авдеевки. Поэтому ВСУ еще будут сопротивляться, чтобы пытаться оттянуть российские войска с других направлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-11-29T05:40

2023-11-29T05:40

2023-11-29T05:40

новости

авдеевка

днр

наступление

вс рф

всу

херсонское направление

днепр

зима

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/49/1033964936_0:0:4070:2290_1920x0_80_0_0_3c76ceb054e35ce1e60fd21870841c52.jpg

В начале СВО жителям Донецка было обещано, что обстрелы города прекратятся. Но и спустя полтора года эту проблему не удалось решить, поэтому освобождение Авдеевки для ВС РФ – вопрос принципа, рассказал эксперт.Вероятно, что в Авдеевке ВСУ будут сопротивляться, потому что оттягивать боевые части ВС РФ - это подход президента Украины Владимира Зеленского по превращению города в крепость. И главкому ВСУ Валерию Залужному не удастся убедить его в том, что войска нужно вывести из Авдеевки, добавил он.Поэтому со стороны ВСУ еще сохраняется возможность создания обширного плацдарма в Херсонской области с последующим наступлением на Крым и продвижением вдоль левого берега Днепра к Запорожской АЭС, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231127/1051398653.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, днр, наступление, вс рф, всу, херсонское направление, днепр, зима, обстрелы, донецк, запорожская аэс