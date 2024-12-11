Котел смыкается все быстрее: Сазонов о том, как курская авантюра обернулась большой трагедией для ВСУ
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
Основная проблема противника состоит в том, что под Курском у него нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем российских БПЛА и ВКС – значит нести огромные потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Положение противника в Курской области ухудшается, потому что Суджанский котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО, рассказал историк.
По мнению публициста, основная проблема противника состоит в том, что под Курском у него нет серьезной авиационной поддержки.
"Наступать под огнем наших ВКС, беспилотников и вертолетов – нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном", — подчеркнул Сазонов.
По мнению публициста, для проведения сетецентрической военной операции нужно, чтобы за малыми мобильными группами, которые идут в наступление, шли крупные части для закрепления.
Но уже в самом начале курской авантюры ВСУ начали нести большие потери под ударами российской авиации. Фактически, ВКС сорвали это наступление, указал он.
"Я вам больше скажу, что за всю историю российской авиации мы не добивались такого серьезного успеха. Ни в обе мировые войны, ни в Афганистане. Наши летчики действуют просто блестяще", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
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