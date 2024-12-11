Котел смыкается все быстрее: Сазонов о том, как курская авантюра обернулась большой трагедией для ВСУ - 11.12.2024 Украина.ру
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Котел смыкается все быстрее: Сазонов о том, как курская авантюра обернулась большой трагедией для ВСУ
Котел смыкается все быстрее: Сазонов о том, как курская авантюра обернулась большой трагедией для ВСУ - 11.12.2024 Украина.ру
Котел смыкается все быстрее: Сазонов о том, как курская авантюра обернулась большой трагедией для ВСУ
Основная проблема противника состоит в том, что под Курском у него нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем российских БПЛА и ВКС – значит нести огромные потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-12-11T06:00
2024-12-11T06:00
новости
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вкс
авиация
вс рф
всу
наступление
война
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Положение противника в Курской области ухудшается, потому что Суджанский котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО, рассказал историк.По мнению публициста, основная проблема противника состоит в том, что под Курском у него нет серьезной авиационной поддержки. По мнению публициста, для проведения сетецентрической военной операции нужно, чтобы за малыми мобильными группами, которые идут в наступление, шли крупные части для закрепления. Но уже в самом начале курской авантюры ВСУ начали нести большие потери под ударами российской авиации. Фактически, ВКС сорвали это наступление, указал он."Я вам больше скажу, что за всю историю российской авиации мы не добивались такого серьезного успеха. Ни в обе мировые войны, ни в Афганистане. Наши летчики действуют просто блестяще", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.О том, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации — в интервью Елены Мурзиной о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, курская область, россия, вкс, авиация, вс рф, всу, наступление, война, сво, детали, курск
Новости, Украина, Курская область, Россия, ВКС, авиация, ВС РФ, ВСУ, наступление, война, СВО, детали, Курск

Котел смыкается все быстрее: Сазонов о том, как курская авантюра обернулась большой трагедией для ВСУ

06:00 11.12.2024
 
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
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Основная проблема противника состоит в том, что под Курском у него нет серьезной авиационной поддержки. Наступать под огнем российских БПЛА и ВКС – значит нести огромные потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Положение противника в Курской области ухудшается, потому что Суджанский котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО, рассказал историк.
По мнению публициста, основная проблема противника состоит в том, что под Курском у него нет серьезной авиационной поддержки.
"Наступать под огнем наших ВКС, беспилотников и вертолетов – нести огромные потери в людях и технике. Для этого ВСУ нужно набрать полмиллиона человек и никого не жалеть, укладывая роту за ротой и батальон за батальоном", — подчеркнул Сазонов.
По мнению публициста, для проведения сетецентрической военной операции нужно, чтобы за малыми мобильными группами, которые идут в наступление, шли крупные части для закрепления.
Но уже в самом начале курской авантюры ВСУ начали нести большие потери под ударами российской авиации. Фактически, ВКС сорвали это наступление, указал он.
"Я вам больше скажу, что за всю историю российской авиации мы не добивались такого серьезного успеха. Ни в обе мировые войны, ни в Афганистане. Наши летчики действуют просто блестяще", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
О том, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации — в интервью Елены Мурзиной о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
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